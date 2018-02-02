Датский премьер Ларс Лекке Расмуссен объяснил новые средства на оборону "исходящей от России угрозой". Хотя лично для него гораздо реальней угроза со стороны самой Дании. И, может быть, это многое объясняет.
Совсем "не копенгаген", или Как Дания произвела в геополитике фураж
Бывает, что и Копенгаген "совсем не копенгаген". Но ему тоже так хочется произвести фужер. Или фураж? Что бы там ему ни хотелось, но фурором это точно не назовешь. Поскольку что может быть примечательного в том, что еще одна страна западного мира с удовольствием предалась антироссийской истерии. Вот как раз ей сам блок и велел. Во-первых, из этих мест предыдущий генсек НАТО экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен. Во-вторых, если вернуться к тому, с чего начали, то кто в Дании живет? Правильно – датчики. Это такие маленькие, что сигнализируют об опасности.
Зри в корень. И станет понятно, что Дания – от слова "дань". Королевство тоже решило внести свой посильный вклад в "российскую угрозу". Теперь она стала страшнее на два с копейками миллиарда долларов. На такую сумму местный парламент постановил увеличить военный бюджет за ближайшие шесть лет. Это, стало быть, в год по триста пятьдесят миллионов. Так себе деньги-то. Могли бы испугаться и на более серьезную смету. Как-никак входят в десятку самых благополучных стран планеты. А в мировом рейтинге счастья Дания и вовсе вторая. Уступает только Норвегии.
Может, потому и уступает, что там к России относятся без страха и упрека. Не без того, конечно, и в учениях американских участвуют, и истребители у США покупают. Тоже все-таки в НАТО – это обязывает. Но премьер Эрна Сульберг, например, и в Белом доме не постеснялась сказать, что с Москвой у нее проблем нет. И даже обиделась, что русские хакеры ее страну словно не замечают. А ведь ее территория в 9 раз больше датской. Зато премьер датский Ларс Лекке Расмуссен громче. Он объяснил новые средства на оборону "исходящей от России угрозой", мол, "реальна она и нарастает".
Хотя лично для него гораздо реальней угроза со стороны Дании. По ее законам, он – без пяти минут взяточник. В том плане, что осталось только это доказать. Но сам уже признал, что таки да, было. Принимал от знакомого судовладельца Ларсена подарок в виде безвозмездно-безмятежного отдыха у того на вилле. Но когда принимал – не был премьером, не думал, что им станет, а значит, не в счет. На самом деле приглашение от влиятельного бизнесмена Расмуссен получил в 2014 еще депутатом. А воспользовался гостеприимством только в 2016, уже возглавив правительство.
Не мог, говорит, обидеть – обещал. А хозяин и не в обиде. За время пути "собачка" сумела и подрасти. Ждал депутата, а заполучил премьера. Пусть тот не оказал ему прямых услуг. В их узком кругу рыбопромышленников, которых здесь называют "королями квот", и так поняли, кто главный король. А кто – отдыхает. Кстати, "слили" премьера не русские хакеры, на которых и он все валит. А бывший подчиненный, так и не простивший ему увольнения. Цена вопроса невелика – 1700 долларов. Но и для оппозиции это подарок. Повод отправить главу кабинета в отставку. Это как минимум.
Может, поэтому он и старается так с российской угрозой. Фог Рассмусену же удалось из Копенгагена перебраться в Брюссель. Стало быть, плох тот премьер Дании Расмуссен, который не мечтает стать генсеком НАТО. Тем более что Ларс, судя по всему, Лекке на подъем.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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