РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Индекс "Грэмми": Владимир Путин наращивает популярность на Западе

13:3929.01.2018
(обновлено: 15:07 29.01.2018)
02490
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телемоста в КФУ с ведущими высшими учебными заведениями страны. 25 января 2018Президент РФ Владимир Путин во время телемоста в КФУ с ведущими высшими учебными заведениями страны. 25 января 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Запад явно изголодался по большому, масштабному лидеру с четкой позицией, политической волей и планом действий, направленных на развитие и безопасность. Но в странах Запада его по-прежнему нет.

Западное политическое начальство на почве заскорузлой нелюбви к России и тревожных ожиданий дальнейших шагов ее лидера сильно оторвалось от народа и даже от собственной творческой интеллигенции. А между тем раз за разом Владимир Путин показывает чудеса популярности у европейской и американской публики. По идее, руководящий истеблишмент должен прислушиваться к общественным настроениям. Другой вопрос, какие выводы делать…  На сей раз американский композитор Рэнди Ньюман получил престижнейшую премию "Грэмми" в одной из номинаций за песню "Путин" (Putin). Примечательно, что при наличии очень сильных конкурентов. Впрочем, и сам Ньюман не лыком шит: вот уже пятнадцать лет прошло, как его имя включили в Зал славы авторов песен. 

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Политик: Россия в этом году совершила феерические победы
Можно по-разному оценивать художественные достоинства или недостатки победившей музыкальной композиции – это дело вкуса. Кто-то может сказать, что в ней прослеживается явное злоупотребление штампами, кто-то – что песня возвеличивает президента Российской Федерации. Тут уж кто как видит, трактует и ощущает. Но факт в том, что в тексте говорится о Путине, который может "включить ядерный реактор" силой мысли и прокатиться на гигантском тракторе, а когда "снимает рубашку", то "сводит женщин с ума". А еще герой этого произведения ненавидит пошлость, любит родину и свою семью. В общем, весьма брутальный и привлекательный образ. Кстати, именно такой – деятельный, решительный и эффективный Путин – уже прочно вошел в сознание жителей Старого и Нового света. 

Достаточно посмотреть социологию, чтобы увидеть – в лице президента России западная общественность видит того, кого не хватает ей самой. Нет, конечно, многие европейцы, не без помощи масс-медиа и политического класса, твердо убеждены, что в Российской Федерации нет демократии, нарушаются права человека и вообще жизнь не сахар в любых смыслах. Но при этом – удивительный парадокс – они сами в значительной своей части хотят, чтобы ими управлял такой, как Путин. Поскольку у "своих" кишка тонка, к примеру, во всеуслышание заявить о необходимости полноценного политического суверенитета для Европы. И что-то сделать в этом направлении. Или радикально решать гиперактуальные для региона проблемы, взять хотя бы тех же самых беженцев.  

И вот результат: недавно рейтинг одобрения президента Путина в США достиг максимума за последние годы, преодолев двадцатипроцентную отметку.  Более того, российский лидер занял в списке наиболее популярных политиков третье место после Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Даже неоднозначный, но все-таки очень популярный по целому ряду причин, включая любовь отдельных категорий граждан к экстравагантности, Трамп уступил место Путину. Собственно, причины такого признания среди местного населения на самом Западе сформулированы предельно ясно. Среди них – успехи в борьбе с терроризмом, купирование угрозы развала страны, укрепление ее международного влияния, противодействие "цветным революциям", возвращение Крыма и возрождение военной мощи российского государства. Так что усердные западные штатные политологи и эксперты частенько "мажут": их пропагандистские стрелы летят мимо цели. И не получается из Путина сделать эдакого злобного и непредсказуемого "царя", который жестоко правит "восточными варварами" и представляет опасность для всей планеты. 

Президент РФ Владимир Путин после встречи с президентом Сирии Башаром Асадом
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Сеанс связи, или Как Путин не оставил ничего лишнего
Честно говоря, на популярность Путина невольно работают и сами антироссийски настроенные эксперты и масс-медиа. Он – частый "гость" на обложках популярных изданий как один из самых влиятельных политиков на планете. А иногда и как самый влиятельный. И, по большому счету, не так важно, какими текстами сопровождается подобный выбор редакций. Запоминается сам факт. Кстати, некоторое время назад в соцсетях появилась шутка, основанная на наблюдениях за украинскими СМИ: "Путин – бог украинцев". И в этой шутке только часть – собственно шутка, поскольку львиная доля внимания прессой уделялась именно президенту России, который якобы тотально контролирует Украину и манипулирует ей по своему разумению. Более того, в пик противостояния Москвы и Киева один украинский сайт отважился провести опрос среди своих пользователей с единственным вопросом: кому бы они поручили управление страной. Ответ, как можно догадаться, был обескураживающий – Владимиру Путину

Запад, а особенно Европа очень изголодалась по большому, масштабному лидеру с четкой позицией, политической волей и планом действий, направленных на ее развитие и безопасность. Но его по-прежнему нет. Пока таких людей нынешняя элита отсекает на дальних подступах. Но это только пока. 

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Гости и победители юбилейной "Грэмми"
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryЮбилейная церемония вручения наград американской Академии звукозаписи "Грэмми" проходила в этом году в "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.Леди Гага во время выступления на 60-й церемонии Грэмми. 28 января 2018 года
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Юбилейная церемония вручения наград американской Академии звукозаписи "Грэмми" проходила в этом году в "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
© AP Photo / Invision/Matt SaylesНа церемонии Элтон Джон, который недавно объявил об окончании гастрольной деятельности, выступил в дуэте с Майли Сайрус.Элтон Джон и Майли Сайрус во время выступления на 60-й церемонии Грэмми. 28 января 2018 года
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
На церемонии Элтон Джон, который недавно объявил об окончании гастрольной деятельности, выступил в дуэте с Майли Сайрус.
© AFP 2018 / Angela Weiss Немецкая модель Хейди Клум на 60-й церемонии "Грэмми" проявилась в полупрозрачном платье от Ashi Couture.Немецкая модель Хейди Клум на 60-й церемонии Грэмми. 28 января 2018 года
© AFP 2018 / Angela Weiss 
Немецкая модель Хейди Клум на 60-й церемонии "Грэмми" проявилась в полупрозрачном платье от Ashi Couture.
© AP Photo / Invision/Matt SaylesБруно Марс получил шесть статуэток "Грэмми", в том числе, за лучший альбом, лучшую запись и лучшую песню года.Выступление Бруно Марс и Cardi B на 60-й церемонии Грэмми. 28 января 2018 года
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Бруно Марс получил шесть статуэток "Грэмми", в том числе, за лучший альбом, лучшую запись и лучшую песню года.
© AFP 2018 / Angela Weiss На красной ковровой дорожке церемонии звезды позировали фотографам с белыми розами в руках - "символом надежды, мира, сочувствия и протеста" - в знак поддержки движения Timeʼs Up, созданного для защиты жертв сексуальных домогательств и дискриминации.Джулиана Ранчич на 60-й церемонии Грэмми. 28 января 2018
© AFP 2018 / Angela Weiss
На красной ковровой дорожке церемонии звезды позировали фотографам с белыми розами в руках - "символом надежды, мира, сочувствия и протеста" - в знак поддержки движения Timeʼs Up, созданного для защиты жертв сексуальных домогательств и дискриминации.
© AFP 2018 / Invision/ Charles SykesМайкл Паркс, Дженнифер Лаура Томпсон, Рейчел Бэй Джонс и Кристолин Ллойд получили "Грэмми" за лучший музыкальный альбом, созданный на основе театрального мюзикла "Дорогой Эван Хансен").Майкл Паркс, Дженнифер Лаура Томпсон, Рейчел Бэй Джонс и Кристолин Ллойд на 60-й церемонии Грэмми. 28 января 2018
© AFP 2018 / Invision/ Charles Sykes
Майкл Паркс, Дженнифер Лаура Томпсон, Рейчел Бэй Джонс и Кристолин Ллойд получили "Грэмми" за лучший музыкальный альбом, созданный на основе театрального мюзикла "Дорогой Эван Хансен").
© AP Photo / Invision/Matt SaylesСамая популярная песня 2017 года Despacito не получила ни одной статуэтки "Грэмми", хотя была номинирована в трех категориях: "Лучшее выступление поп-дуэта или группы", "Лучшая песня" и "Запись года". Однако это не помешало музыкантом весьма удачно выступить на церемонии.Луис Фонси, Дэдди Янки и Сулейка Ривера выступают с песней Despacito на 60-й церемонии Грэмми. 28 января 2018
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Самая популярная песня 2017 года Despacito не получила ни одной статуэтки "Грэмми", хотя была номинирована в трех категориях: "Лучшее выступление поп-дуэта или группы", "Лучшая песня" и "Запись года". Однако это не помешало музыкантом весьма удачно выступить на церемонии.
© AFP 2018 / Angela Weiss Модель Коко Остин на 60-й церемонии "Грэмми".Модель Коко Остин на 60-й церемонии Грэмми. 28 января 2018 года
© AFP 2018 / Angela Weiss 
Модель Коко Остин на 60-й церемонии "Грэмми".
© REUTERS / Lucas JacksonКендрик Ламар стал победителем в четырех номинациях, в том числе за лучший рэп-альбом и за лучшую рэп-композицию. Кроме того, клип на его песню Humble был признан лучшим музыкальным видео года.Кендрик Ламар во время выступления на 60-й церемонии Грэмми. 28 января 2018 года
© REUTERS / Lucas Jackson
Кендрик Ламар стал победителем в четырех номинациях, в том числе за лучший рэп-альбом и за лучшую рэп-композицию. Кроме того, клип на его песню Humble был признан лучшим музыкальным видео года.
© REUTERS / Carlo AllegriАмериканская певица Лиза Лоб получила "Грэмми" за лучший альбом для детей Feel What U Feel.Американская певица Лиза Лоб на 60-й церемонии Грэмми
© REUTERS / Carlo Allegri
Американская певица Лиза Лоб получила "Грэмми" за лучший альбом для детей Feel What U Feel.
© AFP 2018 / Jewel SamadКубино-американская певица Камила Кабельо на 60-й церемонии "Грэмми" появилась в красном платье от Vivienne Westwood.Кубино-американская певица Камила Кабельо на 60-й церемонии Грэмми
© AFP 2018 / Jewel Samad
Кубино-американская певица Камила Кабельо на 60-й церемонии "Грэмми" появилась в красном платье от Vivienne Westwood.
© AP Photo / Invision/Matt SaylesСтинг на церемонии исполнил свою легендарную песню Englishman In New York.Музыкант Стинг выступает с программой Englishman In New York на 60-й церемонии Грэмми
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Стинг на церемонии исполнил свою легендарную песню Englishman In New York.
© AFP 2018 / Jewel SamadАмериканская певица Ашанти на 60-ю церемонию "Грэмми" пришла в "золотом" платье от ливанского дизайнера Эли Мади.Американская певица Ашанти на 60-й церемонии Грэмми
© AFP 2018 / Jewel Samad
Американская певица Ашанти на 60-ю церемонию "Грэмми" пришла в "золотом" платье от ливанского дизайнера Эли Мади.
© AFP 2018 / Jewel Samad Популярный рэп-исполнитель Тайлер на "Грэмми" надел шапку-ушанку с изображением серпа и молота. Его диск Flower Boy номинировался на "Лучший рэп-альбом года", но приз не взял.Американский рэпер Тайлер на 60-й церемонии Грэмми. 28 января 2018 год
© AFP 2018 / Jewel Samad 
Популярный рэп-исполнитель Тайлер на "Грэмми" надел шапку-ушанку с изображением серпа и молота. Его диск Flower Boy номинировался на "Лучший рэп-альбом года", но приз не взял.
© REUTERS / Lucas JacksonЛучшей песней года была названа композиция That’s what I like п
американского певца Бруно Марса.Американский певец Бруно Марс на 60-й церемонии Грэмми
© REUTERS / Lucas Jackson
Лучшей песней года была названа композиция That’s what I like п
американского певца Бруно Марса.
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniПевица Джессика Андреа и музыкант Лоджик на 60-й церемонии "Грэмми".Певица Джессика Андреа и Лоджик на 60-й церемонии Грэмми
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Певица Джессика Андреа и музыкант Лоджик на 60-й церемонии "Грэмми".
© REUTERS / Andrew KellyПевица Рита Ора на 60-й церемонии "Грэмми".Певица Рита Ора на 60-й церемонии Грэмми. 28 января 2018 года
© REUTERS / Andrew Kelly
Певица Рита Ора на 60-й церемонии "Грэмми".
© AP Photo / Invision/Matt SaylesПинк на церемонии исполнила композицию Wild Hearts Can't Be Broken.Певица Пинк во время выступления на 60-й церемонии Грэмми. 28 января 2018 года
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Пинк на церемонии исполнила композицию Wild Hearts Can't Be Broken.
© AFP 2018 / Don Emmert Американская группа Portugal. The Man получили "Грэмми" в номинации "Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой" за песню Feel It Still.Группа Portugal. The Man с наградой Грэмми в номинации Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой
© AFP 2018 / Don Emmert 
Американская группа Portugal. The Man получили "Грэмми" в номинации "Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой" за песню Feel It Still.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryРианна в дуэте с Кендриком Ламаром взяла "Грэмми" за лучшее рэп-выступление с песней LOYALTY.Певица Рианна во время выступления на 60-й церемонии Грэмми. 28 января 2018 года
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Рианна в дуэте с Кендриком Ламаром взяла "Грэмми" за лучшее рэп-выступление с песней LOYALTY.
© REUTERS / Carlo AllegriЛучшим новым исполнителем по версии академии звукозаписи США стала канадская соул-исполнительница Алессия Кара.Алессия Кара получила Грэмми в качестве лучшего нового артиста
© REUTERS / Carlo Allegri
Лучшим новым исполнителем по версии академии звукозаписи США стала канадская соул-исполнительница Алессия Кара.
© REUTERS / Lucas JacksonАмериканская певица Кеша исполнила в сопровождении "Хора сопротивления и возрождения" композицию Praying.Американская певица Кеша во время выступления на 60-й церемонии Грэмми. 28 января 2018 год
© REUTERS / Lucas Jackson
Американская певица Кеша исполнила в сопровождении "Хора сопротивления и возрождения" композицию Praying.
© AFP 2018 / Angela WeissАмериканский актер и певец Донни Уолберг и его жена, актриса и телеведущая Дженни Маккарти на 60-й церемонии "Грэмми".Донни Уолберг и Дженни Маккарти на 60-й церемонии Грэмми. 28 января 2018 год
© AFP 2018 / Angela Weiss
Американский актер и певец Донни Уолберг и его жена, актриса и телеведущая Дженни Маккарти на 60-й церемонии "Грэмми".
© AFP 2018 / Angela WeissПевица Джой Вилла пришла на церемонию в белом платье, на подоле которого был нарисован ребенок в утробе матери. В руках певица держала сумочку с надписью "Выбирайте жизнь".Певица Джой Вилла на 60-й церемонии Грэмми. 28 января 2018 год
© AFP 2018 / Angela Weiss
Певица Джой Вилла пришла на церемонию в белом платье, на подоле которого был нарисован ребенок в утробе матери. В руках певица держала сумочку с надписью "Выбирайте жизнь".
/
Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена