Химик и "алхимик". В Чехии стартовал второй тур президентских выборов

Профессиональный химик, он думает, что знает, как вызвать реакцию. В том числе и с помощью невидимого публике реагента. В какой-то степени ему это удалось. Ко второму туру они с Земаном подошли с равными шансами на победу. Хотя две недели назад соотношение между ними составляло примерно 40 на 26. Правда, уже тогда эксперты, примитивно плюсуя к показателям Драгоша цифры выбывших из борьбы кандидатов, обещали ему вполне комфортную перспективу. Причем ему даже над программой особо заморачиваться не пришлось. Достаточно было взять любое высказывание президента и выразить с ним несогласие. Все. Элите другого не надо.
Земан предпочитает в общении простоту, а для профессора она – хуже воровства. За Земана – глубинка, за Драгоша – истеблишмент. Земан говорит по-русски, Драгош на русских валит. В междутурье между ними встало еще одно противоречие. Встало и ушло в отставку. Вынудили это сделать. Парламент вынес вотум недоверия правительству миллиардера Андрея Бабиша. Нашли время. Хотя о том, что на нем висят подозрения в финансовых махинациях, все знали и до того, как он проголосовал за Земана.
Сам Милош Земан считает себя, как он говорит, "президентом нижних 10 миллионов". При том, что в Чехии всего на 600 тысяч больше. Прямой и откровенный, отчаянный и настоящий, он за эти пять лет ничуть себе не изменил. Возможно, постарел. Но остался собой и сохранил свои лучшие качества. Вопрос лишь в том, нужны ли они его стране. Ведь по сравнению с химиком Драгошем он, по западным меркам, скорее "алхимик". Искал "философский камень", но превратить Чехию в золото так и не смог. В том числе и потому, что его многовекторность в их мире – это "лженаука".
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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