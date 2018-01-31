Слово и тело. Телохранитель Макрона сказал ему все, что о нем думает

"Стычка", как дружно назвали ее местные СМИ, между главой государства и его охранником случилась в городке Клермон-Ферран.
Эммануэль Первый буднично раздавал толпе автографы и для удобства попросил у секьюрити какую-либо твердую поверхность. Тот подал кевларовый щит, предупредив, что писать на нем все же неудобно. В ответ Макрон, типа, пошутил, что у службы безопасности всегда были проблемы с "поиском тех, кто умеет писать". Шуточка, заметим, так себе. Скажи он это, например, в Нобелевском комитете по литературе, это было бы смешно.
А так – он с таким же успехом мог покуражиться и над Академией наук. Мол, нет среди ее членов тех, кто умел бы провести силовой прием. И тоже получил бы сдачу. Ну, может, более интеллигентную. Тут, как говорится, кто на что учился. Сам Макрон, похоже, явно пропустил урок хороших манер. Хотя, может быть, он сам хотел преподать его детям, что крутились вокруг. Дескать, как важно уметь писать, чтобы ставить автографы, а не оберегать того, кто это делает. Как поняли его дети, неизвестно. А охранник юмор не оценил. Как положено, за словом в карман не полез – рубанул с плеча. Говорят, в потоке оскорблений прозвучало "мерзавец".
В любом случае, Макрон хотел получить что-то твердое, вот он и получил твердое мужское слово. Хотя последнее в этой дуэли все-таки останется за ним. "Уволен!". Но и охранник найдет, что ответить. Пусть и не так быстро – года через три. Ему, наверное, хватит образования, чтобы найти фамилию Макрон и поставить галочку в другом месте. В избирательном бюллетене ведь больше ничего писать не надо.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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