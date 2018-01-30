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Не надо "Пи", или Как Су-27 до смерти американцев напугал

18:1030.01.2018
(обновлено: 18:17 30.01.2018)
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© Фото : U.S. European CommandСближение российского Су-27 с самолетом-разведчиком США RC-135U. Архивное фотоСближение российского Су-27 с самолетом-разведчиком США RC-135U. Архивное фото
© Фото : U.S. European Command
Американцы жалуются. Говорят, из-за нашего истребителя их разведчик пролетел через завихрение от реактивной струи. Золотые слова. "Завихрения от струи". И причина, и следствие.

Не надо "Пи", или Как Су-27 до смерти американцев напугал
Это была рутина. Два с половиной часа он летал вдоль российской границы и, наверное, в голос смеялся и над русскими, и над своими, что пугали его русскими. Он – это экипаж американского самолета радиоэлектронной разведки большого радиуса действия P-3 Orion. Те, кто здесь уже побывал, предупреждали, что лучше в Ирак сгонять или над Афганом покуражиться, чем русских дразнить. Но вот они над Черным морем. Сканируют вражеское побережье. От скуки скулы сводит. "Русские, а…". "У" сказать не успели. И даже не поняли, а сразу почувствовали, почему эту машину называют "Су". 

Истребитель Су-27
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Мы определяем это как небезопасное сближение в связи с тем, что Су-27 пересек траекторию полета P-3, из-за чего P-3 пришлось пролететь через завихрение от реактивной струи Су-27", – скажут потом в Вашингтоне. Золотые слова. "Завихрения от струи". И причина, и следствие. Избавились бы от завихрений дома – и струи бы не было. А наш перехват рожден был хватом. Не стал на вошь смотреть солдатом. Крылом махнул и отогнал. Тот без оглядки ускакал. Обиделся Пентагон. Госдеп губки надул. Истребитель ваш, говорят, подлетел на полтора метра. Пять футов. Мол, еще чуть-чуть, и это были бы семь футов. Под килем. А это уже совсем другая стихия. 

Хотя, если разобраться, то небо над Черным морем – это тоже совсем не их стихия. Но мы-то все понимаем. Международные воды. Вопросов нет. Их не вызывает даже то, что для США – это седьмая международная вода на киселе. Но работа у них такая. Мы – не в претензиях. И где-то даже благодарны. Это им в Штатах надо специальную эскадрилью "Агрессоры" содержать, чтобы отрабатывать на них тактику воздушного боя. А нам никого в цвета противника перекрашивать не надо. Вот он сам нарисовался. Спасибо, так сказать, за тонус и условия, приближенные к боевым. 

Многоцелевой истребитель Су-27
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Но и в небе законы жанра непреложны. Один из них гласит: ты подлетаешь – я отгоняю. Как и было исполнено в строгом соответствии с правилами безопасности. Ну а то, что американцам почудилось, что на расстоянии полутора метров, так это только для того, чтобы еще раз им показать: "мы так близки, что слов не нужно". Достаточно лишь подмигнуть. Хотя, наверное, они уже и сами знают, что "МиГ" – это когда есть время на разворот. А тут сразу "Су". И только потом бежать. Так, вероятно, они и будут вспоминать этот эпизод в кабинете психологической реабилитации. 

Их, наверное, ждет награда. Или, как минимум, утешительный приз – премиальная командировка в Афган. Там русских точно нет. А там, где они есть, в смысле, в России, им, дают понять в Пентагоне, следует быть более покладистыми. "Россия должна соблюдать международные стандарты, установленные для обеспечения безопасности". Они бы еще потребовали от нас оказывать им полное содействие. Хотя…этим, собственно, они все время и занимаются. Что касается "Су"-ти, то США и сами признают, что из-за российского сближения миссия P-3 завершилась досрочно. То есть, они хотели "пи-три", а получилось пи-пи. А если проще, то не надо "пи"…

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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