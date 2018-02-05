Особый сигнал России, или Как немцы обострили киевский синдром потери Крыма

"Плачевные правовые последствия" пообещал посол Украины в Германии группе немецких депутатов, посетивших Крым. Реакция депутатов была какой-то несерьезной: "Политики заявили, что их не беспокоят угрозы Киева запретить им въезд в Украину". В Киеве же ответили таинственно: "Посмотрим". И не преминули пренебрежительно подчеркнуть, что иностранная делегация немногочисленна – всего "из трех региональных парламентов ФРГ, в том числе правопопулистской партии "Альтернатива для Германии"". Вот это, видимо, особенно обидно: правые, а в Крым поехали. Неправильные правые, им бы у правильных, у украинских поучиться.
Зато там, где сигнала никакого нет, Киев жалуется, что ему сигналят нечто неприличное. Компания Nike залила маслом огонь украинской души, когда презентовала логотип лондонского марафона: LDNR. И если англичане понимают его как сокращение слова londoner (лондонец), то киевские "патриоты" читают исключительно как аббревиатуру самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Их латиницей не собьешь, они сердцем видят, что американцы подыгрывают "не той стороне". Теперь, наверное, засудят Nike и в полном составе – 30 тысяч сотрудников – запретят ей въезд на Украину. Они уже прошептали свое таинственное "посмотрим"…
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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