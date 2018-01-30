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Угроза голода на Украине: кто виноват и что делать?

16:4930.01.2018
(обновлено: 17:11 30.01.2018)
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© AP Photo / Efrem LukatskyЖительница Украины получает гуманитарную помощь из ЕСЖительница Украины получает гуманитарную помощь из ЕС
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украина – единственная страна Европы, которая нуждается в гуманитарной помощи. Правда, международные организации не торопятся ее оказывать. А помощь от России Киев объявил "противоправной практикой".

Афганистан, Бурунди, Гаити, Гвинея-Бисау, Конго, Ирак, Йемен, Либерия, Мали, Сирия, Сомали, Судан, Центральноафриканская Республика, Южный Судан и Украина. Это список стран, в которых, согласно данным ООН, критическая ситуация с дефицитом продовольствия.  

Всего в мире число голодающих за последний год увеличилось – теперь это 815 млн человек. Одновременно повысились цены на продукты питания более чем на 8%, это рекордный показатель за последние четыре года.

Дорога из Углегорска в Дебальцево. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Продовольственную безопасность во всех государствах, которые вошли в список ООН, подрывают вооруженные конфликты. Специалисты отмечают, что дефицит продолжает усиливаться, поэтому гуманитарные меры поддержки таких стран  "жизненно важны".

В африканских и азиатских странах  эта проблема не нова. А теперь за черту благополучия скатилась и европейская страна – Украина. Как доложили Совету Безопасности представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) и Всемирной продовольственной программы (WFP), в незалежной недоедает 1,2 млн человек. 

А спецпредставитель США Курт Волкер во время своего визита в Украину, на встрече с представителями гуманитарных организаций заявил, что в Украине более 4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи. А это почти 10% населения страны.

Ситуация осложняется зимними холодами, проблемами с центральным отоплением и отсутствием качественной медицинской помощи. Голод во время холода – это вспышки острых и обострение хронических заболеваний, повышение уровня преступности, социальные протесты. 

Участники митинга в Донецке, который прошел в День ООН. Собравшиеся обратились к представителям ООН с требованием: активно фиксировать нарушения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Что же делают  международные организации в этом случае? Да ничего они не делают. Всемирная продовольственная программа прекращает свою работу на Донбассе. Об этом сообщил международный аналитик и бывший спикер наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив в эфире Би-би-си. Он пояснил, что решение связано с отсутствием финансирования. Но дело не только в этом. Кризис на востоке Украины затянулся, соглашения не выполняются, безопасность не обеспечивается.

Украинские власти решили усугубить ситуацию. Ни в чем не повинные люди стали заложниками политических игр команды Порошенко. Так, министерство иностранных дел Украины выразило протест России – требует прекратить поставку гуманитарной помощи в Донбасс. За три года МЧС РФ доставило туда более 70 тысяч тонн грузов. Это официальный Киев называет в своем протесте "противоправной практикой".

Буквально на днях в Донбасс прибыл очередной, 73-й по счету гуманитарный конвой из России. Но я ничего не слышала о гуманитарной помощи от правительства незалежной или от ее президента. Который, напомним, традиционно входит в списки богатейших людей Украины.

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Большаков
"в незалежной недоедает 1,2 млн человек. "
Как же так? Кому верить? Слава Ковтун изо дня в день в зомбоящике распинается, что у них всё прекрасно, до всеобщего изобилия осталось всего ничего...
18:11
30.01.2018
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