"Поддельные МиГи" с Украины: скандал в Хорватии принимает серьезный оборот

Вот и прилетели. В Хорватии так и не смогли взлететь "глубоко модернизированные" на Украине истребители МиГ-21. Загреб требует от Киева заменить четыре неисправных самолета. Об этом сообщило хорватское издание "Ютарни лист" со ссылкой на источники в Минобороны Хорватии.отказал двигатель, и его удалось посадить только благодаря мастерству хорватских пилотов.
За такие "острые ощущения" Загребу пришлось заплатить 22 млн долларов. Именно такой счет, как сообщается, выставила украинская государственная компания "Укрспецэкспорт". Семь истребителей украинские умельцы якобы довели до ума. И еще пять, как пишут, хорватам продали. Некоторые утверждают, что это были старые машины, которые Болгария списала еще лет 20 назад. Как они попали на Украину, история умалчивает. Хорватские СМИ подозревают, что "Укрспецэкспорт" собирался пустить их на запчасти, но потом, предвкушая большой куш, перебил на истребителях номера, перекрасил и выдал за модернизированную боевую технику.
Но разве в этом дело? И даже не в том, что Украине доверять скоро совсем перестанут. А в том, что ради денег киевские власти готовы пойти на обман и подлог. Да еще и против страны, которая входит в НАТО. А ведь Киев туда так стремится. Как бы альянс не обиделся…
Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!