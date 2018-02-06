Президент США обиделся, что демократы не аплодировали ему в конгрессе. Вот оно, нутро шоумена. Хлебом не корми – искупай в овациях. А мог бы и догадаться, что у конгрессменов как-то не принято рукоплескать тому, кто из другой команды.

Минуты молчания, или Как Дональд Трамп "включил" шоумена Your browser does not support HTML5 audio

Если Дональд Трамп с такой же скоростью будет реагировать на все вызовы и угрозы, то он вряд ли увидит Америку снова великой. Неделя прошла после его выступления в конгрессе, а он только сейчас публично оценил поведение демократов во время его дебюта с посланием "О положении страны". То есть все эти дни вынашивал ответ. А в его окружении все понять не могли, что с хозяином происходит. Мрачнее тучи. Плохо спит. Мало ест. Ему новую ядерную доктрину подогнали, а даже слова великодержавного не сказал.

И лишь накануне перед электоратом в Огайо признался, что его гложет. Его восторженную речь на Капитолийском холме об экономических успехах и росте рабочих мест демократы встретили гробовым, под стать их нарочито траурным одеждам, молчанием. Отсутствие аплодисментов с их стороны президент назвал предательским и неамериканским. "Даже по отношению к позитивным новостям они были бесчувственны, как смерть. Похоже, они не особо любят свою страну", – вывел Трамп. То ли дело – республиканцы, сказал он, каждую фразу встречали бурными и продолжительными.

Короче говоря, обиделся. Надо же, какие мы нежные. А если бы он тоже попал в "кремлевский список", с ним что, инфаркт бы случился? Вот оно, нутро шоумена. Хлебом не корми – искупай его в овациях. А всего-то и надо было его советникам перед выступлением напомнить ему, что он – президент, а в конгрессе как-то не принято рукоплескать главе государства, если он из конкурирующей организации. С этим мирились и более уважаемые лидеры США. Хотя мог бы и сам догадаться. Где он видел, чтобы в игре двух команд одна радовалась результативным действиям другой? Если их и может что-то объединить на поле, то минута молчания. Демократы свою отрепетировали.

В другой ситуации они бы хлопнули. И прихлопнули. Но ничего такого он еще не сделал, чтобы им пожалеть, что Освальда на него нет. Тем более что есть. Наверное, не один. Повода пока нет. Хотя, скажем, Мелания уже думает иначе. Пусть она вяло похлопывала мужу за компанию с республиканцами. Примерно так, как впервые попавший в церковь человек осеняет себя крестными знамениями вслед за теми, кто в материале. Но лишь заслышав от него про семейные ценности, тоже демонстративно опустила руки.

История уже знавала одного такого правителя-шоумена, которому страсть как хотелось оваций. И она очень хорошо запомнила две его последние фразы. В пустом дворце: "У меня нет ни друзей, ни врагов!". И у могильной ямы, вырытой слугами по его приказу: "Какой великий артист погибает!".

Впрочем, Трамп в этой своей трогательной обидчивости скорее не трагический персонаж, подобный императору Нерону, а лирический герой Агнии Барто. Идет их Трамп качается, вздыхает, но идет. Терпение кончается. Они все ждут, что упадет…

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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