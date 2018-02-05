Особый сигнал России, или Как немцы обострили киевский синдром потери Крыма

Украина недовольна парламентариями ФРГ – "без спроса" приехали в Крым и к тому же слова злого о России не сказали.

"Плачевные правовые последствия" пообещал посол Украины в Германии группе немецких депутатов, посетивших Крым. Реакция депутатов была какой-то несерьезной: "Политики заявили, что их не беспокоят угрозы Киева запретить им въезд в Украину". В Киеве же ответили таинственно: "Посмотрим". И не преминули пренебрежительно подчеркнуть, что иностранная делегация немногочисленна – всего "из трех региональных парламентов ФРГ, в том числе правопопулистской партии "Альтернатива для Германии"". Вот это, видимо, особенно обидно: правые, а в Крым поехали. Неправильные правые, им бы у правильных, у украинских поучиться.

Между тем, официальный визит на российский полуостров дарит немцам массу положительных впечатлений. В том числе и от качества дорожного покрытия, что россиян, возможно, удивляет даже больше, чем слово парламентария из Берлина Увэ Бронзон. "Мы хотим поездкой подать особый сигнал – плодотворное сосуществование с Россией мы считаем очень важным ". То, что европейцы склоняются к восстановлению сотрудничества (если бы их не склоняли США к обратному!), видят не просто в России, а именно в Крыму, куда делегации, подобные немецкой, уже прибывали и прибудут, конечно, еще. На Украине же этот "особый сигнал" удивительным образом не считывается. Потому что если его "считать", то никаким "посмотрим" уже не отделаешься, придется "перековываться-переобуваться".

Зато там, где сигнала никакого нет, Киев жалуется, что ему сигналят нечто неприличное. Компания Nike залила маслом огонь украинской души, когда презентовала логотип лондонского марафона: LDNR. И если англичане понимают его как сокращение слова londoner (лондонец), то киевские "патриоты" читают исключительно как аббревиатуру самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Их латиницей не собьешь, они сердцем видят, что американцы подыгрывают "не той стороне". Теперь, наверное, засудят Nike и в полном составе – 30 тысяч сотрудников – запретят ей въезд на Украину. Они уже прошептали свое таинственное "посмотрим"…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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