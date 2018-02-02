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Кипяток восторга на прах нациста: Киеврада готовит "Бандеровские чтения"

18:0802.02.2018
(обновлено: 18:23 02.02.2018)
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© AFP 2018 / Genya SavilovАктивисты различных националистических партий во время митинга в честь 109-летия Степана Бандеры в Киеве, Украина. 1 января 2018Активисты различных националистических партий во время митинга в честь 109-летия Степана Бандеры в Киеве, Украина. 1 января 2018
© AFP 2018 / Genya Savilov
Покопаться в грязи собственной истории и в очередной раз заявить: "там светло и чисто". Украинские историки и философы, политики и писатели собираются на "Бандеровские чтения".

"Проблемы безопасности украинцев за границей", "политика Польши относительно Степана Бандеры", "идеология украинского национализма" – эти и другие "насущные" для незалежной темы будут обсуждаться на пятых "Бандеровских чтениях". Киеврада предоставляет для них свой Колонный зал, среди участников ожидаются лидеры правых партий и организаций. Ждут и молодежь – чтобы наградить победителей конкурса эссе "Способна ли Украина на свой геополитический проект". Кстати, этот самый "проект" указан в качестве одного из направлений для дискуссий и расшифровывается как Балто-Черноморский. Ни больше ни меньше!  

Шествие УПА в Киеве. 14 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Общее название "Бандеровских чтений" – пафосное и "сильно научное": "Миссия Украины и национальные интересы в глобализирующемся мире: образ националистов". Подразумевается, что миссия есть, что связана она с отстаиванием национальных интересов и что главные "миссионеры" – это украинские националисты. Им на "чтениях" – почет и уважение. Здесь тебе и дискуссия "Международная политика глазами националистов в ХХ веке" (нетрудно предположить, что без положительного пересмотра "политических" и других "услуг" бандеровцев Третьему рейху разговор не обойдется). Здесь же – и церемония вручения медалей к 75-летию УПА (запрещена в России). Интересно, как в анонсе указано, кто получатели награды: "участники украинского освободительного движения середины ХХ века". Ничего не скажешь, вежливо закамуфлировали "серединой XX века" события Великой Отечественной войны, бесславные для бандеровцев. Теперь вот их медальками растрогают.

Факельное шествие в Киеве
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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А еще обещана ярмарка националистической литературы с приятным бонусом – "автограф-сессиями присутствующих авторов". Ну да, ну да, националистов надо знать в лицо. К слову о книжках: есть одна прямо выдающаяся. Называется "Основные концепции этногенеза украинского народа" ("концепций" набралось аж на 272 страницы). 

Организаторы "Бандеровских чтений" напирают на то, что это в первую очередь "научное мероприятие", однако добавляют, что будет и "политический блок". Под эту "гремучую смесь" даже темку отдельную подвели: "Формирование положительного международного имиджа Украины". Это с Бандерой-то!..  

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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freits
Нацистами бандеровцев называют только представители российских властных структур и кремлевские пропагандисты. Даже в Польше, отношение поляков к УПА и ОУН всегда были очень сложными, называют бандеровцев ( по крайней мере, когда высказываются официальные представители польских властей) никак не нацистами, а украинскими националистами.
20:27
02.02.2018
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