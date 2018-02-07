Получается, что переговоры о создании правительства крупнейшей страны ЕС успешно провели три "хромые утки". А три утки – это уже косяк.

Промедление с Меркель подобно, или Коалиция как просроченный йогурт Your browser does not support HTML5 audio

Если и эта "большая коалиция" все-таки состоится, то немцам определенно стоит звать ее "йогуртом". Во-первых, продукт скоропортящийся. Если в нем нет химии. А поскольку "химии" между ними так и не возникло, то он, во-вторых, уже просрочен. Пока в упаковке – не поймешь. Но стоит открыть…

Именно поэтому молодежное крыло СДПГ предлагает даже не пробовать. Его лидер Кевин Кюнерт призвал всех, кто желает изъять из политического рациона эту прокисшую смесь элит, вступать в ряды социал-демократов. Кто успел до 18 часов 6 февраля, тоже сможет проголосовать против нового альянса с блоком Ангелы Меркель. То есть, их совсем не волновал промежуточный финиш переговоров. Для себя они сразу решили, что финиш у этого союза должен быть полным.

А те, кого называют его главными действующими лицами, сегодня, наконец, обо всем договорились. Хотя дедлайном у них было четвертое февраля. Затем пятое. Потом 9 утра шестого. Разошлись только ночью. При этом здесь изначально мало кто сомневался в том, что Меркель, Зеехофер и Шульц обязательно что-нибудь да сообразят. Они не оставили себе иных вариантов. Так что эти их переносы были словно взяты из нашего детства. Помните эту категоричность: я считаю до трех и все. А после двух начиналось: два с половинкой, два с четвертинкой, два на ниточке, два на иголочке.

Хотя они именно с этого и начали. В смысле, сразу были, как на иголках. Потому что знали, что их сделка в любом случае шита белыми нитками. Не зря же глава фракции социал-демократов в бундестаге Андреа Налес на партсъезде пообещала вести переговоры до тех пор, пока ХДС с ХСС не пойдут на уступки. Дословно: "Пока не заскрипят". Очень уважительно по отношению к партнерам. Впрочем, не только к ним. Эсдеки и своего лидера не слишком-то высоко ценят. По крайней мере, многие, по их признанию, предпочли бы главой МИД оставить Габриэля, а вице-канцлером назначить зампреда СДПГ Шольца.

Не путать с Шульцем. А они и не путают. И вроде разница только в одной букве. Но это уже не разочарованное "ууу". Еще год назад все думали, что экс-председатель Европарламента – это их восходящая звезда. А он оказался всего лишь быстро сгоревшей кометой. Об этой троице вообще говорят, что она вся без политического будущего. Глава ХСС Зеехофер уже официально отказался баллотироваться на пост премьера Баварии. Министр внутренних дел в новом кабинете ФРГ – это тоже должность. Но для него, скорее – смена деятельности, плавно переходящая к пенсии. Тоже ведь в курсе, что лучше быть первым где-то, чем вторым при ком-то. Тем более, что даже не вторым.

Что касается канцлерин всея Германии, то знай немцы нашу историю, уже бы шутили, что промедление с Меркель подобно. А так просто признают, что терпеть это больше нельзя. Стало быть, как ни крути, получается, что переговоры о создании правительства крупнейшей страны ЕС успешно провели три "хромые утки". А три утки – это уже косяк. И коалиция их только называется "большой". Но, по сути, она – малоМеркель. По аналогии с маломерками это значит, что на этикетке вроде бы размер указан привычный, однако давит, жмет и хочется как можно быстрее это скинуть.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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