Подвиг солдата. Памятник мужеству Романа Филипова – в сердцах людей

14:0606.02.2018
(обновлено: 14:07 06.02.2018)
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Погибшего в Сирии пилота Су-25 представили к званию Героя России. Должное его подвигу отдают не только россияне, но и жители западных стран, которые называют Романа Филипова "настоящим солдатом".
"Смелый мужчина и настоящий солдат": западные читатели восхищаются пилотом российского штурмовика Су-25 майором Романом Филиповым, который был сбит 3 февраля над зоной деэскалации "Идлиб" в Сирии и погиб, подорвав себя гранатой во время боя с террористами.
Западные СМИ пишут о нем статьи, материал Daily Mail озаглавлен словами "новый герой России". Нашлись среди комментирующих те, кто и в этом углядел "кремлевскую пропаганду", но нормальных людей, тех, кто отнесся к подвигу пилота с уважением, куда больше.
"Цивилизованный мир должен произнести тост в его честь! Хорошая работа, ты заставил свою страну и весь мир гордиться тобой. Прямо как твои деды во время войны", – пишут западные читатели. Они уверены, что "его память будут чтить в России, а не критиковать в прессе и судить, как это сделали бы" на Западе.
Министр обороны Сергей Шойгу представил Романа Филипова к званию Героя России посмертно. А в соцсетях распространился хэштег "ЭтоВамЗаПацанов" – такими были последние слова летчика. Так пользователи пытаются увековечить подвиг героя в интернет-пространстве. И вспоминают других таких же самоотверженных героев, которые отдали жизни за то, чтобы в ближневосточном регионе воцарился порядок.
Два года назад 25-летний авианаводчик Александр Прохоренко в боях за Пальмиру предпочел смерть плену и вызвал огонь на себя, когда его окружили боевики. Самолет подполковника Олега Пешкова сбили во время боевого вылета в районе сирийско-турецкой границы, он успел катапультироваться, но был расстрелян с земли боевиками. Штурмана Константина Мурахтина поисково-спасательной группе российской пехоты удалось отбить. Спасая товарища, погиб 29-летний боец из Новочеркасска Александр Позынич. В честь этих героев
возводят памятники в российских и даже европейских городах.
Пока есть такие люди, которые бесстрашно делают свою работу и не жалея жизни защищают всех нас, у мира есть шанс.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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