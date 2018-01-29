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Размер и значение. США к суперэсминцу добавят супербомбу с суперпушкой

17:3129.01.2018
(обновлено: 17:44 29.01.2018)
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© AFP 2018 / US Navy/Erik KenneyПогрузка вооружения на борт корабля ВМС СШАПогрузка вооружения на борт корабля ВМС США
© AFP 2018 / US Navy/Erik Kenney
Такого супероружия, говорят американцы, нет даже у России. А на кой это русским, если все решает сейчас совсем другое оружие – не говорят. И что-то подсказывает, что с этими американскими новинками будет все как всегда.

Размер и значение. США к суперэсминцу добавят супербомбу с суперпушкой
Американскому суперэсминцу-тяжеловесу "Замволт", что никак не заступит на боевое дежурство, скоро будет не так одиноко. Компанию ему составят суперавиабомба и супергаубица. Первую модернизировали из уже известной противобункерной модели GBU-57. Теперь, говорят, она обладает невиданной прежде мощью. Эти 13 тонн брутто и 2,5 тонны взрывчатки нетто они окрестили "монструозным боезарядом". Все-таки не хватает им русского словарного запаса. Если GBU-43/B – это у них "Мать всех бомб", то усовершенствованную 57-ю могли бы назвать "Мать-перемать всех бомб". 

Подводная лодка ВМФ США класса Ohio на военно-морской базе в Пусане, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
"Пентагону нужны легенды". Военный эксперт о программе США по подлодкам
Они же объявляют ее "убийцей Ким Чен Ына" за способность сквозь землю провалиться до 61 метра. Именно там, думают они, во глубине корейских руд и хранит правитель КНДР и себя самое, и свой атомный потенциал. Сверхснаряд, намекают они – это и Ирану привет, если он позволит себе что-то лишнее. Но главное, бахвалятся американцы, такой штуковины нет даже у России с ее "Папой всех бомб". Это у него пока титул самого мощного неядерного агрегата. Сравнивать их, правда – что выбирать между красным и квадратным. И дело не в том, что у них разный принцип и предназначение. Женщина, каких бы объемов она ни достигла, никогда не станет мужчиной. 

Впрочем, в их америках это сейчас – не проблема. Пришить могут все что угодно. Допинг, страну, достоинство. С супергаубицей, что должна превзойти все известные в мире аналоги – та же история. В нее переделают самоходную артиллерийскую установку "Паладин" так, чтобы получилась "волшебная" САУ "Паладина" с дальностью стрельбы до 70 километров. Это в два раза дальше того, что у них есть. В какой именно войне они собираются это использовать – не признаются, но и так видно, что в информационной. Важно, говорят, что на такое расстояние даже русские не бьют. А на кой это русским, если все решат ракеты совсем другой дальности – не говорят. 

Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II
© Flickr / createordie
"Расплата за хитрость". Военный эксперт об инциденте с F-35
Их, собственно, и не спрашивают. Зачем? Ясно же и так, что Пентагон старательно осваивает свой супербюджет и вкладывает суперденьги в суперигрушки. А то, что склонность к большим размерам – так это к психологу не ходи: все из детства. Как с небоскребов это у них началось, так и не отпускает. "Стремятся всегда казаться более значительными, чем есть на самом деле. При этом сами убеждены в наличии у них несуществующих достоинств. Им свойственно позерство, склонность к фантазиям и лжи. Их привязанности и переживания обычно лишены глубины, а суждения и действия целиком зависят от случайных обстоятельств". 

Истерические психопаты. Так называют этот тип специалисты известного профиля. Но ладно, если бы у них только с психикой проблемы были. Тот же самый большой в мире "Замволт" уже второй год не может из-за дефектов выйти из доков. У самого дорогого истребителя в мире F-35 насчитали около 1000 "неразрешенных недостатков". И это, как сообщает Bloomberg, после 31-го обновления программного обеспечения. Что-то подсказывает, что с супербомбой и суперпушкой будет не лучше. Видимо, все-таки правы те, кто утверждает, что неестественная накачка мускулов ничего хорошего мужскому организму не сулит. Впрочем, в их же бомбах – женское начало.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik  

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