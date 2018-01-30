"Кремлевский доклад": на что рассчитывает Вашингтон

Беспрецедентной назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков публикацию "кремлевского доклада" с упоминанием высшего руководства страны. Вашингтон де-факто назвал фигурантов списка врагами США.

Так называемый "кремлевский список" Минфина США, ставший одной из центральных интриг российско-американских отношений последних месяцев, оказался весьма внушительным. Таким образом, бесплодные разговоры о том, сколько же в него будет внесено фамилий – 50 или 350 – можно считать исчерпанными. 210 персон, представляющих органы власти разного уровня, госкорпорации и ключевые бизнес-структуры, якобы тесно связанные с Кремлем и обязанные ему процветанием. Есть в документе и некое секретное приложение с "дополнительной информацией". Судя по всему, там оказались предприниматели "помельче" и родственники фигурантов основного списка. Воинствующая часть вашингтонской элиты, надо сказать, постаралась: в документе можно найти правительство в полном составе, включая премьер-министра, руководство администрации президента, глав крупнейших государственных компаний и банков, обеих палат парламента и основных городов страны. И это, конечно, очередная увесистая охапка дров в развязанную верхушкой Соединенных Штатов политическую и информационно-пропагандистскую войну с Россией.

Что касается бизнеса, тут тоже много фамилий – известных и менее известных. Есть там и предприниматели, которых в связях с Кремлем можно заподозрить в последнюю очередь. Впрочем, Минфину США, видимо, виднее. Тем более "сенсационный документ", который в России уже сравнили с телефонным справочником, публикация которого ни на что не повлияет, не дает ответа на вопрос: а где доказательства таких связей? Да вообще-то есть и другой, главный вопрос: даже если связи были и существуют ныне, что в этом преступного? Это внутреннее дело Российской Федерации – взаимоотношения бизнеса и власти. Такие взаимоотношения есть абсолютно в любом государстве на планете Земля. Есть ли жизнь и государства на других планетах – мы в точности не знаем. Но это если рассуждать логически, в рамках общепризнанной политкорректности и взаимного уважения. Увы, эта история – совсем из другой "оперы".

Та часть вашингтонского политикума, которая настроена на долгосрочное агрессивное противостояние с Москвой, шаг за шагом идет по сколькой дорожке дальнейшего обострения. Мало им Северной Кореи, Ближнего Востока и прочих точек на земном шаре, где к США испытывают, в лучшем случае, неприязнь. Незадолго до публикации "кремлевского доклада" Вашингтон принял очередные санкции против ряда российских компаний и физических лиц. Да и новый список, который не влечет автоматического наложения ограничительных мер на указанных в нем лиц, не для политического антуража и пустой риторики задумывался и принимался. Санкции вполне могут быть наложены, причем не обязательно с большой шумихой и широким общественным обсуждением. Эдак кулуарно, чтобы узнать о них можно было по факту. Кстати, в конгрессе США уже прошел секретный брифинг по антироссийским санкциям с участием представителей Белого дома. Более того, согласно одной из глав принятого в прошлом году парламентом и подписанного Трампом того самого нашумевшего санкционного закона H.R. 3364, любые ограничительные меры в отношении России являются строго обязательными. А любая их приостановка, отмена или существенные корректировки становятся предметом незамедлительного рассмотрения в конгрессе.

Неприятно? Возможно. Смертельно? Конечно, нет. Боевые американские политические "деструкторы", настойчиво вовлекающие в свою провальную внешнеполитическую парадигму президента, действуют по шаблону. Причем по шаблону, который многократно доказал свою неэффективность. Санкции против Кубы, Ирана, КНДР и прочих стран с неправильными, с точки зрения США, "режимами", не принесли никаких результатов. Увы, приходится повторять этот общеизвестный факт. Собственно, и в случае с Россией – ровно та же картина. Публикация "кремлевского списка", и об этом уже тоже говорилось тысячу раз, имеет единственную цель – вбить клин между элитой и главой государства накануне выборов. Да и с прицелом на будущее тоже. Видимо, расчет на то, что Владимира Путина начнут массово "сдавать" в рамках некого "дворцового переворота" в обмен на сохранение активов. Побегут на поклон к американцам. Но эта схема не работала и не будет работать. Скорее наоборот, любое внешнее давление, что доказали хотя бы последние годы, влияют исключительно на консолидацию российского общества. Кстати, включая сегмент обеспеченных и сверхобеспеченных людей. За редким исключением. Это просто факт, с которым нельзя не считаться. Впрочем, в США решили иначе, продемонстрировав уникальную инерционность и полное отсутствие понимания российских реалий.

Более того, новый документ, рожденный в Вашингтоне, может сработать на Россию. Путин неоднократно предлагал бизнесу вернуть деньги в страну при помощи разных механизмом и при гарантиях безопасности. Не просто вернуть, а инвестировать в отечественную экономику. Многие так и сделали. Но не все. Возможно, новая американская инициатива побудит, а точнее вынудит тех, кто выбрал "позицию ожидания" в расчете на то, что "авось рассосется", вкладывать свои капиталы во внутренние проекты. Кстати, на родине хватает и потрясающих по своей красоте, а также экологичности мест, где можно строить чудесные дома и имения любителям комфортного образа жизни. Нет худа без добра. Добра для России.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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