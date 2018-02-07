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Последний удар: США введут самые чудовищные в истории санкции против КНДР

16:0607.02.2018
(обновлено: 16:07 07.02.2018)
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© AP Photo / David GuttenfelderСеверокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДРСеверокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР
© AP Photo / David Guttenfelder
Нет никаких оснований полагать, что очередные американские санкции против Пхеньяна решат проблему. А вот надежде на мир или самому миру они конец положить, действительно, могут.

Пусть северные и южные корейцы "копошатся", пытаясь "навести мосты" с помощью Олимпиады. Они небось рассуждают: лишь бы не было войны. У Вашингтона, как всегда, свой взгляд на вещи. И он, похоже, продолжает считать себя главным в этой национальной трагедии длиной в десятилетия. Собственно, для самих американцев нет никакой проблемы разделенного корейского народа, необходимости его замирения и объединения. Слишком далеко тот полуостров. Но есть так называемая "северокорейская ядерная угроза", которую нужно купировать в доказательство собственного могущества. Пусть для этого с режимом в КНДР придется бороться до последнего жителя этой непокорной азиатской республики. Страна обложена санкциями со всех сторон, живет в состоянии перманентного экономического кризиса и не видит другого способа самосохраниться, кроме как обладать ядерным оружием. Ее к этому просто подталкивают внешние обстоятельства и бесконечное давление. Но полномасштабные и сущностные переговоры Вашингтона и Пхеньяна, на которые до последнего надеялись политические романтики и простые обыватели в разных уголках земного шара, похоже, так и остались пустыми фантазиями.

Совместные учения сил самообороны Японии и США
© AFP 2018 / Mark Rolston
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Вместе этого – очередная порция санкций. Причем, как угрожают в Вашингтоне, буквально сногсшибательных, зубодробильных. Вице-президент США Майк Пенс пригрозил, что его страна в ближайшее время объявит о новых ограничениях и запретах в отношении КНДР, которые станут "самыми жесткими и агрессивными" из когда-либо применявшихся. С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром дружественной, читай – подчиненной Соединенным Штатам Японии Синдзо Абэ. То есть "обнадежил" Токио, а заодно и весь регион. По словам второго лица американского государства, который не то что не постеснялся произнести, а как-то даже бахвалился зазорным для политика словом "агрессивные", новые санкции положат конец ядерной программе Пхеньяна "раз и навсегда". Ну-ну. Предыдущие санкции были бессмысленными. И нет никаких оснований полагать, что очередные почему-то вдруг станут прорывными. А вот надежде на мир или самому миру они конец положить, действительно, могут. 

Впрочем, есть одна любопытная деталь. Американские СМИ сообщили, что Майк Пенс, который будет присутствовать в Южной Корее в момент открытия Олимпийских игр, может провести прямые переговоры с правительственной делегацией КНДР. Тогда его заявление о санкциях – банальный шантаж? Как-то несолидно. Впрочем, для страны, которая, согласно различным опросам, стремительно теряет глобальное лидерство, такие политические виражи, видимо, станут заурядным делом. Да, впрочем, уже стали. 

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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