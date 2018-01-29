Британцы научат жителей Эстонии родину любить. Некоторых – особенно

Британия провела на территории Эстонии опрос в интересах своих оборонных ведомств, и решили поделиться его результатами с представителями эстонского правительства. Благодаря этому и произошла утечка информации в прессу, сделавшая полученные данные достоянием общественности. Ознакомительная конференция прошла на территории британского посольства, что несколько напоминает вызов представителей туземной администрации во дворец генерал-губернатора. В представленном научно-разведывательном опусе рассматриваются умонастроения русскоязычного населения страны как в отношении страны проживания, так и соседствующей с ней России. Давайте и мы посмотрим на получившийся у англичан портрет некоего усредненного русскоязычного жителя Эстонии.
Что же еще любит и чего не любит этот усредненный русскоязычный? Он любит российское правительство и не любит эстонское. Мало того, он считает, что его стране было бы лучше в составе России. И еще одна немаловажная деталь – этот самый среднерусскоязычный меньше зарабатывает, чем представитель титульного этноса, и ему это, конечно, не по душе. Своей жизнью в Эстонии он в результате недоволен, считает себя здесь чужим и не равным в правах с эстонцами.
И, как вишенка на торте, цифра, красноречивее которой не бывает: только 3% русскоязычных согласны защищать независимость Эстонской республики с оружием в руках. Надо добавить, что и эстонцы не горят желанием, ежели что, отстаивать свою свободу и независимость. По данным этого же опроса только 10% из них готовы встать в ряды защитников Родины. Как говорится, приплыли… Это как же надо было постараться политикам и какое государство в результате этих стараний появилось, что почти никто не собирается его защищать?подобное вмешательство расценивается как норма и не вызывает негодования или хотя бы обсуждения в обществе".
И напоследок. Если еще более тщательно присмотреться к этому исследованию, то становится понятно, что, по сути дела, это исследование возможного театра военных действий, в котором нам отведена роль безмолвных статистов. Ведь язык, на котором говорит тот, кого уже назначили на роль жертвы, совсем не важен. Но вот вопрос: согласны ли мы на эту роль?
Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония
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