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Воруют? А то! На Украине пропали деньги на АТО

12:0931.01.2018
(обновлено: 14:05 31.01.2018)
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© AFP 2018 / Aleksey FilippovСолдаты ВСУ в Авдеевке, Украина. 2 февраля 2017Солдаты ВСУ в Авдеевке, Украина. 2 февраля 2017
© AFP 2018 / Aleksey Filippov
Кому война, а кому мать родна. На Украине, похоже, кто-то хорошо погрел руки на военном сборе, который государство исправно собирает с сограждан. Получается, содержат украинцы не свою армию, а своих олигархов.

Очередной коррупционный скандал разгорается на Украине. На этот раз  "растворились в воздухе" средства, которые поступают в бюджет незалежной от налога на армейские нужды. Четыре года назад граждан Украины обложили этим дополнительным сбором. Обещали, что всего на год, однако его и поныне исправно собирают и отменять вроде не собираются. "Это   очень удобно – никто и никогда не узнает, на что пошли деньги под эгидой тяжелого положения в стране," – приводит украинское издание "Вести" слова депутата Рады Виталия Куприя. 

Солдаты ВСУ возле Марьинки, Донецкая область, Украина
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Военный обозреватель о ситуации в ВСУ: украинского солдата жалко
А деньги, прямо скажем, немалые. Почти за 4 года граждане отдали  из своих зарплат на расходы ВСУ почти 38 млрд  гривен (примерно 75 млрд рублей). При этом власть сама решает, сколько потратить на армию и оборону, а сколько на другие нужды. Таковы нормы закона, а он выходит, что дышло – куда повернул  потоки, тому и вышло. Виталий Куприй  провел собственное расследование и выяснил, что средства на содержание армии проходили через одни и те же фирмы.  И все это больше похоже на отмывание денег, чем на финансирование ВСУ. Например, 200 млн гривен перевели за топливо компании, у которой его и в помине не было. Еще почти  300 млн  ушли фирме, которая взамен ничего не поставила. Все эти процессы проходили под присмотром высшего руководства, уверен депутат. 

Кстати,  журналисты "Вестей" подсчитали, что на деньги, которые были собраны в виде налога на армейские нужды, можно было купить огромное количество военной техники. Или кормить и содержать украинских солдат  по тем самым стандартам НАТО, о которых так любит говорить  президент Порошенко.  

Ох, с огнем играет Киев. Уж намекали ему, и не один раз, разберитесь там у себя с коррупцией.  МВФ и транш поприжал. Но паны не реагируют. Забыли, наверное, что согласно народной мудрости, в такой ситуации у них только два варианта – пан или пропал. А пока все, кому перепадает от военного сбора, не торопятся его отменять. Того и гляди еще каким-нибудь налогом обложат граждан незалежной, пока не пропали. 

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik

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