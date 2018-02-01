Федор Кузьмич: старец или император?

Ученые еще в 1960-х годах обращались в правительство СССР с просьбой обследовать гробницу Александра I, чтобы развеять миф о старце Федоре Кузьмиче. Но разрешения не получили. Позже они просили правительство России, но тоже безуспешно...

В этот день, …лет назад

Первого февраля 1864 года в Томске скончался старец Федор Кузьмич – одна из самых загадочных личностей русской истории XIX века.

В сентябре 1836 года к одной из кузниц близ города Красноуфимска Пермской губернии подъехал на телеге какой-то пожилой мужчина и попросил кузнеца подковать лошадь. Кузнец заподозрил неладное: на незнакомце была крестьянская одежда, но она никак не гармонировала с его манерами. Кроме того, на обычные вопросы кузнеца о цели путешествия отвечал уклончиво. В итоге подозрительного ездока задержали и передали властям. На допросе он назвал себя крестьянином Федором Кузьмичом, но вскоре отказался от дальнейших показаний и объявил себя не помнящим родства бродягой. Он был осужден, как бывало в таких случаях, за бродяжничество, сослан в Томскую губернию. Там он жил уединенно, получил известность как ревнитель церковного благочестия, за что был почитаем среди местного населения. В 1984 году канонизирован Русской православной церковью в лике праведных в составе Собора сибирских святых.

© public domain Император Александр I

Но эта история получила весьма неожиданное продолжение. Многие были уверены, что под обличьем старца Федора Кузьмича скрывался… император Александр I. Он, дескать, инсценировал свою смерть в Таганроге в 1825 году, стал странником, каликой перехожим.

За расследование в 1880-х годах взялись историки. За сто с лишним лет опубликовано две сотни книг, посвященных загадке старца. Все они сводятся к нескольким вопросам: действительно ли Александр I умер в 1825 году или скрылся от мирской суеты? Федор Кузьмич и император Александр Павлович – одно и то же лицо? И если это разные люди, то кто такой Федор Кузьмич?

Попытаемся разобраться. Начну с обстоятельств якобы имевшего место исчезновения Александра I из Таганрога. Сторонники легенды выдвигали на сей счет две версии. Согласно первой, император покинул Таганрог на яхте английского лорда Лондондерри и закончил свою жизнь на Святой земле. Приверженцы второй версии утверждают, что император и старец Федор Кузьмич – одно лицо. В качестве доказательства реальности такого перевоплощения приводятся слухи о посещении могилы старца великими князьями, будущими императорами – Александром II и Николаем II.

Перед смертью старец оставил две странные записки с зашифрованным текстом. Его пытались дешифровать, толковали на все лады. А в 1909 году эти записки таинственным образом пропали. Фотокопии с них – не лучшего качества, с ними трудно работать.

Впрочем, конечно, следует признать, что тайн вокруг Федора Кузьмича и Александра I хватает. Вот, скажем, есть показания свидетелей, что император на смертном одре был не похож на себя при жизни. Но в данном случае можно говорить и о том, что бальзамирование тела было проведено плохо.

Говорят, что старец довольно точно рассказывал о Петербурге, о Суворове, об Отечественной войне, о Кутузове. Ну и что это доказывает? Федор Кузьмич в молодости вполне мог служить солдатом в столице, участвовать в войне.

Сторонники версии, что старец – это император, приводят еще один "убийственный" аргумент. В 1921 году большевики вскрыли гробницы императоров в Петропавловском соборе. И якобы гроб Александра I оказался пустым. А тут еще графологи говорят, что почерки Александра I и старца Федора идентичны. И все же легенда о том, что старец и император один и тот же человек – не более чем легенда, говорят ученые. Медицинское сопоставление их роста, цвета глаз, волос, особых примет свидетельствует о том, что это были совершенно разные люди.

Что касается якобы пустого гроба. Тут следует заметить, что могилу Александра I в те революционные времена вскрывали не ученые, а мародеры, рыскавшие в поисках сокровищ. И потом: императора на смертном одре видели не только близкие и придворные, но и люди совершенно посторонние. Этот факт исключает возможность сговора с целью подлога.

Остается последний вопрос. Если Федор Кузьмич – не император Александр I, то кто же тогда он, этот таинственный старец? Версий множество. Пожалуй, самая правдоподобная и вразумительная: Федор Кузьмич – монах Киево-Печерской лавры, по неведомым причинам ударившийся в бега. В разговорах он часто употреблял малороссийские слова. Александру I такое вряд ли было под силу. Он родился и почти всю жизнь провел в Петербурге.

Существует еще масса версий о Федоре Кузьмиче. Но приводить их нет смысла – они ничего не проясняют.

Впрочем, есть весьма любопытный факт: ученые еще в 1960-х годах обращались в правительство СССР с просьбой обследовать царские гробницы в Петропавловской крепости, но разрешения не получили. Позже они ходатайствовали уже перед правительством России, но тоже безуспешно…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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