Сверяться по "Судным часам", наверное, так же бессмысленно, как и справляться у кукушки, "сколько нам жить осталось?". Тем не менее, сейчас они довольно точно показывают, кто из нас совсем "ку-ку".
Вперед – в прошлое. "Часы Судного дня" вернули мир в 1953 год
Бывает и так: часы идут вперед, а время – назад. И вроде бы они сдвинулись на 30 секунд, но отбросили планету на 65 лет. Последний раз она была так близко к ядерной войне, когда все только начиналось. 1953 год. Первые водородные бомбы в США и в СССР. Журнал Чикагского университета "Бюллетень ученых-атомщиков", правда, завел "часы Судного дня" на шесть лет раньше. Как говорится, было отчего. Но теперь их установили на "без двух". Тогда уже все поняли: если не притормозить, то без двух, в смысле сверхдержав, мир не останется. Все там будут.
Затем стрелки откатывались, приближались, снова давали передышку и обратно вгоняли в трепет. И так – туда-сюда 23 раза. В 1991 их отодвинули от конца света на 17 минут. Так отметили завершение "холодной войны" и Договор о сокращении стратегических вооружений. И вот опять, как холодом подуло. На циферблате Апокалипсиса 23:58. "Две минуты до ядерной полуночи", – торжественно и грустно объявила президент издания Рейчел Бронсон. Решение, кстати, принимает не только редколлегия, но и Совет попечителей из 15-ти Нобелевских лауреатов. Само собой, американских.
Наверное, поэтому как-то так повелось, что стрелки они, как правило, переводят на кого-то. Не американского. Это ведь тоже элемент контрпропаганды. Между прочим, сейчас, пожалуй, впервые в числе причин приближения к атомной катастрофе они назвали не только военные и геополитические предпосылки, но и информационные войны. Однако, кажется, что ими движет отнюдь не ура-патриотизм, когда они, перечисляя печальные перспективы, в каждой рисуют Штаты. США – Россия. США – КНДР. США – Китай. США – Иран. Рвануть, говорят они, может любая линия соприкосновения, но без Вашингтона не обойдется нигде.
Собственно, Трамп с этого начал. Объявил о модернизации атомного потенциала и возобновлении ядерных программ едва ли не сразу после инаугурации. Год назад это были его первые 30 секунд на часах обратного отсчета. Нынешние вместили разработку двух новых ядерных боезарядов для "сдерживания России", откровенное до зуда желание померяться с Ким Чен Ыном "красными кнопками". И это только из последнего. Противостояние США с КНДР вызывает у "Чикагских мудрецов" особое беспокойство. Хотя, чтобы испугаться именно его, совсем не обязательно быть Нобелевским лауреатом. Тем не менее, даже они не берутся предугадать развитие событий.
Впрочем, если уж вернулись в 1953, то можно и с пользой для дела. Ведь именно в тот год Корейская война завершилась соглашением о перемирии. Как бы то ни было, таймер вновь указывает на то, что мир уничтожается на "раз-два". Даже на "раз", потому что в нули стрелку переводить уже будет некому. Две минуты, что в нашем распоряжении – это, в принципе, не так мало. За это время можно не только убить, но и зачать новую жизнь. В общем, "все, что нам нужно, это только любовь". Хотя кое-кому еще и мозги.
Сверяться по "Судным часам", наверное, так же бессмысленно, как и справляться у кукушки, "сколько нам жить осталось?". Тем не менее, сейчас они довольно точно показывают, кто из нас совсем "ку-ку".
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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