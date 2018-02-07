Колонны офицеров WADA, вооруженных пробирками Макларена, и чиновников МОК с олимпийскими кольцами вместо хулахупов. Работники Минфина США, несущие коробки с проектами новых санкций... Каким он мог бы быть, парад мощи и славы Америки?
Парад-алле. Трамп решил "парадировать" Макрона
Все-таки Трамп – наш человек. Он, конечно, и дальше будет уверять, что его вдохновил пример Франции на День взятия Бастилии. Мол, увидел Париж и чуть не умер от зависти. "Посмотрим, сможем ли мы это сделать", говорят, сказал он Макрону после того, как восхитился стройными рядами его армии на Елисейских полях. Но не мог же он сказать, что у русских 9 Мая на Красной площади круче. А подумать о том, чтобы сделать, как у русских, мог. Способен ли он тягаться с Россией, неизвестно, но Францию он точно опередит. У нее национальный праздник – четырнадцатого июля, а в Америке-то – четвертого.
И Пентагон уже начал готовиться к большому военному параду на День независимости. "Вопрос прорабатывается на самом высоком уровне", – цитируют СМИ представителя Минобороны США. И в самом Белом доме признаются, что уже несколько недель этим плотно занимается глава президентского аппарата генерал Джон Келли. Шутка ли, верховный главнокомандующий Соединенных Штатов решил показать всю мощь американского оружия. Иными словами, дело государственной важности.
Хотя уже с нарушением порядка действий. Парад победы – а он задумывается именно таким – следует после победы, а не вместо. Но у них, вероятно, свой подтекст. Будет парад – все решат, что были и победы. Что именно они планируют выставить напоказ – это, понятно, пока военная тайна. Но очевидно, что это должно быть что-то такое, чего нет ни у кого. Ракетами теперь вряд ли кого-то удивишь, танками и прочими самоходными орудиями тоже. Тем паче, что в Пентагоне, похоже, не осталось генерала, который не отдал бы предпочтение России в том или ином боевом компоненте. А в ВВС – пилотов, которые не попросили бы премию за приближение к ее границам.
А вот, скажем, отряд "умеренной сирийской оппозиции" с ПЗРК или на шахид-мобилях по главной улице Америки – это было бы откровение Пентагона. Стройные колонны офицеров WADA, вооруженных пробирками Макларена, и чиновников МОК с олимпийскими кольцами вместо хулахупов тоже произвели бы устрашающий эффект. Убойно смотрелись бы "коробки" с санкциями. Причем ксерокс, печатающий их, не должен останавливаться даже на параде. Чтобы все видели, как это работает.
Но главное место в праздничном строю, бесспорно, заслужили деньги. Сколько их полегло за американские интересы по всему миру. В Пентагоне тут признались, что его присутствие только в Афганистане и только в этом году встанет США в 45 млрд. А всего за 17 лет Штаты вбухали туда полтора триллиона. Так что на параде деньги – вперед. Если, конечно, доживут. Хотя военный бюджет под 800 млрд – должно хватить.
Если президент Соединенных Штатов выведет 4 июля на Пенсильвания-авеню все это – это будет парад. Парад-алле. Он сам, как и положено человеку с его прошлым, предпочитает называть это действо "грандиозным шоу с участием военных". Но воистину "грандиозным" оно будет, если Трамп, опять же по своей старой привычке владельца конкурсов красоты, заставит этих самых военных продефилировать в бикини.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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