"Создан для Европы": "Северный поток-2" уже не остановить

"Северный поток-2" продолжает расти, несмотря на то, что некоторые этим недовольны. Но желание получать энергию без перебоев оказывается в Европе сильнее политических разногласий.

Украинская национальная идея не была бы такой украинской, если бы не мечта об "энергонезависимости" от России. И вот Киев стал на шаг ближе к этому. Германия дала согласие на строительство газопровода "Северный поток-2" в своих водах, а значит, транзит через Украину скоро не будет нужен, и никаких газовых дел Киев с Москвой может не иметь. Но на Украине таким положением дел недовольны. Независимость независимостью, а деньги за транзит получать все же хочется. В "Нафтогазе" собираются мешать строительству и беспокоятся, что для этого остается все меньше времени.

Впрочем, конкретных мер не называют. Наверное, потому что Киев и не может ничего сделать. Но в борьбу включилась и Польша. Она призывает США ввести против газопровода санкции . Против всего уже вводили, даже против Кремля готовят, ну а "Северный поток-2" будто сам просится. Однако Вашингтон, пусть и поддержав гнев Варшавы, новых ограничений пока не обещает.

Было бы, наверное, странно ограничивать поставки российского газа в одном направлении, когда тот же газ другим путем идет в те же США. Если только не запланировать какой-нибудь безумный реверс: перекрыть прямой путь и поставлять тот же газ, но через Америку. Такой вариант, конечно, никого не устроит, вероятно, и сами США, ведь если они начнут давить на Европу и насильно прерывать строительство, это может перерасти в серьезный кризис. Поэтому в Германии такие резкие заявления никакой серьезной реакции пока не вызывают.

К тому же, как можно серьезно относиться к словам польского премьера Матеуша Моравецкого о том, что "Северный поток-2" угрожает энергобезопасности стран Евросоюза? Непонятно, как такое возможно, если газопровод строят как раз для того, чтобы в Европе всегда был газ. Российский МИД вынужден был в очередной раз напомнить, что эта конструктивная инициатива служит интересам европейских потребителей

Хорошо, что понимают это и во многих странах ЕС. Австрийские энергетики, например, призвали Еврокомиссию обратить внимание на положительные стороны "Северного потока-2" вместо того, чтобы проявлять к нему недоверие, и напомнили, что он создан для Европы и для безопасности европейского энергетического рынка. Так что заинтересованы все, кроме, пожалуй, США, которые подначивают Польшу и Украину. Но ничего перекрыть они все равно не могут.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.