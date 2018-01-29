Индекс "Грэмми": Владимир Путин наращивает популярность на Западе

Президент РФ Владимир Путин во время телемоста в КФУ с ведущими высшими учебными заведениями страны. 25 января 2018

Президент РФ Владимир Путин во время телемоста в КФУ с ведущими высшими учебными заведениями страны. 25 января 2018

Запад явно изголодался по большому, масштабному лидеру с четкой позицией, политической волей и планом действий, направленных на развитие и безопасность. Но в странах Запада его по-прежнему нет.

Западное политическое начальство на почве заскорузлой нелюбви к России и тревожных ожиданий дальнейших шагов ее лидера сильно оторвалось от народа и даже от собственной творческой интеллигенции. А между тем раз за разом Владимир Путин показывает чудеса популярности у европейской и американской публики. По идее, руководящий истеблишмент должен прислушиваться к общественным настроениям. Другой вопрос, какие выводы делать… На сей раз американский композитор Рэнди Ньюман получил престижнейшую премию "Грэмми" в одной из номинаций за песню "Путин" (Putin). Примечательно, что при наличии очень сильных конкурентов. Впрочем, и сам Ньюман не лыком шит: вот уже пятнадцать лет прошло, как его имя включили в Зал славы авторов песен.

Можно по-разному оценивать художественные достоинства или недостатки победившей музыкальной композиции – это дело вкуса. Кто-то может сказать, что в ней прослеживается явное злоупотребление штампами, кто-то – что песня возвеличивает президента Российской Федерации. Тут уж кто как видит, трактует и ощущает. Но факт в том, что в тексте говорится о Путине, который может "включить ядерный реактор" силой мысли и прокатиться на гигантском тракторе, а когда "снимает рубашку", то "сводит женщин с ума". А еще герой этого произведения ненавидит пошлость, любит родину и свою семью. В общем, весьма брутальный и привлекательный образ. Кстати, именно такой – деятельный, решительный и эффективный Путин – уже прочно вошел в сознание жителей Старого и Нового света.

Достаточно посмотреть социологию, чтобы увидеть – в лице президента России западная общественность видит того, кого не хватает ей самой. Нет, конечно, многие европейцы, не без помощи масс-медиа и политического класса, твердо убеждены, что в Российской Федерации нет демократии, нарушаются права человека и вообще жизнь не сахар в любых смыслах. Но при этом – удивительный парадокс – они сами в значительной своей части хотят, чтобы ими управлял такой, как Путин. Поскольку у "своих" кишка тонка, к примеру, во всеуслышание заявить о необходимости полноценного политического суверенитета для Европы. И что-то сделать в этом направлении. Или радикально решать гиперактуальные для региона проблемы, взять хотя бы тех же самых беженцев.

И вот результат: недавно рейтинг одобрения президента Путина в США достиг максимума за последние годы, преодолев двадцатипроцентную отметку. Более того, российский лидер занял в списке наиболее популярных политиков третье место после Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Даже неоднозначный, но все-таки очень популярный по целому ряду причин, включая любовь отдельных категорий граждан к экстравагантности, Трамп уступил место Путину. Собственно, причины такого признания среди местного населения на самом Западе сформулированы предельно ясно. Среди них – успехи в борьбе с терроризмом, купирование угрозы развала страны, укрепление ее международного влияния, противодействие "цветным революциям", возвращение Крыма и возрождение военной мощи российского государства. Так что усердные западные штатные политологи и эксперты частенько "мажут": их пропагандистские стрелы летят мимо цели. И не получается из Путина сделать эдакого злобного и непредсказуемого "царя", который жестоко правит "восточными варварами" и представляет опасность для всей планеты.

Честно говоря, на популярность Путина невольно работают и сами антироссийски настроенные эксперты и масс-медиа. Он – частый "гость" на обложках популярных изданий как один из самых влиятельных политиков на планете. А иногда и как самый влиятельный. И, по большому счету, не так важно, какими текстами сопровождается подобный выбор редакций. Запоминается сам факт. Кстати, некоторое время назад в соцсетях появилась шутка, основанная на наблюдениях за украинскими СМИ: "Путин – бог украинцев". И в этой шутке только часть – собственно шутка, поскольку львиная доля внимания прессой уделялась именно президенту России, который якобы тотально контролирует Украину и манипулирует ей по своему разумению. Более того, в пик противостояния Москвы и Киева один украинский сайт отважился провести опрос среди своих пользователей с единственным вопросом: кому бы они поручили управление страной. Ответ, как можно догадаться, был обескураживающий – Владимиру Путину

Запад, а особенно Европа очень изголодалась по большому, масштабному лидеру с четкой позицией, политической волей и планом действий, направленных на ее развитие и безопасность. Но его по-прежнему нет. Пока таких людей нынешняя элита отсекает на дальних подступах. Но это только пока.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!