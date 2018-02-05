Совсем "Бахнулся", или CAS МОК не касается

Томас Бах поэтому сразу прямым текстом объявил, что они сделают все, чтобы изменить вердикт. Потом передумали. Делать ничего не стали. Просто его не признали. Так же, как прежде не признали российский спорт. "Мы не понимаем причину решений суда. Но сомневаемся в качестве этих решений". Может, и не слово в слово, но по сути с такой формулировкой они и выносили приговоры нашим олимпийцам. Мол, не знаем, как, но допинг они принимали. Теперь на основании идентичности они могут сказать, что судьи такие же, а значит – лица заинтересованные. И пусть спасибо скажут, что к ним Макларен с баночками не приходит. Или ФБР с наручниками.
Лишь Бах от души "бахнул", что пора арбитраж этот реформировать. Точно. Зачем он им такой – справедливый? Только сначала его надо разогнать, как ФИФА при Блаттере. А уже потом можно и не реформировать. Достаточно уточнить Олимпийскую хартию. Ту статью, где она называет суд в Лозанне истиной в последней инстанции. "А если CAS МОК не нравится, то МОК это не CASается". При этом, может, уже и не "ин", а "аут", но это действительно последняя станция. В смысле, все – приехали. Дальше – тупик. WADA пролилась, куда надо. И от олимпизма осталось лишь МОКрое место.
Немецкая Bild как-то летом 2016 назвала Томаса Баха "пуделем Путина". Уже тогда было понятно, что плохая у них осведомленность. У Путина страсть к собакам с характером. Лабрадор, алабай. Но, как говорится, за совет – спасибо. Если ему подарят пуделя, он знает, как его назвать.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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