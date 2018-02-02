"Их правительство имеет ценности", или Почему США не хотят дружить с РФ

Постпред США при ООН Никки Хейли назвала условия, при которых США могли бы подружиться с Россией. Только с такими друзьями нам и врагов не надо будет.

Помните, как одна девушка с Украины после Майдана убеждала всех, что "никогда мы не будем братьями"? Теперь те же мотивы, только более туманно, проявились и в словах постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.

Никогда, говорит она, Москва не будет другом Вашингтону, если не откажется от своей политики. Звучало это так: "(Россия) не является нашим другом и не будет им, пока их правительство имеет ценности, которые имеет сейчас, и пока оно ведет себя так, как ведет сейчас на международной арене". Получается, никогда, потому что правительство, видимо, всегда будет "иметь ценности, которые имеет" – Россия проводит последовательную и взвешенную политику и менять ее ради того, чтобы с нами кто-то захотел дружить, как-то несерьезно.

К тому же, когда речь идет о большой политике, дружба – явление, может, и желательное, но не обязательное. Вполне достаточно просто взвешенного подхода и сотрудничества, а эмоции порой и вовсе могут мешать. Хорошо, что хотя бы какие-то огрызки былых контактов еще сохраняются. Состоялась, например, встреча представителей разведслужб – в США приехали директор ФСБ Александр Бортников, начальник Главного управления российского Генштаба Игорь Коробов и директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, который, между прочим, под санкциями. Но когда надо, это никому не мешает. Впрочем, будь на то воля демократов, они бы и эти связи обрубили: нашлись в партии недовольные визитом.

И теперь из этого, наверное, составят отдельную главу "кремлевского дела" и очередной аргумент в пользу теории о вмешательстве России в американские выборы. Несмотря на то, что никаких доказательств этому так и нет, а расследование, которое изначально походило на фарс, давно превращается в комедию абсурда, американские политики до сих пор не готовы отказаться от этой темы. Вот и Никки Хейли привела то самое "вмешательство" как одну из причин, почему с Россией дружить нельзя. Кроме этого – "оккупация" украинских территорий, поддержка правительства Сирии и защита Ирана от более тщательных инспекций его ядерных объектов. Доказать безосновательность каждого из этих аргументов очень просто. Так что можно было все это не придумывать, а просто сказать – не хотим дружить, и все тут.

Никто же не против – насильно мил не будешь. А вместо дружбы мы вполне согласны на спокойный диалог. Или против этого у госпожи Хейли тоже найдется с десяток аргументов?

Автор Мария Балябина, радио Sputnik