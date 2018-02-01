Отрицать это уже невозможно: здание Вестминстерского дворца пребывает в весьма жалком состоянии. На открытках и на расстоянии оно по-прежнему величественно и непоколебимо. Как, впрочем, и сама Британия.

Покинуть помещение! Британский парламент решил "сгореть" на работе Your browser does not support HTML5 audio

Если два переезда равны одному пожару, то британскому парламенту все-таки придется "сгореть" на работе. Правда, не под крышей Вестминстерского дворца. Обе палаты с незначительным перевесом голосов, но все же решили покинуть помещение. С законодательной гарантией вернуться сюда "как можно раньше". А их историческую резиденцию ждет основательный ремонт. В прошлый раз у них это было почти 80 лет назад. 1100 помещений, 100 лестниц и 5 километров коридоров. Реконструкцию всего этого хозяйства планируют начать в 2023 году. Еще лет пять займет подготовка к работам. В общем, у них это надолго.

Хотя, останься депутаты здесь на время капитальных перемен, это было бы еще дольше. Путались бы под ногами, лезли бы со своими советами. Как посчитали, растянулось бы это тогда на 32 года. Да и обошлось бы раза в два дороже. А так – максимум 4,5 млрд фунтов стерлингов. И оно того стоит. Здание пребывает в весьма жалком состоянии. На открытках и на расстоянии оно по-прежнему величественно и непоколебимо. Как, впрочем, и сама Британия. То есть, та тоже хорошо смотрится только на открытках и на расстоянии. А приглядишься: резной камень разрушается, кровля прогнулась, стены обшарпались, швы трещат, полы скрипят, души вопиют.

Все это, впрочем, живые обитатели дворца еще как-то могли терпеть. Но в январе их прорвало. Можно сказать, нутром почувствовали, что дальше тянуть нельзя. Трубы канализации дали течь, и все поняли, чем это пахнет. Из строя вышли 200 туалетов. До сих пор, говорят, кажется, что они теперь везде. Одним словом, приспичило. Поэтому и решили выйти.

С новым местом размещения палат пока не определились. Нет в Британии такой больницы, которая могла бы их принять. Зато есть в ней шикарный, практически хай-тек, авианосец "Королева Елизавета". Как раз их размер. Пусть и для "птиц" несколько иного полета. Новенький, буквально с иголочки, за 3 млрд фунтов. Как о нем сказали, когда в конце ноября торжественно спускали на воду, "без пяти минут флагман британского флота". В смысле, только ходовые испытания пройдет. И до сих пор не передумали. Просто эти "пять минут" никак не закончатся.

Вначале пришлось остановить время уже через две недели. "Елизавета" банально протекла. Не вышла она, как планировалось, из доков и в минувший вторник. На этот раз из-за проблем в системе пожаротушения. Ну чем не пристанище для парламента?! Ведь "судьбы их тоже – чем-то похожи". И то, и другое – для "понта". Древние греки же так называли море. В Минобороны России, правда, увидев самый большой британский авианосец, назвали его очень удобной мишенью. Но присутствие депутатов может его обезопасить. У них же иммунитет. Неприкосновенность.

Единственное, что им надо сделать – это переименовать корабль. В Brexit. Тогда все совпадет. Вроде бы есть чем гордиться, а с места никак не сдвинуться. Все-таки прав был Уильям их Шекспир. Хотя мог бы обойтись и без экивоков. А то написал, что все прогнило в Датском королевстве, а они так и не поняли, о ком это он.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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