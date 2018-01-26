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Химик и "алхимик". В Чехии стартовал второй тур президентских выборов

18:0826.01.2018
(обновлено: 18:14 26.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПредвыборный плакат действующего главы государства, кандидата на выборах президента Милоша Земана на улице Праги. 11 января 2018Предвыборный плакат действующего главы государства, кандидата на выборах президента Милоша Земана на улице Праги. 11 января 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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По сравнению со своим оппонентом, химиком Иржи Драгошем, действующий президент Чехии Милош Земан – скорее "алхимик". Во всяком случае, по западным меркам. Искал "философский камень", но превратить Чехию в золото пока так и не смог.

Химик и "алхимик". В Чехии стартовал второй тур президентских выборов
Земан – "АнтиЗеман". Этот финал в Чехии назвали бы так независимо от того, кто именно составил бы в нем конкуренцию действующему президенту. Собственно, первый тур выборов и ушел на то, чтобы они выявили промеж себя главного оппонента. И вполне естественно поэтому, что все неудачники сразу же присягнули лучшему из них – экс-председателю Академии наук Иржи Драгошу. Впрочем, среди них ему на самом деле не было равных. 

Президент Чехии Милош Земан и лидер движения ANO Андрей Бабиш. 31 октября 2017
© AFP 2018 / Michal Cizek
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Интеллигентный, образованный, импозантный, нарочито проевропейский, подчеркнуто правильный. Полная противоположность Милошу Земану. И так старательно это доказывал, что, кажется, не хвати ему отличий, он выпрыгнул бы из штанов и надел бы юбку для завершения образа. Хотя и без этого дамского аксессуара он показал, что если надо, готов вести себя не по-мужски. В его стенаниях по поводу "российского вмешательства" в выборы было что-то и от поздней Хиллари. Не угомонился он даже тогда, когда все чешские разведки опровергли его утверждение. 

Профессиональный химик, он думает, что знает, как вызвать реакцию. В том числе и с помощью невидимого публике реагента. В какой-то степени ему это удалось. Ко второму туру они с Земаном подошли с равными шансами на победу. Хотя две недели назад соотношение между ними составляло примерно 40 на 26. Правда, уже тогда эксперты, примитивно плюсуя к показателям Драгоша цифры выбывших из борьбы кандидатов, обещали ему вполне комфортную перспективу. Причем ему даже над программой особо заморачиваться не пришлось. Достаточно было взять любое высказывание президента и выразить с ним несогласие. Все. Элите другого не надо. 

Земан предпочитает в общении простоту, а для профессора она – хуже воровства. За Земана – глубинка, за Драгоша – истеблишмент. Земан говорит по-русски, Драгош на русских валит. В междутурье между ними встало еще одно противоречие. Встало и ушло в отставку. Вынудили это сделать. Парламент вынес вотум недоверия правительству миллиардера Андрея Бабиша. Нашли время. Хотя о том, что на нем висят подозрения в финансовых махинациях, все знали и до того, как он проголосовал за Земана. 

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© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Не могу представить, чтобы премьером был человек, находящийся под следствием", – заявил на последних теледебатах Иржи Драгош. Президент в ответ напомнил о презумпции невиновности и добавил, что в середине февраля он вновь выдвинет Бабиша на этот пост. Земан сможет сделать это независимо от исхода выборов, поскольку его первый срок в любом случае заканчивается только в марте. А вот закончится ли его пребывание в Пражском граде, может зависеть и от сторонников Бабиша, которым теперь не надо объяснять, при ком их лидер останется в кабинете. 

Сам Милош Земан считает себя, как он говорит, "президентом нижних 10 миллионов". При том, что в Чехии всего на 600 тысяч больше. Прямой и откровенный, отчаянный и настоящий, он за эти пять лет ничуть себе не изменил. Возможно, постарел. Но остался собой и сохранил свои лучшие качества. Вопрос лишь в том, нужны ли они его стране. Ведь по сравнению с химиком Драгошем он, по западным меркам, скорее "алхимик". Искал "философский камень", но превратить Чехию в золото так и не смог. В том числе и потому, что его многовекторность в их мире – это "лженаука".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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