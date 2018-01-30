Британские СМИ пришли к выводу, что Гэвин Уильямсон не случайно именно сейчас публично проникся страшной опасностью со стороны Москвы. Была причина – весьма важная. И очень личная.

Неверный расчет. Глава Минобороны Британии все-таки признался в измене Your browser does not support HTML5 audio

Так и неизвестно, на какую именно реакцию рассчитывал министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, когда пугал страну сокрушительным российским ударом по ее инфраструктуре. Но расчет оказался неверным. Причем в корне. А вот разведка, обвинившая его чуть ли не в раскрытии военной тайны, как раз недалеко от истины ушла. Истина-то в вине. В его вине перед семьей. Там действительно была измена. Daily Mail пришла к выводу, что Уильямсон вдруг публично проникся опасностью со стороны Москвы лишь для того, чтобы отвлечь внимание от супружеской неверности.

Что характерно, он сам в ней признался одному из изданий. Признался, а затем, видимо, спохватился. Вот и решил напустить туман "российской угрозы". Это же здесь небитая карта. Но не в этот раз. Британские СМИ с толку не собьешь. Они быстро выяснили, что ларчик просто открывался. Или, как там у Крылова, "потел, потел; но, наконец, устал". Случилось это с ним, правда, в 2004. Служебный роман в бытность его управляющим директором коммерческой компании. Когда амурные дела получили огласку, он ушел из фирмы и постарался восстановить отношения с женой.

"Эта связь была ужасной ошибкой, и она прекратилась сразу же после того, как началась", – цитирует министра пресса. По его словам, объяснить дома то, что случилось, было одной из самых сложных задач в его жизни. Справился, коль они не расстались. Собственно, его ведь и сейчас никто за язык не тянул. Ну, было и было. Но что-то же вынудило его признаться. И нужна веская причина для того, чтобы заставить свою вторую половинку еще раз, только уже на виду у всех, пережить тот позор, а двух дочурок – узнать, что такое косые взгляды окружающих.

Daily Mail предполагает, что это – карьеризм. Дескать, метит Гэвин на место Терезы Мэй, всем своим секретарским нутром – а выше он только при ней и поднялся – чувствуя ее обреченность. Говорят, Гэвин всегда умел держать нос по ветру. Выходит, не только его. Когда идет такая волна сексуальных разоблачений, иди знай, какой она ил со дна поднимет. Ведь и его пассия могла вдруг вспомнить приятные мгновенья и припомнить неприятное расставание. А так он уже сыграл на опережение. И может рассчитывать на то, что ему зачтут это за ошибку молодости. И простят за покаяние.

Правда, его предшественника Майкла Фэллона это не спасло. Хотя в его признании о домогательстве 15-летней давности фигурировала всего лишь одна коленка. А у этого-то, похоже, все гораздо дальше зашло. Однако "исповедь" Уильямсона, если верить газетам, в парламенте оценили. Еще бы. Депутаты знают в этом толк. С июня по октябрь прошлого года (и это только то, что известно) с компьютеров Вестминстерского дворца совершили более 25 тысяч нелегальных попыток доступа к порносайтам. Так что министра здесь очень даже понимают. Не понимают только, куда ему с таким бэкграундом в премьеры.

А ведь на самом деле подавал надежды. Истинный британец, здоровый румянец, возраст – в самом соку, при Кэмероне секретарил, у Мэй – в любимчиках. Но, видимо, проклято оно – место это в Минобороне. Вот уже второй министр бьет в колокола, а все только и слышат, что его колокольчик.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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