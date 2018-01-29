Британцы научат жителей Эстонии родину любить. Некоторых – особенно

Какую роль Британия отводит Эстонии в своей "большой игре", точно не знают, наверное, даже в Лондоне. Ясно, что не главную. Но осмотреться на месте лучше заранее. А заодно решить, что делать с теми, кто говорит по-русски.

Британия провела на территории Эстонии опрос в интересах своих оборонных ведомств, и решили поделиться его результатами с представителями эстонского правительства. Благодаря этому и произошла утечка информации в прессу, сделавшая полученные данные достоянием общественности. Ознакомительная конференция прошла на территории британского посольства, что несколько напоминает вызов представителей туземной администрации во дворец генерал-губернатора. В представленном научно-разведывательном опусе рассматриваются умонастроения русскоязычного населения страны как в отношении страны проживания, так и соседствующей с ней России. Давайте и мы посмотрим на получившийся у англичан портрет некоего усредненного русскоязычного жителя Эстонии.

Он, во-первых – о ужас – любит Россию и не любит ее врагов. Во-вторых, выступает за то, чтобы Эстония и Россия сотрудничали, и не думает, что восточный сосед угрожает маленькой прибалтийской республике. Также он достаточно скептически настроен по отношению к НАТО и ЕС, так как информацию о них, вероятно, черпает из российских СМИ. Правда, весьма странно, что британским исследователям не пришло в голову, что человеку, живущему на территории НАТО и ЕС, совсем не обязательно черпать о них сведения из СМИ. Ведь этот человек имеет глаза и уши, а также обладает способностью анализировать. Однако оставим это на совести исследователей и пойдем дальше.

Что же еще любит и чего не любит этот усредненный русскоязычный? Он любит российское правительство и не любит эстонское. Мало того, он считает, что его стране было бы лучше в составе России. И еще одна немаловажная деталь – этот самый среднерусскоязычный меньше зарабатывает, чем представитель титульного этноса, и ему это, конечно, не по душе. Своей жизнью в Эстонии он в результате недоволен, считает себя здесь чужим и не равным в правах с эстонцами.

И, как вишенка на торте, цифра, красноречивее которой не бывает: только 3% русскоязычных согласны защищать независимость Эстонской республики с оружием в руках. Надо добавить, что и эстонцы не горят желанием, ежели что, отстаивать свою свободу и независимость. По данным этого же опроса только 10% из них готовы встать в ряды защитников Родины. Как говорится, приплыли… Это как же надо было постараться политикам и какое государство в результате этих стараний появилось, что почти никто не собирается его защищать?

Кстати, вот что еще интересно: в самом начале мы отметили тот факт, что исследование проводилось в интересах британских оборонных ведомств. А с какой стати, собственно говоря? На это обратил внимание председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт: "Возникает вопрос, на каком основании иностранное государство заказывает исследования, касающиеся русскоязычного населения нашей страны? Причем, делается это не ради сбора информации, а с последующими выводами – как оказывать "правильное" влияние. Неужели никого не заботит, что некоторая страна вмешивается во внутренние дела суверенного государства. Поразительно, что подобное вмешательство расценивается как норма и не вызывает негодования или хотя бы обсуждения в обществе".

И напоследок. Если еще более тщательно присмотреться к этому исследованию, то становится понятно, что, по сути дела, это исследование возможного театра военных действий, в котором нам отведена роль безмолвных статистов. Ведь язык, на котором говорит тот, кого уже назначили на роль жертвы, совсем не важен. Но вот вопрос: согласны ли мы на эту роль?

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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