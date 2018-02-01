"Бандера раздора" – польский закон обидел Украину

Чего только не делали на Украине, чтобы помешать польским законодателям! Украинский МИД призывал их к "политической мудрости", глава Института нацпамяти Владимир Вятрович агитировал Раду написать убедительное заявление "польским коллегам". И все-таки в Польше приняли "антибандеровский закон". Теперь отрицание преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны, а также пропаганда бандеровской идеологии уголовно наказуемы. Виновным грозит немалый штраф и даже реальный тюремный срок: до трех лет.
Однако смириться с этим "никогда" многим ой как трудно, особенно если совсем не хочется! Поэтому для начала надо отозвать украинского посла из Польши и обвинить поляков в шовинизме, который им навязывают "отдельные политики", – так считает депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.
Говоря об "отдельных политиках" он, вероятно, имеет в виду инициатора антибандеровского закона – тоже националиста, как и сам Мосийчук, только польского: Павла Кукиза. Кукиз даже позволил себе назвать Степана Бандеру "дьяволом"! Однако глупо уповать на то, что провозглашенного на Украине героем негодяя ненавидит какая-то кучка ультраправых. Как заметил польский журналист Марчин Ковальчик, "электорат правящей партии Польши (вот кто!) не любит Бандеру и украинских националистов, ведь во многих семьях есть пострадавшие от их рук".
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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