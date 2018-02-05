Все – приехали. Дальше – тупик. WADA пролилась, куда надо – и от олимпизма осталось лишь МОКрое место.

Совсем "Бахнулся", или CAS МОК не касается Your browser does not support HTML5 audio

По крайней мере, в этом есть своя логика. Совести нет. Чести тоже. А логика есть. Как у форс-мажора. Прет и все. И ты ему хоть CAS на голове теши. Международный олимпийский комитет отказался пригласить в Пхенчхан россиян, пожизненно отстраненных от Игр, но оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS). Говорят, что-то у них опять вскрылось. А что, опять не говорят. А мы и так знаем. Ну никак они в МОКе не могли этого допустить. И этого. И эту. А ту и подавно – лидер мирового сезона. 13 атлетов и каждый – на вес золота. Или, как минимум, любого другого призового металла.

Реабилитированные в Лозанне спортсмены из России автоматически стали первыми номерами в своих видах. То есть, такими же, как Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан. Но ведь от тех потому и отделались, чтобы не мешали "чистоте" олимпийских побед. Американцев, немцев и прочих канадцев. Стало быть, эти-то чем хуже? Как их пустить, если уже не только отданы российские квоты, но и поделены российские медали. Не отбирать же их. А этот арбитраж ну ничего, кроме права, в спорте не понимает. Он бы еще флаг и гимн России постановил вернуть.

Томас Бах поэтому сразу прямым текстом объявил, что они сделают все, чтобы изменить вердикт. Потом передумали. Делать ничего не стали. Просто его не признали. Так же, как прежде не признали российский спорт. "Мы не понимаем причину решений суда. Но сомневаемся в качестве этих решений". Может, и не слово в слово, но по сути с такой формулировкой они и выносили приговоры нашим олимпийцам. Мол, не знаем, как, но допинг они принимали. Теперь на основании идентичности они могут сказать, что судьи такие же, а значит – лица заинтересованные. И пусть спасибо скажут, что к ним Макларен с баночками не приходит. Или ФБР с наручниками.

Лишь Бах от души "бахнул", что пора арбитраж этот реформировать. Точно. Зачем он им такой – справедливый? Только сначала его надо разогнать, как ФИФА при Блаттере. А уже потом можно и не реформировать. Достаточно уточнить Олимпийскую хартию. Ту статью, где она называет суд в Лозанне истиной в последней инстанции. "А если CAS МОК не нравится, то МОК это не CASается". При этом, может, уже и не "ин", а "аут", но это действительно последняя станция. В смысле, все – приехали. Дальше – тупик. WADA пролилась, куда надо. И от олимпизма осталось лишь МОКрое место.

"Президент Международного олимпийского комитета является дирижером восхитительного оркестра, члены которого имеют так много сил, и нужно позволить им играть на тех инструментах, которые они предпочитают, и привести их к гармонии". Так говорил Томас Бах, вступая в должность. Пять лет прошло, а поисковик, когда набираешь "Бах", все равно первым выдает Иоганна Себастьяна. Тот-то музыку создавал, а этому ее заказывают.

Немецкая Bild как-то летом 2016 назвала Томаса Баха "пуделем Путина". Уже тогда было понятно, что плохая у них осведомленность. У Путина страсть к собакам с характером. Лабрадор, алабай. Но, как говорится, за совет – спасибо. Если ему подарят пуделя, он знает, как его назвать.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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