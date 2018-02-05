"Троеснегоборье". Европейцы обсуждают, что русскому хорошо

У природы нет плохой погоды – в Москве выпало столько снега, сколько здесь уже давно не видели. Кто-то радуется и лепит снеговиков, кто-то, как всегда, ругает дворников. А европейцы удивляются, что жизнь в таких условиях не останавливается.

Ни разу за последние сто лет не было в Москве такого сильного снегопада, сообщают синоптики и городские власти. Весь декабрь, пока лили дожди, мы просили настоящей зимы. И вот – допросились: за несколько дней выпало все, что не выпало с начала зимы, а то и больше. Сугробы в человеческий рост покрыли столицу: дети рады – мэр разрешил им не ходить в школу; взрослые, как всегда, бурчат – холодно, противно, плохо убирают. Но в таких погодных условиях, чтобы раз и навсегда убрать дороги, нужно, наверное, ловить снег прямо в воздухе. Специальная техника, дворники и альтруисты – все, кто должен был, и все, кто хотел и мог, расчищают путь. И жизнь при этом не останавливается – пусть с опозданиями, похожие на сугробы, но горожане идут на работу. Конечно, все не без проблем: задерживаются авиарейсы, ветки деревьев ломаются, не выдерживая тяжести снега, есть даже один погибший. Но город не парализован.

Что, впрочем, очень удивляет британцев. Канал Би-би-си показывает им сюжеты о России, в которых, наверное, впервые не упоминают Путина. Газета Daily Mail опубликовала статью со "сказочными" фотографиями и видео. В комментариях многие читатели, которые называют происходящее "снежным Армагеддоном", сошлись во мнении, что произойди такое в Великобритании, жизнь остановилась бы: аэропорты и госучреждения закрылись бы – пишут, что это происходит, как только просто припорошит снегом. А москвичи, что подтверждают фотографии в Daily Мail , продолжают радоваться жизни и даже устраивают мотогонки. Традиционный мотокросс на приз имени Валерия Чкалова никто и не подумал отменять из-за сильнейшего снегопада.

Немецкие журналисты добавляют еще один штрих к суровому морозостойкому образу. Телеканал Welt рассказал о новом виде спорта: криатлоне, то есть триатлоне в мороз (российские интернет-пользователи предложили еще одно название: троеморозоборье). Это состязание для закоренелых моржей, которые вырабатывают "гормон счастья" с помощью бега, лыжного кросса и плаванья. Три километра трусцой по лесу, дальше 25-километровый кросс на лыжах и заплыв на 25 метров в Истринском водохранилище. Вот так при желании даже суровую погоду можно использовать себе во благо. А вы говорите – санкции.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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