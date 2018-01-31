Этот указ он подписал буквально перед выходом из Белого дома по дороге в конгресс. Значит, хотел произвести впечатление. Не сработало. Вот если бы он совместил "кремлевский доклад" со списками Гуантанамо – это могло бы сорвать аплодисменты.

Новое прочтение. Дональд Трамп по-новому открыл тюрьму Гуантанамо Your browser does not support HTML5 audio

Возможно, это было и не самое сильное место в его речи "О положении страны". Хотя бы потому, что посвящалось оно положению вне страны и вне закона. Но подверстал он этот фрагмент специально под выступление в конгрессе. Указ подписал буквально перед выходом из Белого дома. Значит, хотел произвести впечатление и все-таки найти на Капитолийском холме благодарную аудиторию. Ведь здесь всегда были против решения Обамы закрыть спецтюрьму в Гуантанамо. А в декабре 2016 даже отказали ему в финансировании этой затеи с консервацией казематов. Хотя он продолжал переводить заключенных в другие страны.

Но здесь и сегодня 41 арестант. И Трамп сказал, что все остаются на своих местах. Еще и уплотниться придется. "Я прошу конгресс обеспечить нас всеми инструментами для задержания террористов, где бы мы ни поймали их". Не сработало. Демократы все равно встретили его выступление гробовым молчанием. Да и республиканцы не сказать чтобы на этих словах грянули бурей оваций. Вот если бы он совместил "кремлевский доклад" со списками Гуантанамо – это могло бы сорвать аплодисменты.

А так… Ну, спецтюрьма. Ну, открыл. Так и Обама ее закрыл условно. Как книгу. Он же не сжег ее, не сдал в макулатуру. Оставил на столе. Причем заголовком вверх. А это как классика. Каждый открывает ее для себя по-новому. Хотя в этом случае и не для себя. Впрочем, это как посмотреть. Трамп же говорил избирателям, что, став президентом, "загрузит учреждение плохими парнями". Выходит, доказал, что сам не так уж плох – мужик.

Что мы знаем о Гуантанамо? Это страшное все еще американское место на Кубе, где янки террористов за людей не держат. А за террористов держат в том числе и людей, вина которых не доказана. И, судя по всему, после этого президентского решения их доля возрастет. Надо же кем-то его оправдать. А с доказательной базой у Штатов всегда не все слава богу. Зато желания теперь не отнять. Ведь как сказал Трамп: "Я только что подписал приказ, требующий от министра обороны пересмотреть нашу политику в области военных задержаний". Не от правосудия или, на худой конец, ЦРУ с ФБР, а от Пентагона. Значит, опять по законам военного времени.

Примерно так же, как и при младшем Буше, который это дело после 9/11 затеял. При нем количество узников здесь доходило почти до семисот. А потом пришел Обама. "В прошлом мы бестолково отпускали сотни опасных террористов, включая аль-Багдади, лишь для того, чтобы встретиться с ними снова на поле боя", – справедливо напомнил Трамп. Не договорив, правда, что не только отпускали, но и готовили. Хотя он об этом и не может сказать в прошедшем времени. А что он может – так это с рестартом Гуантанамо поставить плюсик напротив еще одного предвыборного обещания.

Кроме этого за год президентства он снизил налоги, отказался от Парижского соглашения, признал Иерусалим столицей Израиля. Осталось по мелочи. Построить стену на границе с Мексикой, втянуться в войну и уже даже не сделать, а доделать Америку снова великой. Или, как у нас говорят в таких случаях, "добить". Кстати о нас. Что касается отношений с Россией, то Трамп их тоже может вычеркивать. Ведь когда он говорил, что "наладит" их, он же не уточнял, на какой лад. У него вышло в миноре. А мы еще споем.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik