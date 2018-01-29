Бегун – находка для шпиона. Как американские военные выдали себя

Технологии делают нашу жизнь проще, если использовать их с умом. Но могут и существенно все усложнить. Если использовать их так, как делают это американские военные.

Что бы такого съесть, чтобы похудеть, – задаются вопросом многие поколения страждущих, которые всячески пытаются сделать путь к идеальной форме как можно более легким. Те, кто понимает, что без физических упражнений все же никуда, тоже придумывают, как оптимизировать этот процесс. В век высоких технологий это не составляет особого труда: есть разнообразные мобильные тренеры, фитнес-браслеты и приложения, которые подскажут, сколько приседать, какой вес поднимать и как быстро бегать. И, что немаловажно, покажут ваш результат другу или соседу: всегда есть стимул бегать больше и приседать красивее.

Сплошная, казалось бы, польза. Но и эту идею, как и любую другую, удалось испортить. И не кому-нибудь, а практически специалистам: тем, кто может сделать плохо везде – американским военным. Ведь война не война, а утренняя пробежка по расписанию. Не в состоянии самостоятельно посчитать преодоленные километры и сожженные калории, они не расстаются с гаджетами, использующими соответствующие приложения – фитнес-трекеры – даже на военных базах.

Здоровый образ жизни – как и любовь к современной технике – это прекрасно. Только вот приложение Strava делится маршрутами своих пользователей, выкладывая их в общий доступ. И вот кто-то, видимо, в поисках новых маршрутов пробежек, обратил внимание на тягу к спорту в горячих точках – кто-то нарезает круги в окрестностях иракского Мосула и в районе сирийского Кобани. Как раз там, где располагаются американские военные базы.

Можно, конечно, предположить, что это неприятель бегает вокруг, чтобы найти брешь в обороне. Но зачем ему при этом фитнес-трекер – совершенно неясно.

Так что, кажется, американские военные сами охотно рассказывают миру о своем местоположении.

И вряд ли стоит винить в этом мобильные приложения, технологии и беспокоиться о том, что мы все под колпаком. Это все, безусловно, так. Но когда человек, находясь на военном объекте, сознательно включает приложение, которое вполне открыто сообщает всем маршруты своих пользователей, дело уже в самих пользователях.

Надо вглядеться внимательнее – вдруг там зашифровано скрытое послание, и эти маршруты образуют какие-нибудь слова, призывы помочь и спасти? Может, эти бегуны в опасности, и они совсем не хотели воевать, но их удерживают там насильно?

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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