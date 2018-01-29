Бегун – находка для шпиона. Как американские военные выдали себя

Что бы такого съесть, чтобы похудеть, – задаются вопросом многие поколения страждущих, которые всячески пытаются сделать путь к идеальной форме как можно более легким. Те, кто понимает, что без физических упражнений все же никуда, тоже придумывают, как оптимизировать этот процесс. В век высоких технологий это не составляет особого труда: есть разнообразные мобильные тренеры, фитнес-браслеты и приложения, которые подскажут, сколько приседать, какой вес поднимать и как быстро бегать. И, что немаловажно, покажут ваш результат другу или соседу: всегда есть стимул бегать больше и приседать красивее.фитнес-трекеры – даже на военных базах.
Здоровый образ жизни – как и любовь к современной технике – это прекрасно. Только вот приложение Strava делится маршрутами своих пользователей, выкладывая их в общий доступ. И вот кто-то, видимо, в поисках новых маршрутов пробежек, обратил внимание на тягу к спорту в горячих точках – кто-то нарезает круги в окрестностях иракского Мосула и в районе сирийского Кобани. Как раз там, где располагаются американские военные базы.
Можно, конечно, предположить, что это неприятель бегает вокруг, чтобы найти брешь в обороне. Но зачем ему при этом фитнес-трекер – совершенно неясно.
Так что, кажется, американские военные сами охотно рассказывают миру о своем местоположении.
Надо вглядеться внимательнее – вдруг там зашифровано скрытое послание, и эти маршруты образуют какие-нибудь слова, призывы помочь и спасти? Может, эти бегуны в опасности, и они совсем не хотели воевать, но их удерживают там насильно?
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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