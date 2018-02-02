Кипяток восторга на прах нациста: Киеврада готовит "Бандеровские чтения"

"Проблемы безопасности украинцев за границей", "политика Польши относительно Степана Бандеры", "идеология украинского национализма" – эти и другие "насущные" для незалежной темы будут обсуждаться на пятых "Бандеровских чтениях". Киеврада предоставляет для них свой Колонный зал, среди участников ожидаются лидеры правых партий и организаций. Ждут и молодежь – чтобы наградить победителей конкурса эссе "Способна ли Украина на свой геополитический проект". Кстати, этот самый "проект" указан в качестве одного из направлений для дискуссий и расшифровывается как Балто-Черноморский. Ни больше ни меньше!образ националистов". Подразумевается, что миссия есть, что связана она с отстаиванием национальных интересов и что главные "миссионеры" – это украинские националисты. Им на "чтениях" – почет и уважение. Здесь тебе и дискуссия "Международная политика глазами националистов в ХХ веке" (нетрудно предположить, что без положительного пересмотра "политических" и других "услуг" бандеровцев Третьему рейху разговор не обойдется). Здесь же – и церемония вручения медалей к 75-летию УПА (запрещена в России). Интересно, как в анонсе указано, кто получатели награды: "участники украинского освободительного движения середины ХХ века". Ничего не скажешь, вежливо закамуфлировали "серединой XX века" события Великой Отечественной войны, бесславные для бандеровцев. Теперь вот их медальками растрогают.
Организаторы "Бандеровских чтений" напирают на то, что это в первую очередь "научное мероприятие", однако добавляют, что будет и "политический блок". Под эту "гремучую смесь" даже темку отдельную подвели: "Формирование положительного международного имиджа Украины". Это с Бандерой-то!..
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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