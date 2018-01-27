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Фантазия на бреющем полете – на Украине нашли "реконструкторов войны"

10:0027.01.2018
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВоеннослужащие в исторической форме времен Великой Отечественной войны 1941-45 годов в кузове грузовика ЗИС-5Военнослужащие в исторической форме времен Великой Отечественной войны 1941-45 годов в кузове грузовика ЗИС-5
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий вычислил агентурную сеть Кремля. Об этом он заявил самолично, притом выступая в суде. Следовательно, говорил под присягой.

В киевский суд по делу Виктора Януковича Андрея Парубия вызвали в качестве свидетеля. Он сбивчиво говорил два часа и насвидетельствовал немало. Козырным тузом его показаний стало раскрытие страшной тайны. "Как стало мне известно, – сказал председатель Рады, – с 2012 года на территории Украины формировалась сеть контролируемых российскими спецслужбами организаций". Он даже сказал, как именно "стало ему известно" – сослался на некие переговоры с неназванными лицами во время своего пребывания в Луганске. Это на суде-то, где приведение достоверных источников информации – обязанность того, кого допрашивают! 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Парубий
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Экс-депутат Рады: спикер Парубий "запустил дурочку" в суде
"Зараженные" российскими спецслужбами участки, по Парубию, – это южные и юго-восточные области Украины: Донецк, Луганск, Харьковская, Запорожская, Николаевская, Одесская и Херсонская области. Там и действовали агенты Москвы. Они, пояснил спикер, "под видом реконструкторов Второй мировой войны готовили кадры и имели детальный план захвата местных администраций, местных органов власти и подготовки к введению российских войск". Здесь точка, конец парубиевской фантазии. Потому что ни плана захвата, ни схемы дислокации российских войск он не представил. Так что непонятно, то ли "подготовка к введению" не удалась, и потому никаких российских войск нет, – то ли войска все же ввелись, но исключительно в голову Андрея Парубия. Однако, как поется в песне, "его грехов разбор оставим до поры – вы оцените красоту игры"! 

Ведь чего только не придумывают украинцы на тему "рука Москвы" – страшно даже представить, откуда она у них "вырастет" в следующий раз. И только Парубию пришла мысль о "реконструкторах Второй мировой войны". Пусть он и выразился криво-коряво, потому что по-человечески это называется "участники военно-исторической реконструкции…" и так далее. Вот это воображение – пусть недалекое, пусть сильно ограниченное, но, согласитесь, красиво загнул! Приезжают из России люди в форме красноармейцев, дают им пластмассовый танк с Киностудии имени Довженко, и едут они на нем по мирным украинским городам, вербуя население. Танки, кстати, на этих реконструкциях, действительно, в большинстве своем с пластмассовыми дулами: по правилам реконструкций военных событий настоящее оружие использовать нельзя. 

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Парубий красуется". Политолог о призыве к странам Причерноморья
Единственная правда, которая случайно вырвалась из Парубия на суде, это то, что названные им города и области – действительно украинские. И что действительно там и в том же 2012 году – как и раньше, и позднее – проходили военно-исторические фестивали. Они были посвящены очередной годовщине освобождения той или иной части Украины от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Скажем, в 2011 году прошел международный военно-исторический фестиваль "Освобождение Донбасса. Саур-Могила. Миус-фронт" (с участием, к слову, упомянутой и знаменитой Киностудии имени Довженко).  А, например, в 2013 году провели военно-историческую реконструкцию освобождения Запорожья.

И – далее "по карте местности", обрисованной Парубием. Только вот организаторами, замечательными закоперщиками этих славных мероприятий была молодежная общественная организация "Киевский клуб ”Красная Звезда”. И в этом качестве они реконструировали наступление мира, а не войну!

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik 

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