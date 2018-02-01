"Бандера раздора" – польский закон обидел Украину

Украинские патриотические струны на пределе. Сенат Польши утвердил законопроект сейма, президент Анджей Дуда занес над новым законом авторучку – росчерк пера, и последователи Степана Бандеры начнут "мотать срок".

Чего только не делали на Украине, чтобы помешать польским законодателям! Украинский МИД призывал их к "политической мудрости", глава Института нацпамяти Владимир Вятрович агитировал Раду написать убедительное заявление "польским коллегам". И все-таки в Польше приняли "антибандеровский закон". Теперь отрицание преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны, а также пропаганда бандеровской идеологии уголовно наказуемы. Виновным грозит немалый штраф и даже реальный тюремный срок: до трех лет.

Реакция на Украине оказалась предсказуемой. По мнению президента Порошенко , польский парламент продемонстрировал в своем законодательном решении "абсолютно необъективные и категорически неприемлемые" оценки. Члены украинской националистической партии "Свобода" квалифицировали закон как "беспрецедентную обиду" и посягательство на национальное достоинство Украины. Трезвее всех высказалась директор Центра Балто-Черноморских исследований Ирина Верещук: "Нам никогда не удастся убедить поляков, что Бандера – герой Украины".

Однако смириться с этим "никогда" многим ой как трудно, особенно если совсем не хочется! Поэтому для начала надо отозвать украинского посла из Польши и обвинить поляков в шовинизме, который им навязывают "отдельные политики", – так считает депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Говоря об "отдельных политиках" он, вероятно, имеет в виду инициатора антибандеровского закона – тоже националиста, как и сам Мосийчук, только польского: Павла Кукиза. Кукиз даже позволил себе назвать Степана Бандеру "дьяволом"! Однако глупо уповать на то, что провозглашенного на Украине героем негодяя ненавидит какая-то кучка ультраправых. Как заметил польский журналист Марчин Ковальчик, "электорат правящей партии Польши (вот кто!) не любит Бандеру и украинских националистов, ведь во многих семьях есть пострадавшие от их рук".

Теперь украино-польская разборка продолжается, с одной стороны, украинскими призывами к президенту Польши не подписывать "обидный" закон и, таким образом, не давать ему ход. С другой стороны, с польской, ожидается новая инициатива, притом вполне "ходовая". Депутат сейма Роберт Винницкий подготовил проект резолюции ООН с осуждением Бандеры и определением волынских событий (1943 года) как геноцида. На Украине полагают, что Польша может воспользоваться своим нынешним статусом председателя в Совбезе ООН и внесет резолюцию на рассмотрение.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!