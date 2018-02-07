Промедление с Меркель подобно, или Коалиция как просроченный йогурт

А те, кого называют его главными действующими лицами, сегодня, наконец, обо всем договорились. Хотя дедлайном у них было четвертое февраля. Затем пятое. Потом 9 утра шестого. Разошлись только ночью. При этом здесь изначально мало кто сомневался в том, что Меркель, Зеехофер и Шульц обязательно что-нибудь да сообразят. Они не оставили себе иных вариантов. Так что эти их переносы были словно взяты из нашего детства. Помните эту категоричность: я считаю до трех и все. А после двух начиналось: два с половинкой, два с четвертинкой, два на ниточке, два на иголочке.
Хотя они именно с этого и начали. В смысле, сразу были, как на иголках. Потому что знали, что их сделка в любом случае шита белыми нитками. Не зря же глава фракции социал-демократов в бундестаге Андреа Налес на партсъезде пообещала вести переговоры до тех пор, пока ХДС с ХСС не пойдут на уступки. Дословно: "Пока не заскрипят". Очень уважительно по отношению к партнерам. Впрочем, не только к ним. Эсдеки и своего лидера не слишком-то высоко ценят. По крайней мере, многие, по их признанию, предпочли бы главой МИД оставить Габриэля, а вице-канцлером назначить зампреда СДПГ Шольца.
Что касается канцлерин всея Германии, то знай немцы нашу историю, уже бы шутили, что промедление с Меркель подобно. А так просто признают, что терпеть это больше нельзя. Стало быть, как ни крути, получается, что переговоры о создании правительства крупнейшей страны ЕС успешно провели три "хромые утки". А три утки – это уже косяк. И коалиция их только называется "большой". Но, по сути, она – малоМеркель. По аналогии с маломерками это значит, что на этикетке вроде бы размер указан привычный, однако давит, жмет и хочется как можно быстрее это скинуть.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!