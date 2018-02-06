США нашли крайнего: виноватой в химатаках в Сирии оказалась Россия

Кто бы и что бы ни сделал в мире сомнительного, США обязательно обвинят в этом Россию. Это непреложная истина. КНДР еще не загнулась с голоду и без топлива? Москва Пхеньян спасает! Иран делает ракеты? Кремль технологии передал! Президент Америки "плохо" себя ведет? Владимир Путин манипулирует! На этот раз России "выпала честь" отвечать за новые химатаки в Сирии. Правда, еще даже не доказано, что они вообще были. У США свои источники информации, и они приводят устрашающие данные: якобы за месяц атак было аж 6 штук! Применялся хлор, место – провинция Идлиб, злодей – Башар Асад. И Москва, конечно же. Об этом официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт прямо и заявила в Twitter: "Россия должна нести ответственность за то, что в Сирии применяется химическое оружие, и международное сообщество должно преследовать тех, кто несет ответственность за эти нападения".
Возможно, именно поэтому так и не удается согласовать механизм расследования происшествий. Россия выступает за объективное и беспристрастное изучение под эгидой ООН-ОЗХО, а кое-кто пытается идти в обход международных инстанций и создавать новые невразумительные, но послушные "заказу" группы. И Москва не поддерживает голословные обвинения Дамаска в химатаках, потому что единственная, похоже, помнит про презумпцию невиновности. Хотя ясно как белый день, что власти Сирии ни в коем случае не стали бы применять химоружие, даже будь оно у них, понимая, какими тяжелыми будут последствия. Но на Западе, видимо, считают Асада не только убийцей, но и самоубийцей, который маниакально продолжает применять зарин, хлор и прочее вопреки здравому смыслу.
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
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