Индекс "Грэмми": Владимир Путин наращивает популярность на Западе

13:3929.01.2018
(обновлено: 15:07 29.01.2018)
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Запад явно изголодался по большому, масштабному лидеру с четкой позицией, политической волей и планом действий, направленных на развитие и безопасность. Но в странах Запада его по-прежнему нет.
Западное политическое начальство на почве заскорузлой нелюбви к России и тревожных ожиданий дальнейших шагов ее лидера сильно оторвалось от народа и даже от собственной творческой интеллигенции. А между тем раз за разом Владимир Путин показывает чудеса популярности у европейской и американской публики. По идее, руководящий истеблишмент должен прислушиваться к общественным настроениям. Другой вопрос, какие выводы делать… На сей раз американский композитор Рэнди Ньюман получил престижнейшую премию "Грэмми" в одной из номинаций за песню "Путин" (Putin). Примечательно, что при наличии очень сильных конкурентов. Впрочем, и сам Ньюман не лыком шит: вот уже пятнадцать лет прошло, как его имя включили в Зал славы авторов песен.
Можно по-разному оценивать художественные достоинства или недостатки победившей музыкальной композиции – это дело вкуса. Кто-то может сказать, что в ней прослеживается явное злоупотребление штампами, кто-то – что песня возвеличивает президента Российской Федерации. Тут уж кто как видит, трактует и ощущает. Но факт в том, что в тексте говорится о Путине, который может "включить ядерный реактор" силой мысли и прокатиться на гигантском тракторе, а когда "снимает рубашку", то "сводит женщин с ума". А еще герой этого произведения ненавидит пошлость, любит родину и свою семью. В общем, весьма брутальный и привлекательный образ. Кстати, именно такой – деятельный, решительный и эффективный Путин – уже прочно вошел в сознание жителей Старого и Нового света.
Достаточно посмотреть социологию, чтобы увидеть – в лице президента России западная общественность видит того, кого не хватает ей самой. Нет, конечно, многие европейцы, не без помощи масс-медиа и политического класса, твердо убеждены, что в Российской Федерации нет демократии, нарушаются права человека и вообще жизнь не сахар в любых смыслах. Но при этом – удивительный парадокс – они сами в значительной своей части хотят, чтобы ими управлял такой, как Путин. Поскольку у "своих" кишка тонка, к примеру, во всеуслышание заявить о необходимости полноценного политического суверенитета для Европы. И что-то сделать в этом направлении. Или радикально решать гиперактуальные для региона проблемы, взять хотя бы тех же самых беженцев.
И вот результат: недавно рейтинг одобрения президента Путина в США достиг максимума за последние годы, преодолев двадцатипроцентную отметку. Более того, российский лидер занял в списке наиболее популярных политиков третье место после Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Даже неоднозначный, но все-таки очень популярный по целому ряду причин, включая любовь отдельных категорий граждан к экстравагантности, Трамп уступил место Путину. Собственно, причины такого признания среди местного населения на самом Западе сформулированы предельно ясно. Среди них – успехи в борьбе с терроризмом, купирование угрозы развала страны, укрепление ее международного влияния, противодействие "цветным революциям", возвращение Крыма и возрождение военной мощи российского государства. Так что усердные западные штатные политологи и эксперты частенько "мажут": их пропагандистские стрелы летят мимо цели. И не получается из Путина сделать эдакого злобного и непредсказуемого "царя", который жестоко правит "восточными варварами" и представляет опасность для всей планеты.
Честно говоря, на популярность Путина невольно работают и сами антироссийски настроенные эксперты и масс-медиа. Он – частый "гость" на обложках популярных изданий как один из самых влиятельных политиков на планете. А иногда и как самый влиятельный. И, по большому счету, не так важно, какими текстами сопровождается подобный выбор редакций. Запоминается сам факт. Кстати, некоторое время назад в соцсетях появилась шутка, основанная на наблюдениях за украинскими СМИ: "Путин – бог украинцев". И в этой шутке только часть – собственно шутка, поскольку львиная доля внимания прессой уделялась именно президенту России, который якобы тотально контролирует Украину и манипулирует ей по своему разумению. Более того, в пик противостояния Москвы и Киева один украинский сайт отважился провести опрос среди своих пользователей с единственным вопросом: кому бы они поручили управление страной. Ответ, как можно догадаться, был обескураживающий – Владимиру Путину
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Запад, а особенно Европа очень изголодалась по большому, масштабному лидеру с четкой позицией, политической волей и планом действий, направленных на ее развитие и безопасность. Но его по-прежнему нет. Пока таких людей нынешняя элита отсекает на дальних подступах. Но это только пока.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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Немецкая модель Хейди Клум на 60-й церемонии "Грэмми" проявилась в полупрозрачном платье от Ashi Couture.
Бруно Марс получил шесть статуэток "Грэмми", в том числе, за лучший альбом, лучшую запись и лучшую песню года.
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