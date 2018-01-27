Фантазия на бреющем полете – на Украине нашли "реконструкторов войны"

В киевский суд по делу Виктора Януковича Андрея Парубия вызвали в качестве свидетеля. Он сбивчиво говорил два часа и насвидетельствовал немало. Козырным тузом его показаний стало раскрытие страшной тайны. "Как стало мне известно, – сказал председатель Рады, – с 2012 года на территории Украины формировалась сеть контролируемых российскими спецслужбами организаций". Он даже сказал, как именно "стало ему известно" – сослался на некие переговоры с неназванными лицами во время своего пребывания в Луганске. Это на суде-то, где приведение достоверных источников информации – обязанность того, кого допрашивают!
Ведь чего только не придумывают украинцы на тему "рука Москвы" – страшно даже представить, откуда она у них "вырастет" в следующий раз. И только Парубию пришла мысль о "реконструкторах Второй мировой войны". Пусть он и выразился криво-коряво, потому что по-человечески это называется "участники военно-исторической реконструкции…" и так далее. Вот это воображение – пусть недалекое, пусть сильно ограниченное, но, согласитесь, красиво загнул! Приезжают из России люди в форме красноармейцев, дают им пластмассовый танк с Киностудии имени Довженко, и едут они на нем по мирным украинским городам, вербуя население. Танки, кстати, на этих реконструкциях, действительно, в большинстве своем с пластмассовыми дулами: по правилам реконструкций военных событий настоящее оружие использовать нельзя.
И – далее "по карте местности", обрисованной Парубием. Только вот организаторами, замечательными закоперщиками этих славных мероприятий была молодежная общественная организация "Киевский клуб ”Красная Звезда”. И в этом качестве они реконструировали наступление мира, а не войну!
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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