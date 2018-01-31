Слово и тело. Телохранитель Макрона сказал ему все, что о нем думает

Этот эпизод из жизни самого молодого президента Франции займет достойное место в череде пикантных историй, в которые он попадал из-за тех, кому доверяет. Собственно, уже занял.

Слово и тело. Телохранитель Макрона сказал ему все, что о нем думает Your browser does not support HTML5 audio

Он собирается управлять всей Европой. Принимает гостей в Версале. На равных с великими мира сего. Но не может поставить на место даже своего телохранителя. Видимо, потому, что тот знает истинную ценность этого тела. Не исключено же, что это при нем его "августейшего" клиента обсыпали мукой, заливали водой и забрасывали яйцами. Так что, профессионал своего дела, он и без всякой кулинарии прекрасно понимает, из какого тот теста.

Этот эпизод из жизни самого молодого президента Франции займет достойное место в череде пикантных историй, в которые он попадал из-за тех, кому доверяет. Где-нибудь между откровениями его жены Брижит о первых сексуальных опытах, точнее, опусах, будущего супруга и непосредственностью его лабрадора Немо, что справил нужду в камин прямо во время встречи хозяина с министрами.

"Стычка", как дружно назвали ее местные СМИ, между главой государства и его охранником случилась в городке Клермон-Ферран.

Эммануэль Первый буднично раздавал толпе автографы и для удобства попросил у секьюрити какую-либо твердую поверхность. Тот подал кевларовый щит, предупредив, что писать на нем все же неудобно. В ответ Макрон, типа, пошутил, что у службы безопасности всегда были проблемы с "поиском тех, кто умеет писать". Шуточка, заметим, так себе. Скажи он это, например, в Нобелевском комитете по литературе, это было бы смешно.

А так – он с таким же успехом мог покуражиться и над Академией наук. Мол, нет среди ее членов тех, кто умел бы провести силовой прием. И тоже получил бы сдачу. Ну, может, более интеллигентную. Тут, как говорится, кто на что учился. Сам Макрон, похоже, явно пропустил урок хороших манер. Хотя, может быть, он сам хотел преподать его детям, что крутились вокруг. Дескать, как важно уметь писать, чтобы ставить автографы, а не оберегать того, кто это делает. Как поняли его дети, неизвестно. А охранник юмор не оценил. Как положено, за словом в карман не полез – рубанул с плеча. Говорят, в потоке оскорблений прозвучало "мерзавец".

Это, конечно, секьюрити не красит. Но примерно теми же словами, если судить по рейтингу, о Макроне отзывается значительная часть французов. Так что это еще вопрос, на чьей стороне общественное мнение. Хотя комментаторы замечают, что телохранителю главы государства неплохо бы знать свое место и держать дистанцию. Но как ему держать дистанцию, если его место – рядом с телом. Если уж оно так хотело схохмить, могло сделать это гораздо элегантней и, по крайней мере, корректней. Попросило бы своего защитника вместо щита подставить спину. Это же его прямая обязанность.

В любом случае, Макрон хотел получить что-то твердое, вот он и получил твердое мужское слово. Хотя последнее в этой дуэли все-таки останется за ним. "Уволен!". Но и охранник найдет, что ответить. Пусть и не так быстро – года через три. Ему, наверное, хватит образования, чтобы найти фамилию Макрон и поставить галочку в другом месте. В избирательном бюллетене ведь больше ничего писать не надо.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik