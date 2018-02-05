Пошел ва-банк: МОК отказал оправданным спортсменам в их праве

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала 15 россиянам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), в приглашении на Олимпийские игры в Южную Корею. Просто взяла и отказала. Мол, арбитраж вовсе не снял подозрений в допинге. И не предоставил комиссии достаточную уверенность в чистоте атлетов. Хорошо еще открыто не заявила, что "не пущают" в Пхенчхан, потому что, к примеру, лица спортсменов из России чиновникам не нравятся. Или что МОК выполняет установку некоего высокого начальства, которое не намерено сбиваться с курса на унижение России на Играх. Соответственно, чтобы не быть совсем уж откровенными, функционеры облекли свои действия в определенные речевые обороты, словно в дымовую завесу. В Кремле выразили сожаление решением МОК и – одновременно – уверенность в том, что вердикт CAS должен как раз снять какие-либо подозрения, подтвердить их необоснованность.
Руководство МОК, между тем, считает, что Спортивный арбитражный суд нуждается в реформировании. Ну и правда, в этом есть своя логика. Если суд принял "неудобное" решение, его нужно реформировать. А еще лучше – вообще расформировать, да и дело с концом. Вопреки, кстати, западным демократическим ценностям, ставящим во главу угла независимую судебную власть. О справедливости тех или иных решений арбитража тут и речи не идет. Только о целесообразности. Причем чисто политической. Зачем решать проблему, если можно устранить ее источник? Как тут не вспомнить большевистское "кто не с нами, тот против нас".
Недавно США заявили о начале широкомасштабного антикоррупционного расследования в отношении ряда крупных международных спортивных организаций. В их числе и МОК. Это, конечно, эффективный рычаг давления на их руководство. А что же еще. Если не будет следовать в заданном русле – на функционеров посмотрят под лупой. И что-нибудь найдут. Обязательно. Как говорил один из главных героев знаменитого романа Уоррена "Вся королевская рать": "Всегда что-нибудь есть". Не потому ли комитет, найдя всемерную поддержку и понимание в WADA, намерен оспаривать решение спортивного арбитража? Чтобы не нашли.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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