Не случайно Гэвина Уильямсона накрыло "озарение" после визита президента Франции в Лондон. Ведь встречался тот с Терезой Мэй в военной академии Сандхерст. То есть, в месте, что по ведомству Уильямсона проходит. И тому было, от чего губу прикусить.

"Кусок" Гэвина. Министр обороны Британии получил свое Your browser does not support HTML5 audio

Сначала это можно было принять за политическую пошлость. Но потом это действительно стало смешно. Так бывает, когда затертый до дыр анекдот кто-то еще пытается на полном серьезе объяснить. По большому счету, министр обороны Британии Гэвин Уильямсон ничего нового не открыл, когда предположил, что "реализация плана Москвы по уничтожению важнейшей инфраструктуры Соединенного королевства приведет к тысячам и тысячам жертв". До него глава Генштаба Ник Картер тоже предупредил, что Россия обязательно нападет. Не сказал, правда, как. А Уильямсон сказал. "Ударит по уязвимым местам подводных поставок газа и электричества".

Так и закончилось бы все прокручиванием пальцем у виска. Но тут заговорила британская разведка. Как пишет Sunday Times , ее сотрудники "пришли в ярость" от слов главы военного ведомства. Один собеседник издания заметил, что Уильямсон мог использовать засекреченную информацию, полученную от союзников. А другой источник в спецслужбах и вовсе назвал заявления министра "дилетантскими". "Никто еще так далеко не заходил в оценке потенциальных смертей. Нельзя заниматься спекуляциями и поднимать панику", – цитирует его газета.

Во-первых, это что такого союзники могли британцам сказать, чего бы они сами о себе не знали? Что у них есть инфраструктура? Или что любой уважающий себя вероятный противник, случись что, первым делом выведет ее из строя? И, во-вторых, что же тогда тут "дилетантского", если это – правда. В отличие от утверждения, что Россия вынашивает такие планы. Проблема, видимо, в том, что Уильямсон просто влез не в свое дело. И теперь получается, что не только Британия знает, что Россия знает, как Британию ударить. Но и Россия знает, что Британия знает, что Россия знает.

А это уже все меняет. Ведь Россия придумает что-то такое, о чем Британия даже не догадывается. Например, не нападет. А строительство нового сверхмощного радара на севере Шотландии за 10 миллионов фунтов стерлингов для защиты от "русской агрессии" Уильямсон уже торжественно открыл. А сколько он еще успел "отбить"? Вероятно, это и взбесило разведку. Выходит, источник сплетен – она, а деньги за их распространение достаются министерству обороны. Иными словами, получил Гэвин свой кусок бюджетного пирога. Так сказать, "кусок" Гэвина.

Форин-офис тоже предъявил ему за "тон высказываний". Но там свой резон. Борис Джонсон, видимо, почувствовал, что слава главного клоуна британского кабинета ускользает от него. Это он зря – амбиции Гэвина гораздо серьезней. Не случайно же его накрыло "озарение" после визита президента Франции в Лондон. Ведь встречался тот с Терезой Мэй в Королевской военной академии Сандхерст. То есть, в месте, что по ведомству Уильямсона проходит. И тому было, от чего губу прикусить.

Макрон в 40 – Верховный Главнокомандующий. А он в 41 еще министр. А как бы они смотрелись вместе. И в паре гораздо органичней, чем в политике. Они и внешне так похожи. Впрочем, быть может, у них все впереди. Но пока Уильямсон – Глава Минобороны. И хотя в любой стране эта должность в аббревиатуре – ГМО, ему такое сокращение подходит еще и в первозданном смысле. Он же и есть генно-модифицированный продукт западного мышления. Ему, впрочем, больше подошло бы сочетание иных букв. Пусть он и высший, но все-таки Чиновник Министерства Обороны.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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