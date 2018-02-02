Американцы не могли не открыть Варшаве дисконт: у нее ведь их накопительная карта. То есть географическая карта ее, но копятся на ней метки их присутствия. А что до целесообразности покупки, то ракеты вряд ли спасут Польшу от ее главной проблемы.
Дешевый "патриотизм". Польша купит у США ракеты Patriot со скидкой
Два по цене одного. Польша все-таки дождалась момента, когда можно купить американские комплексы ПВО по акции. И уже не важно, есть ей польза от этих систем Patriot или нет. За такие деньги в любом случае надо брать. Это как пойти в супермаркет за хлебом и нарваться на распродажу какого-нибудь барахла. Все, вижу sale, хлеб из головы вылетит напрочь. С польской властью, правда, это случилось еще до похода в магазин. По крайней мере, зрелища ее сразу занимали гораздо сильнее. А тут еще и дешевый патриотизм. 4,5 млрд долларов за восемь зенитных установок из США. Это же в два раза ниже, чем договорились осенью.
Вообще, цену сбрасывают либо когда ее изначально слишком завысили именно для создания иллюзии последующей уступки, либо когда хотят избавиться от лежалого товара, либо когда рассчитывают раскрутить покупателя на что-то более серьезное. И не только его, но и тех, кого вдохновит эта демоверсия демпинга. Любой мало-мальски образованный мерчендайзер и тем более промоутер найдет еще тысячу иных причин. Но основание неизменно одно – психология клиента. Его уверенность в том, что всегда правым считают только его. И его заблуждение, что именно он и является клиентом, а не тем, кто клиента ублажает.
В принципе, Вашингтон мог оставить предварительные условия контракта с Польшей и без изменений. Варшава ведь уже согласилась купить его "Пэтриотов" за 10,5 млрд. Но он сделал скидку. В том числе, видимо, и на ее проделки в европолитике. И это для Польши имеет даже большую ценность, чем сэкономленные доллары. Она как раз сейчас законодательно спутала грешное с праведным. Запретила под страхом ареста и бандеровскую идеологию, и упоминания об участии поляков в Холокосте. Хотя весь мир знает, что было и то, и другое. Разница в том, что первая уже снова есть, а второе, если его не признавать, еще может вернуться.
Впрочем, запрет на упоминание – это и есть признание. Ведь то, чего не было, не запрещают. Но США, похоже, и это готовы Польше простить. Во-первых, их вполне устраивает ее поведение. Как по отношению к России, что понятно, так и по отношению к ЕС, чтоб не расслаблялся. Во-вторых, у нее их накопительная карта. В смысле, географическая карта ее, но накапливаются на ней звездно-полосатые флажки их военного присутствия. Собственно, поэтому у Варшавы дисконт. Власть, у которой семь пятниц на неделе, заслуживает того, чтобы каждая пятница была "черной".
Что же касается целесообразности этой покупки, то вряд ли американские ракеты спасут Польшу от ее главной проблемы. Как минимум потому, что они – противовоздушные, а ее правители, хоть и выдают себя за важных птиц, но таких же, как индюк. Его пространство ограничено приусадебным участком и Днем благодарения.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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