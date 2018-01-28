Не надо нас щупать – институт украинской нацпамяти обличает "русский мир"

Культурные "щупальца" России как страшное напоминание о едином с Украиной пространстве: вот та сладкая отрава, с которой призывают бороться незалежную.

На "культурологические" размышления потянуло директора украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича. В очередной раз он задумался о вреде "русского мира" для украинцев и поделился в Facebook выдающимися выводами.

По мысли Вятровича, у "русского мира" есть опасные щупальца. Одни отвратительные – как "совок", например. А другие – "симпатичные", "изысканные" и "респектабельные". К ним "ответственный за память" в незалежной отнес Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, Михаила Булгакова, а еще фильм "Ирония судьбы, или С легким паром" и… праздник 8 Марта.

Подборка получилась, кстати, неплохая. Скорее всего, Вятрович подсознательно назвал кое-что из любимого. И раздражение его продиктовано примерно тем же – подсознательным чувством, что говорит истинную правду. Ведь вот "совок" по его определению – просто "отвратительный". А к Высоцкому, Цою и другим "щупальцам" сидел подбирал эпитеты, один красивее другого. Повторим их и мы не без удовольствия: "симпатичные", "изысканные", "респектабельные".

Однако в дилетантской "культурологии" Вятровича и логика дилетантская. "Совок", "совок", говорит он, а между тем называет фильм, праздник и персон советского времени! Но в советское время у "русского мира" были не менее изысканные и "украинские щупальца". Посмотрите хотя бы на список народных артистов Украинской ССР! Или эта информация слишком сложна для усвоения главой Института нацпамяти? Может быть, этот список надо сжечь и забыть? Потому что если не сжечь и не забыть, то жить станет страшно – щупальца потянутся отовсюду. Буквально как в анекдоте: оглянись вокруг себя – не пощупал ль кто тебя…

Так в чем же, по Вятровичу, реальная опасность "щупальцев русского мира"? Оказывается, они являются "инструментами напоминания о едином культурном пространстве". И далее: "А именно культура является фундаментом, на котором каждый империализм возводит храм своего величия", – заключает Вятрович.

Что ж, кое-каких правильных формулировок этот кандидат наук все-таки нахватался. Вот только невдомек ему, что культура, так сказать, по-любому является фундаментом, в любой стране, связана эта страна с "империализмом" или не связана. Однако на Украине – попробуем понять Владимира Вятровича, – видимо, никак не связанной с "империализмом", абсолютно все иначе. Там, очевидно, в качестве фундамента берется не культура, а варварство: "симпатичным" щупальцам противопоставляются безобразные лапы, а "изысканному" ощупыванию – грубое лапанье. Выходит, так? У "украинского мира" в пику "русскому" теперь такой "культурный код"?

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik