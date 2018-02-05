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Пошел ва-банк: МОК отказал оправданным спортсменам в их праве

17:3705.02.2018
(обновлено: 17:38 05.02.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкОлимпийские кольца, логотип МОК (Международного олимпийского комитета)Олимпийские кольца, логотип МОК (Международного олимпийского комитета)
© РИА Новости / Антон Денисов
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Недавно США заявили о начале широкомасштабного антикоррупционного расследования в отношении ряда крупных международных спортивных организаций. В их числе и МОК. И это многое объясняет.

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала 15 россиянам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), в приглашении на Олимпийские игры в Южную Корею. Просто взяла и отказала. Мол, арбитраж вовсе не снял подозрений в допинге. И не предоставил комиссии достаточную уверенность в чистоте атлетов. Хорошо еще открыто не заявила, что "не пущают" в Пхенчхан, потому что, к примеру, лица спортсменов из России чиновникам не нравятся. Или что МОК выполняет установку некоего высокого начальства, которое не намерено сбиваться с курса на унижение России на Играх. Соответственно, чтобы не быть совсем уж откровенными, функционеры облекли свои действия в определенные речевые обороты, словно в дымовую завесу. В Кремле выразили сожаление решением МОК и – одновременно – уверенность в том, что вердикт CAS должен как раз снять какие-либо подозрения, подтвердить их необоснованность.

Штаб-квартира Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
Свищев: если CAS станет еще справедливее, это можно только приветствовать
Вообще, надо сказать, спортивный арбитраж спутал карты тем, кто решил превратить предстоящую Олимпиаду в тотальное наказание России. За что угодно – за Крым, на Сирию, за независимую позицию. До недавнего времени все шло, как по маслу. И тут – словно гром среди ясного неба – оправдание сразу 28 российских атлетов и возвращение стране первого места в медальном зачете по итогам Сочи-2014. Впрочем, МОК и WADA отнюдь не смирились с этим фактом. Более того, пытаются оспорить решение арбитража. Причем не где-нибудь, а в Федеральном суде Швейцарии. И это удивительный – не иначе – факт. Согласно Олимпийской хартии, ее статье номер 61, все без исключения споры, связанные с Олимпиадами, подлежат рассмотрению в только Спортивном арбитражном суде. Но когда международные спортивные структуры потеряли свою репутацию, исчезают и правила, рассеивается, как туман сам дух олимпизма. А заодно и давно сложившаяся правовая практика. Можно идти напролом. Из серии "против лома нет приема"… 

Руководство МОК, между тем, считает, что Спортивный арбитражный суд нуждается в реформировании. Ну и правда, в этом есть своя логика. Если суд принял "неудобное" решение, его нужно реформировать. А еще лучше – вообще расформировать, да и дело с концом. Вопреки, кстати, западным демократическим ценностям, ставящим во главу угла независимую судебную власть. О справедливости тех или иных решений арбитража тут и речи не идет. Только о целесообразности. Причем чисто политической. Зачем решать проблему, если можно устранить ее источник? Как тут не вспомнить большевистское "кто не с нами, тот против нас".

Недавно США заявили о начале широкомасштабного антикоррупционного расследования в отношении ряда крупных международных спортивных организаций. В их числе и МОК. Это, конечно, эффективный рычаг давления на их руководство. А что же еще. Если не будет следовать в заданном русле – на функционеров посмотрят под лупой. И что-нибудь найдут. Обязательно. Как говорил один из главных героев знаменитого романа Уоррена "Вся королевская рать": "Всегда что-нибудь есть". Не потому ли комитет, найдя всемерную поддержку и понимание в WADA, намерен оспаривать решение спортивного арбитража? Чтобы не нашли. 

Томас Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК в Лозанне
© РИА Новости / Антон Денисов
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Погибшая репутация: апелляция WADA и МОК как способ спасти то, чего уже нет
Но это история стратегическая, а есть еще и "пустяки". Так сказать, "рутина". Ну, например, флаг МОК, под которым команда спортсменов из России пройдет на церемонии открытия Олимпиады, понесет назначенный оргкомитетом игр волонтер.  То есть, ни в коем случае не один из граждан России. Они пойдут сзади. Или вот еще. Допинг-офицеры того самого печально, а скорее скандально известного WADA дерзко и бесцеремонно сорвали тренировку женской сборной России по хоккею.  Они решили забрать девушек на допинг-тест непосредственно перед занятием. В итоге часть из них элементарно не успела вернуться вовремя. В результате тренировку пришлось проводить в усеченном составе. И это за несколько дней до состязаний, когда ценна каждая минута! В общем, "работают" и по крупному, и по мелочи. Тем не менее, Москва призывает российских атлетов не испытывать лишних эмоций и уверяет в том, что борьба за их права будет продолжена. В том числе в спортивном арбитраже. Пока его не реформировали. 

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik 

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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
long_john_silver
Значит, пора Минспорта нанимать адвокатов и идти в суды общей юрисдикции в Швейцарии против МОК. И вздрючивать так, чтобы этот МОК перестал существовать, до полного банкротства. Соответчиками должны стать персонально г-н МакЛарен сотоварищи.
17:57
05.02.2018
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Геннадий Канинский
У мошенников выиграть по-честному невозможно. Выход только один - канделябром по голове.
17:57
05.02.2018
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