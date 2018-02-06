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"Поддельные МиГи" с Украины: скандал в Хорватии принимает серьезный оборот

19:0406.02.2018
(обновлено: 19:05 06.02.2018)
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© AP Photo / Nikola SolicИстребитель МиГ-21 ВВС ХорватииИстребитель МиГ-21 ВВС Хорватии
© AP Photo / Nikola Solic
СМИ называют эту историю с закупкой Загребом на Украине дефектных самолетов "крупнейшим скандалом в истории хорватской армии". И одним испугом Киев уже вряд ли отделается.

Вот и прилетели. В Хорватии так и не смогли взлететь "глубоко модернизированные" на Украине истребители МиГ-21. Загреб требует от Киева заменить четыре неисправных самолета. Об этом сообщило хорватское издание "Ютарни лист" со ссылкой  на источники в Минобороны Хорватии. 

Истребитель МиГ-21 ВВС Хорватии
© Фото : Ex13
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Причем, Загреб поступает, на мой взгляд, весьма деликатно. Хорватские военные же не требуют заменить все истребители, отремонтированные на Украине, а только те, которые совсем не летают. А есть же и такие, у которых течет масло, протекают топливные баки и барахлит навигационное оборудование. У одного самолета прямо в  воздухе отказал двигатель, и его удалось посадить только благодаря мастерству хорватских пилотов. 

За такие "острые ощущения" Загребу пришлось заплатить 22 млн долларов.  Именно такой счет, как сообщается, выставила украинская государственная компания "Укрспецэкспорт". Семь истребителей украинские умельцы якобы довели до ума. И еще пять, как пишут, хорватам продали. Некоторые утверждают, что это были старые машины, которые Болгария списала еще лет 20 назад. Как они попали на Украину, история умалчивает. Хорватские СМИ подозревают, что "Укрспецэкспорт" собирался пустить их на запчасти, но потом, предвкушая большой куш, перебил на истребителях номера, перекрасил и выдал за модернизированную боевую технику. 

Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
© Фото : ukroboronprom.com.ua
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В общем, дело принимает серьезный оборот. Газета "Ютарни лист" назвала эту историю с "поддельными МиГами" "крупнейшим скандалом в истории хорватской армии". И одним испугом Киев уже вряд ли отделается. Министр обороны Украины Степан Полторак, как сообщают, попытался еще в  январе замять скандал. Во время визита в Загреб он признал, что договор был "не совсем выполнен", а также пообещал провести детальное расследование некачественного ремонта истребителей.

Но разве в этом дело? И даже  не в том, что Украине доверять скоро совсем перестанут. А в том, что ради денег киевские власти готовы пойти на обман и подлог. Да еще и против страны, которая входит в НАТО. А ведь Киев туда так стремится. Как бы альянс не обиделся…  

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik

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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Скупой платит дважды !!! а на украине - что не съем то понадкусываю !!! ждем когда найдут руку Кремля !!!
19:14
06.02.2018
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