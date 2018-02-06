Подвиг солдата. Памятник мужеству Романа Филипова – в сердцах людей

Цветы в память о погибшем летчике майоре Романе Филипове у здания министерства обороны РФ в Москве

Цветы в память о погибшем летчике майоре Романе Филипове у здания министерства обороны РФ в Москве

Погибшего в Сирии пилота Су-25 представили к званию Героя России. Должное его подвигу отдают не только россияне, но и жители западных стран, которые называют Романа Филипова "настоящим солдатом".

"Смелый мужчина и настоящий солдат": западные читатели восхищаются пилотом российского штурмовика Су-25 майором Романом Филиповым, который был сбит 3 февраля над зоной деэскалации "Идлиб" в Сирии и погиб, подорвав себя гранатой во время боя с террористами.

Западные СМИ пишут о нем статьи, материал Daily Mail озаглавлен словами "новый герой России". Нашлись среди комментирующих те, кто и в этом углядел "кремлевскую пропаганду", но нормальных людей, тех, кто отнесся к подвигу пилота с уважением, куда больше.

"Цивилизованный мир должен произнести тост в его честь! Хорошая работа, ты заставил свою страну и весь мир гордиться тобой. Прямо как твои деды во время войны", – пишут западные читатели. Они уверены, что "его память будут чтить в России, а не критиковать в прессе и судить, как это сделали бы" на Западе.

Министр обороны Сергей Шойгу представил Романа Филипова к званию Героя России посмертно. А в соцсетях распространился хэштег "ЭтоВамЗаПацанов" – такими были последние слова летчика. Так пользователи пытаются увековечить подвиг героя в интернет-пространстве. И вспоминают других таких же самоотверженных героев, которые отдали жизни за то, чтобы в ближневосточном регионе воцарился порядок.

Два года назад 25-летний авианаводчик Александр Прохоренко в боях за Пальмиру предпочел смерть плену и вызвал огонь на себя, когда его окружили боевики. Самолет подполковника Олега Пешкова сбили во время боевого вылета в районе сирийско-турецкой границы, он успел катапультироваться, но был расстрелян с земли боевиками. Штурмана Константина Мурахтина поисково-спасательной группе российской пехоты удалось отбить. Спасая товарища, погиб 29-летний боец из Новочеркасска Александр Позынич. В честь этих героев возводят памятники в российских и даже европейских городах.

Пока есть такие люди, которые бесстрашно делают свою работу и не жалея жизни защищают всех нас, у мира есть шанс.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik