США нашли крайнего: виноватой в химатаках в Сирии оказалась Россия

А судьи кто? Да все те же – в основном из США. А подсудимые? Дамаск, как обычно, и Москва заодно. А доказательства где? Их нет, но и не очень-то надо. Когда речь о химатаках, весь сценарий процесса известен заранее.

Кто бы и что бы ни сделал в мире сомнительного, США обязательно обвинят в этом Россию. Это непреложная истина. КНДР еще не загнулась с голоду и без топлива? Москва Пхеньян спасает! Иран делает ракеты? Кремль технологии передал! Президент Америки "плохо" себя ведет? Владимир Путин манипулирует! На этот раз России "выпала честь" отвечать за новые химатаки в Сирии. Правда, еще даже не доказано, что они вообще были. У США свои источники информации, и они приводят устрашающие данные: якобы за месяц атак было аж 6 штук! Применялся хлор, место – провинция Идлиб, злодей – Башар Асад. И Москва, конечно же. Об этом официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт прямо и заявила в Twitter: "Россия должна нести ответственность за то, что в Сирии применяется химическое оружие, и международное сообщество должно преследовать тех, кто несет ответственность за эти нападения".

С такой степенью информированности обо всем и вся странно, что Госдеп еще не предсказывает химатаки, раз Вашингтон так печется о "невинных гражданских, которых терроризирует сирийский режим". Но заранее сообщать о готовящихся нападениях США не выгодно по двум причинам: во-первых, такая осведомленность может и на них навести подозрения, а во-вторых, предотвращение атак лишило бы Штаты возможности обвинять Дамаск и Москву в страшных преступлениях. Цинично, но логично.

Возможно, именно поэтому так и не удается согласовать механизм расследования происшествий. Россия выступает за объективное и беспристрастное изучение под эгидой ООН-ОЗХО, а кое-кто пытается идти в обход международных инстанций и создавать новые невразумительные, но послушные "заказу" группы. И Москва не поддерживает голословные обвинения Дамаска в химатаках, потому что единственная, похоже, помнит про презумпцию невиновности. Хотя ясно как белый день, что власти Сирии ни в коем случае не стали бы применять химоружие, даже будь оно у них, понимая, какими тяжелыми будут последствия. Но на Западе, видимо, считают Асада не только убийцей, но и самоубийцей, который маниакально продолжает применять зарин, хлор и прочее вопреки здравому смыслу.

Если химатаки были, то, разумеется, надо установить и наказать преступников. Но те же Штаты весьма непоследовательны: они вспоминают про эти нападения только тогда, когда им самим это нужно. А в остальное время пытаются придумать новые способы влияния на ситуацию в Сирии, ведь старые слабо работают. Если военная кампания не удалась, надо усилить информационную: победу над террористами в САР Вашингтон уже себе приписал, правительство Башара Асада дискредитировал, теперь надо максимально очернить Россию – отсюда и обвинения в адрес Москвы. Которая, кстати, в 2013 году и добилась запуска процесса ликвидации сирийского химоружия. Это еще один неудобный противникам Сирии и России факт, который постараются замять.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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