Не случайно Гэвина Уильямсона накрыло "озарение" после визита президента Франции в Лондон. Ведь встречался тот с Терезой Мэй в военной академии Сандхерст. То есть, в месте, что по ведомству Уильямсона проходит. И тому было, от чего губу прикусить.
"Кусок" Гэвина. Министр обороны Британии получил свое
Сначала это можно было принять за политическую пошлость. Но потом это действительно стало смешно. Так бывает, когда затертый до дыр анекдот кто-то еще пытается на полном серьезе объяснить. По большому счету, министр обороны Британии Гэвин Уильямсон ничего нового не открыл, когда предположил, что "реализация плана Москвы по уничтожению важнейшей инфраструктуры Соединенного королевства приведет к тысячам и тысячам жертв". До него глава Генштаба Ник Картер тоже предупредил, что Россия обязательно нападет. Не сказал, правда, как. А Уильямсон сказал. "Ударит по уязвимым местам подводных поставок газа и электричества".
Так и закончилось бы все прокручиванием пальцем у виска. Но тут заговорила британская разведка. Как пишет Sunday Times, ее сотрудники "пришли в ярость" от слов главы военного ведомства. Один собеседник издания заметил, что Уильямсон мог использовать засекреченную информацию, полученную от союзников. А другой источник в спецслужбах и вовсе назвал заявления министра "дилетантскими". "Никто еще так далеко не заходил в оценке потенциальных смертей. Нельзя заниматься спекуляциями и поднимать панику", – цитирует его газета.
Во-первых, это что такого союзники могли британцам сказать, чего бы они сами о себе не знали? Что у них есть инфраструктура? Или что любой уважающий себя вероятный противник, случись что, первым делом выведет ее из строя? И, во-вторых, что же тогда тут "дилетантского", если это – правда. В отличие от утверждения, что Россия вынашивает такие планы. Проблема, видимо, в том, что Уильямсон просто влез не в свое дело. И теперь получается, что не только Британия знает, что Россия знает, как Британию ударить. Но и Россия знает, что Британия знает, что Россия знает.
А это уже все меняет. Ведь Россия придумает что-то такое, о чем Британия даже не догадывается. Например, не нападет. А строительство нового сверхмощного радара на севере Шотландии за 10 миллионов фунтов стерлингов для защиты от "русской агрессии" Уильямсон уже торжественно открыл. А сколько он еще успел "отбить"? Вероятно, это и взбесило разведку. Выходит, источник сплетен – она, а деньги за их распространение достаются министерству обороны. Иными словами, получил Гэвин свой кусок бюджетного пирога. Так сказать, "кусок" Гэвина.
Форин-офис тоже предъявил ему за "тон высказываний". Но там свой резон. Борис Джонсон, видимо, почувствовал, что слава главного клоуна британского кабинета ускользает от него. Это он зря – амбиции Гэвина гораздо серьезней. Не случайно же его накрыло "озарение" после визита президента Франции в Лондон. Ведь встречался тот с Терезой Мэй в Королевской военной академии Сандхерст. То есть, в месте, что по ведомству Уильямсона проходит. И тому было, от чего губу прикусить.
Макрон в 40 – Верховный Главнокомандующий. А он в 41 еще министр. А как бы они смотрелись вместе. И в паре гораздо органичней, чем в политике. Они и внешне так похожи. Впрочем, быть может, у них все впереди. Но пока Уильямсон – Глава Минобороны. И хотя в любой стране эта должность в аббревиатуре – ГМО, ему такое сокращение подходит еще и в первозданном смысле. Он же и есть генно-модифицированный продукт западного мышления. Ему, впрочем, больше подошло бы сочетание иных букв. Пусть он и высший, но все-таки Чиновник Министерства Обороны.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.