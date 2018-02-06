Всех не пересажаете. Но Киев все же попробует

Депутаты из Германии, посетив Крым, стали "уголовниками" на Украине. Сколько времени пройдет, прежде чем киевские тюрьмы гипотетически переполнятся европейскими политиками?

Немецких депутатов хотят судить на Украине. За то, что они приехали в Крым, в Киеве им грозит ограничение или лишение свободы сроком до трех лет.

То есть взрослые и самостоятельные люди поехали из одной страны в другую и за это их хотят посадить в третьей . Вот только бы добраться, заманить их к себе и начать вершить правосудие.

Для устрашения использовали посла Украины в Германии Андрея Мельника, который пообещал депутатам "плачевные правовые последствия". Уж не станут ли они объявлять парламентариев в международный розыск?

С этих, конечно, станется, могут и объявить. Но понятно, что Берлин, несмотря на свою формальную позицию, которая заключается в непризнании Крыма российской территорией, выдавать своих по такому пустому поводу не будет. Ведь все, даже те, кто пока не может отступиться от резкой риторики по поводу Крыма, понимают, что вопрос давно решен, и все, что они могут делать в этой ситуации – просто в очередной раз декларировать свою позицию, что, впрочем, на положение дел никак не влияет.

Сами депутаты к тому же совершенно равнодушно отнеслись к этим угрозам и обещаниям не пускать их на Украину. Как сообщают украинские СМИ, в Киеве на это сдержанно ответили: "Посмотрим". Куда собирается смотреть украинское руководство, не сообщается. Наверное, на ленту крымских новостей – кто еще приехал, кого еще можно засудить?

Но, учитывая, что правда о Крыме со временем станет всем очевидной, с таким подходом Украине рано или поздно придется пересажать вообще весь мир. Как же облагородятся местные тюрьмы, когда их заполонят европейские бизнесмены и политики. Впрочем, вряд ли это остановит Киев – если надо, всех засудят и посадят!.. Сейчас, только займут денег у тех же немцев, и им же отомстят.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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