Жизнь взаймы: Киев хочет брать военную технику напрокат. Разумеется, у США

По словам экс-главы Минобороны Украины, ВСУ пользуются техникой, разработанной еще в середине ХХ века. Что правда, то правда. Бывший министр надеется, что модернизация все же грядет. С помощью американцев. А вот это вряд ли.

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко выступил. В смысле, заявил о некоем, на его взгляд, удачном и прорывном ноу-хау военного свойства. А именно предложил обновить устаревшую военную технику ВСУ. За счет арендованной у больших и добрых американских "друзей". По словам экс-главы ведомства, украинские силовики пользуются техникой, разработанной еще в середине ХХ века. Что правда, то правда. И все пиаровские заявления о новых суперэффективных танках и ракетах, якобы разработанных постмайданной Украиной, оказываются банальными "фейк ньюз".

Необходимость модернизации арсенала для Гриценко очевидна. И он не оставил своей родине иного выбора, кроме как обратиться за помощью к западным партнерам. Более конкретно – к Америке, которая, если следовать эдаким его мечтательным размышлениям в стиле а-ля Манилов, может сотрудничать с Киевом, засучив рукава. Сдавать технику в лизинг, предоставлять ее для тестирования и испытаний и даже продавать. Да что там! Совместно производить с мощной и продвинутой украинской оборонкой. В общем, загнул. Риторическая, а вернее демагогическая загогулина получилась что надо. Обнадеживающая и жизнеутверждающая. Фантазия работает у отставного военачальника блестяще, надо отдать ему должное. Не напрасно он в 90-е годы мотался в США, чтоб проходить курсы в различных военных учебных заведениях. Что-то запало в душу. А теперь проросло.

Сложно всерьез обсуждать такие идеи. Хотя бы потому, что американцы ни разу не рассматривали и не рассматривают Украину как партнера. Пусть даже младшего. А лишь как послушного восточноевропейского вассала, интересного Вашингтону лишь в одном ракурсе: его агрессивным антироссийским вектором. Это единственный ресурс, представляющий для США интерес. И вкладывать деньги в эту страну с расчетом на какие-то послезавтрашние результаты американцы, разумеется, не будут. Тем более Украина с инженерно-технической и производственной точек зрения предложить Штатам ровным счетом ничего не может. Другое дело, продать незалежной какое-нибудь старье. Это пожалуйста. В кредит. В Европе такое уже практиковали. Пусть расплачиваются будущие поколения свободных европейских украинцев. Если будет чем. Впрочем, могут, конечно, американцы подкинуть и современного оружия. Противотанковых там комплексов. Или крупнокалиберных снайперских винтовок. Но подкидывают они не суверенной самодостаточной Украине, к которой испытывают непонятно откуда взявшиеся симпатии, а своему проекту с условным названием "анти-Россия", который еще не до конца реализован. По независящим от США, могущество которых сильно преувеличено, причинам. Ни больше и не меньше.

Другой вопрос, что по-детски наивные грезы бывшего министра стали достоянием общественности на фоне вновь обостряющейся ситуации в Донбассе. В миссии ОБСЕ признают: стороны укрепляют свои позиции и стягивают вооружения к линии разграничения. Есть опасность, что в свете грядущих выборов в России из Вашингтона поступит команда Киеву двинуть войска на восток Донбасса. Или устроить большую провокацию. Исключать этого нельзя. При этом какой-никакой диалог Москвы и Вашингтона ведется. Свидетельство тому – последняя встреча помощника российского президента Владислава Суркова и спецпредставителя госдепартамента по Украине Курта Волкера. В Москве ее результаты комментируют сдержанно. Сам Волкер, как ему и положено, высказывается о них весьма скептически.

И, тем не менее, похоже, Вашингтон все-таки смягчил свою ранее заявленную бескомпромиссную позицию по миротворцам ООН в регионе, которые якобы должны контролировать тотально весь Донбасс и разоружать силовые структуры самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Ощущение, что американская сторона готова хотя бы частично согласиться с точкой зрения Москвы, настаивающей на размещении "голубых касок", обладающих строго ограниченными полномочиями, только на линии разграничения. В общем, не без скрипа, но переговоры ведутся. С пониманием того, что они могут оказаться бесплодными, но и с надеждой на здравый смысл. И позиция Киева, кстати, американцев в них мало интересует. Что скажут, то и сделает. Ну а в свободное от выполнения приказов начальства время можно и пофантазировать при помощи отставных министров.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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