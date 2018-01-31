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"Слабость – путь к конфликту": Трамп назвал Россию и Китай недругами США

12:4631.01.2018
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© REUTERS / Win McNamee/PoolДональд Трамп выступает в конгрессе с обращением О положении страны. 30 января 2018Дональд Трамп выступает в конгрессе с обращением О положении страны. 30 января 2018
© REUTERS / Win McNamee/Pool
Как ни старался Трамп показать конгрессу, что не любит он Россию и Китай, все равно получил порцию обвинений. Мол, и доклад его написан чуть ли не в Москве, а затем переведен на английский язык. А грозит он Москве и Пекину, очевидно, для конспирации.

Первое обращение Дональда Трампа к конгрессу США получилось пространным и обстоятельным. Президент широкими лихими мазками нарисовал картину окружающего мира. Она получилась, надо сказать, малосимпатичной. Везде враги и угрозы. Само собой, значительная часть речи была посвящена Северной Корее, на которую, по словам Трампа, оказывается максимальное давление. Впрочем, анализа эффективности этого давления, который мог бы быть при условии его объективности очень любопытным, не последовало. Законы жанра не позволили. 

Минфин США
© AFP 2018 / Mladen Antonov
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Президент также похвалился тем, мягко говоря, сомнительным фактом, что возглавляемая США коалиция освободила почти 100% территории, когда-либо находившейся под контролем  "Исламского государства"*.  Политический момент таков, что американский лидер в целях элементарного самосохранения в качестве временного хозяина Белого дома вынужден передергивать факты и записывать в свой актив то, чего попросту нет. Можно себе представить, какой гвалт поднялся бы, упомяни он в своей речи Россию, сыгравшую несоизмеримо более важную роль в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.  

Но о России в связке с Китаем вскользь Трамп все-таки сказал. Не мог этого не сделать согласно упомянутым законам текущего американского политического жанра. Но и тут промахнулся. Надо было сгустить тучи до предела и сделать это максимально страстно и подробно. Не сгустил – и тут же получил порцию обвинений в том, что его доклад написан чуть ли не в Москве, а затем переведен на английский язык и передан главе государства. Тем не менее президент назвал эти страны соперниками, которые "бросают вызов" интересам и ценностям Соединённых Штатов. Ну, "интересам" – еще понятно. Собственно – главному интересу: оставаться в роли ключевого геополитического актора, извлекающего дивиденды из любых процессов, происходящих на планете Земля, в том числе деструктивных. Но вот с ценностями не совсем ясно. Собственно, в чем они? В ощущении глобального превосходства, которое надо сохранять любой ценой? Ну, так Россия и Китай предлагают другие, альтернативные и гораздо более привлекательные для человечества ценности: взаимное уважение, четкие правила игры, многообразие точек зрения и учет интересов участников международного сообщества.

В связи с "ужасными угрозами", в числе которых Россия и КНР, Дональд Трамп призвал законодателей не допускать сокращения оборонного бюджета. "Слабость – это прямая тропа к конфликту", пафосно, в стиле древнегреческих философов заявил президент. И тут, пожалуй, прозвучал главный посыл главы государства к парламентариям: не сокращать военный бюджет и "полностью профинансировать великих военных США". В том числе модернизировать и перестроить ядерный арсенал страны. При этом в нынешнем году оборонные расходы Соединенных Штатов, которые предстоит утвердить конгрессу, вплотную приблизились к 700 млрд долларов, тогда как в 2017 году они "не дотягивали" и до 640. А на 2019 финансовый год Трамп запрашивает уже 716 млрд. То есть, ни о каком сокращении речи не идет, а только о перманентном увеличении. Так и до триллиона недолго

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
© РИА Новости / Игорь Михалев
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"Все свалили в одну кучу". Депутат об обвинениях США в адрес России
Месседж Трампа понятен: он же обещал возродить промышленную мощь своей родины и создать кучу новых рабочих мест. Перед парламентариями он, кстати, отчитался, что за время его правления таковых появилось уже 200 тысяч только в производстве. Наблюдается рост заработной платы, а число заявлений о выдаче пособия по безработице рухнуло до 45-летнего минимума. Во многом это происходит как раз за счет оборонки. Но опасность в том, что оборонно-промышленный комплекс – это огромный конгломерат влиятельных корпораций и лиц, заинтересованных в бесконечных и обильных финансовых влияниях. Они ведут свою игру. А Трамп – свою, увязывая возрождение экономики как символ личного успеха с внешними угрозами – часто преувеличенными, которые становятся самодовлеющим фактором. Ладно бы только один Дональд Трамп. Есть ведь и другие, гораздо более радикальные игроки на американском политическом олимпе. Одна история с "кремлевским докладом" чего стоит: к врагам Америки было причислено практически все российское руководство и крупный бизнес. 

Эта политико-экономическая "кривая" с четкими конфронтационными доминантами еще неизвестно куда выведет. Все помнят про чеховское ружье, которое, если уж висит на стене, рано или поздно должно выстрелить. А если таких условных ружей миллионы? Обязательно найдутся охотники там или сям их применить: не пропадать же, не ржаветь же добру. 

*Террористическая организация, запрещенная в России

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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