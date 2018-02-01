МОК против CAS: российские спортсмены вне подозрений, но пока и вне Игр

САS вернул россиянам олимпийские медали Сочи, но не право выступать на Играх в Пхенчхане. Во всяком случае, в МОК поспешили заявить, что оправдательное решение не считается приглашением в Южную Корею. Так с чем, а точнее с кем борются спортивные чиновники?

Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью оправдал 28 российских спортсменов, которых обвиняли в нарушениях антидопинговых правил. Тем самым он отменил их пожизненное отстранение от Олимпийских игр, которое ввел Международный олимпийский комитет (МОК). Кроме того, восстановлены результаты, показанные россиянами на сочинской Олимпиаде. Это позволило России вернуть себе первое место в неофициальном общекомандном медальном зачете Игр-2014.

Отметим, что апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично. CAS не снял с них подозрения, но заменил пожизненное отстранение от Олимпиад пропуском Игр-2018.

Как воспринимать это решение спортивного арбитража? С одной стороны, конечно же, это победа. Несмотря на массированную антироссийскую кампанию, суд в Лозанне беспристрастно подошел к решению вопроса. Фактически он признал несостоятельными обвинения, которые были основаны на показаниях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. То есть была признана невиновность российских спортсменов. А ведь именно на этом с самого начала настаивали в России.

Но, с другой стороны, это решение CAS не открывает оправданным спортсменам дорогу в Пхенчхан. За это отвечает специальная комиссия МОК, которая уже успела отличиться, не допустив до Олимпиады спортсменов, к которым вообще никогда не было никаких претензий. Да и в самом Международном олимпийском комитете поспешили прояснить ситуацию и заверить, что решение CAS для них не указ, и отсутствие санкций автоматически не дает привилегию приглашения. Вообще в МОК не скрывают своего разочарования, и отмечают, что все это негативно скажется на борьбе с допингом в мировом спорте. И тут возникают вопросы: против чего, а точнее кого борются международные олимпийские чиновники? И когда наказание невиновных способствовало улучшению ситуации?

Тем временем в Кремле заявили, что рады за атлетов, чьи права удалось отстоять, и заверили, что и дальше будут защищать честь российских спортсменов в судах.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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