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Погибшая репутация: апелляция WADA и МОК как способ спасти то, чего уже нет

14:0004.02.2018
(обновлено: 15:24 04.02.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкТомас Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК в ЛозаннеТомас Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК в Лозанне
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сейчас, после решения арбитража, главный вопрос – смогут ли попасть оправданные российские атлеты в Пхенчхан. И второе – насколько правомерно в свете новых обстоятельств лишение РФ права на демонстрацию на Играх национальной символики и гимн.

WADA и МОК крайне огорчены решением Спортивного арбитражного суда, который полностью оправдал 28 российских спортсменов, якобы уличенных в употреблении допинга. Еще 11спортсменов оправданы частично. И эти замечательные спортивные структуры намерены бороться. Видимо, за свою репутацию, не за правоту же. Но репутация – ниже плинтуса, спасать уже нечего. Другое дело – раздуть вокруг этой неблаговидной истории новую политическую шумиху. Мол, арбитраж работает на Кремль. И это способ. Способ отвлечь внимание от самих себя. Оспаривать оправдательный вердикт МОК при поддержке WADA решил в Федеральном суде Швейцарии, хотя речь идет о чисто спортивных делах. Юристы считают, что оснований для подачи апелляции нет никаких. Ну да функционерам от спорта виднее. Тем более их якобы поддержали спортсмены, у которых оправдание российских коллег вызвало "тревогу и разочарование". Видимо, из числа тех, кто радовался и потирал руки в надежде на медали в отсутствие реальных конкурентов. Ну да бог им судья. Зевс – как главный среди богов-олимпийцев. 

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мнение: в CAS соблюли справедливость, но спортсменам от этого не легче
В Международном антидопинговом агентстве (WADA) отметили, что  признание спортивным арбитражем частично виновными 11 российских атлетов еще раз доказывает наличие в России организованной допинг-системы под покровительством государства. Аргумент, надо сказать, так себе. Не выдерживает критики, поскольку сохраняется шанс, что при еще более внимательном и беспристрастном изучении и с этим одиннадцатью окажется не все так "гладко", как хотят WADA и МОК. Да и, кроме того, даже если кто-то из спортсменов употреблял допинг – это никоим образом не свидетельствует о некой государственной системе применения допинга. Повторим в тысячный раз, это явление – использование запрещенных препаратов – есть в любых странах, но ни одна из них не подвергалась такому давлению по чисто политическим мотивам, сопровождавшимся столь громкими заявлениями и обвинениями, а также действиями. Но чиновники агентства и комитета настырно и бессовестно, когда у самих земля горит под ногами, продвигают принцип коллективной ответственности. Прямо как истинные большевики от спорта.   

Логотип МОК
© REUTERS / Denis Balibouse
МОК против CAS: российские спортсмены вне подозрений, но пока и вне Игр
Главный текущий вопрос – смогут ли попасть оправданные российские атлеты на Игры в Южную Корею, и насколько все-таки правомерным можно считать в свете новых обстоятельств лишение России права на демонстрацию национальной символики и гимн. Но есть и вопрос стратегический – а что же делать с окончательно и бесповоротно дискредитировавшими себя WADA и МОК, которые пока остаются "при делах"? И в любой момент могут "сварганить" очередное дельце. Причем не обязательно против России. Эти структуры давно превратились в клуб по интересам. Причем в последнее время – по политическим. Или же в своего рода международное политбюро по примеру советского в период позднего застоя. Это вопиющий случай – так сесть в лужу, пытаясь сделать нечестный гешефт не на фактах, а на непроверенных, но очень удобных показаниях. Понятно кого, не к ночи будь  помянут. Или помянуты.  

Кремль предлагает не испытывать излишних иллюзий и эйфории. И продолжить "мирное сражение" за права спортсменов.  В том числе через суды, которые оставляют надежду на справедливость или хотя бы ее признаки. Неплохо было бы получить и денежные компенсации за колоссальный моральный ущерб и огромные финансовые издержки, связанные с этой, чего уж там, отвратительной историей. И, кстати, не наступил ли критический момент для обстоятельного разговора о коррупции в международных спортивных организациях, раз уж их представители так любят рассуждать в этом контексте о России? 

Здание, где расположена штаб-квартира WADA в Монреале, Канада
© AFP 2018 / Marc Braibant
Эксперт о решении CAS по 28 россиянам: WADA дискредитировала себя полностью
Впрочем, тут всех опередили американцы, сразу перейдя к действиям. Минюст США начал широкомасштабное расследование фактов коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА) и МОК. И не только в них. И Генпрокуратура США подключилась: тут как тут. Отдельный вопрос, входит ли в полномочия американских ведомств и в целом в американскую юрисдикцию расследование против транснациональных структур. Есть и другой, не менее существенный вопрос: не похоже ли это на попытку оспорить справедливость решения о проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года в России? Тем более в Минюсте Соединенных Штатов, по признанию его представителей, этот вопрос стоит на повестке дня. Пока рано говорить, так ли это на самом деле, хотя политический контекст и склоняет именно к этой мысли. Главное, что начинается широкое обсуждение недобросовестности спортивных воротил, объединенных в международные чиновничьи корпорации. И этот разговор не должен "уйти в песок": слишком ее много стало – этой недобросовестности. Избыточно много.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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