Воруют? А то! На Украине пропали деньги на АТО

Очередной коррупционный скандал разгорается на Украине. На этот раз "растворились в воздухе" средства, которые поступают в бюджет незалежной от налога на армейские нужды. Четыре года назад граждан Украины обложили этим дополнительным сбором. Обещали, что всего на год, однако его и поныне исправно собирают и отменять вроде не собираются. "Это очень удобно – никто и никогда не узнает, на что пошли деньги под эгидой тяжелого положения в стране," – приводит украинское издание "Вести" слова депутата Рады Виталия Куприя.
Кстати, журналисты "Вестей" подсчитали, что на деньги, которые были собраны в виде налога на армейские нужды, можно было купить огромное количество военной техники. Или кормить и содержать украинских солдат по тем самым стандартам НАТО, о которых так любит говорить президент Порошенко.
Ох, с огнем играет Киев. Уж намекали ему, и не один раз, разберитесь там у себя с коррупцией. МВФ и транш поприжал. Но паны не реагируют. Забыли, наверное, что согласно народной мудрости, в такой ситуации у них только два варианта – пан или пропал. А пока все, кому перепадает от военного сбора, не торопятся его отменять. Того и гляди еще каким-нибудь налогом обложат граждан незалежной, пока не пропали.
Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik
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