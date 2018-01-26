По сравнению со своим оппонентом, химиком Иржи Драгошем, действующий президент Чехии Милош Земан – скорее "алхимик". Во всяком случае, по западным меркам. Искал "философский камень", но превратить Чехию в золото пока так и не смог.

Химик и "алхимик". В Чехии стартовал второй тур президентских выборов Your browser does not support HTML5 audio

Земан – "АнтиЗеман". Этот финал в Чехии назвали бы так независимо от того, кто именно составил бы в нем конкуренцию действующему президенту. Собственно, первый тур выборов и ушел на то, чтобы они выявили промеж себя главного оппонента. И вполне естественно поэтому, что все неудачники сразу же присягнули лучшему из них – экс-председателю Академии наук Иржи Драгошу. Впрочем, среди них ему на самом деле не было равных.

Интеллигентный, образованный, импозантный, нарочито проевропейский, подчеркнуто правильный. Полная противоположность Милошу Земану. И так старательно это доказывал, что, кажется, не хвати ему отличий, он выпрыгнул бы из штанов и надел бы юбку для завершения образа. Хотя и без этого дамского аксессуара он показал, что если надо, готов вести себя не по-мужски. В его стенаниях по поводу "российского вмешательства" в выборы было что-то и от поздней Хиллари. Не угомонился он даже тогда, когда все чешские разведки опровергли его утверждение.

Профессиональный химик, он думает, что знает, как вызвать реакцию. В том числе и с помощью невидимого публике реагента. В какой-то степени ему это удалось. Ко второму туру они с Земаном подошли с равными шансами на победу. Хотя две недели назад соотношение между ними составляло примерно 40 на 26. Правда, уже тогда эксперты, примитивно плюсуя к показателям Драгоша цифры выбывших из борьбы кандидатов, обещали ему вполне комфортную перспективу. Причем ему даже над программой особо заморачиваться не пришлось. Достаточно было взять любое высказывание президента и выразить с ним несогласие. Все. Элите другого не надо.

Земан предпочитает в общении простоту, а для профессора она – хуже воровства. За Земана – глубинка, за Драгоша – истеблишмент. Земан говорит по-русски, Драгош на русских валит. В междутурье между ними встало еще одно противоречие. Встало и ушло в отставку. Вынудили это сделать. Парламент вынес вотум недоверия правительству миллиардера Андрея Бабиша. Нашли время. Хотя о том, что на нем висят подозрения в финансовых махинациях, все знали и до того, как он проголосовал за Земана.

"Не могу представить, чтобы премьером был человек, находящийся под следствием", – заявил на последних теледебатах Иржи Драгош. Президент в ответ напомнил о презумпции невиновности и добавил, что в середине февраля он вновь выдвинет Бабиша на этот пост. Земан сможет сделать это независимо от исхода выборов, поскольку его первый срок в любом случае заканчивается только в марте. А вот закончится ли его пребывание в Пражском граде, может зависеть и от сторонников Бабиша, которым теперь не надо объяснять, при ком их лидер останется в кабинете.

Сам Милош Земан считает себя, как он говорит, "президентом нижних 10 миллионов". При том, что в Чехии всего на 600 тысяч больше. Прямой и откровенный, отчаянный и настоящий, он за эти пять лет ничуть себе не изменил. Возможно, постарел. Но остался собой и сохранил свои лучшие качества. Вопрос лишь в том, нужны ли они его стране. Ведь по сравнению с химиком Драгошем он, по западным меркам, скорее "алхимик". Искал "философский камень", но превратить Чехию в золото так и не смог. В том числе и потому, что его многовекторность в их мире – это "лженаука".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik