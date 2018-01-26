Вот такой fair-play: лучше попасться на допинге, чем на гражданстве РФ

Мы уже поняли, что допинг, подхваченный через поцелуй, допингом не считается. Доказано Спортивным арбитражем на примере спортсмена из США. А чего ждать российским атлетам, отстраненным вообще не из-за допинга, а из-за одних только подозрений?

Российский – а до этого южнокорейский – шортрекист Виктор Ан возмущен, что Международный олимпийский комитет до сих пор так и не назвал причину его отстранения от Игр. Получается, и репутацию человеку подмочили, и возможности подать апелляцию лишили.

Спортсмену ничего не оставалось, как попытаться выяснить у президента МОК Томаса Баха в открытом письме причину своего отстранения от Олимпиады. Так шорттрекист и поступил.

Ан пишет, что решение комитета повлекло разговоры о возможном употреблении им допинга. А это бьет по реноме спортсмена, который в честной и чистой борьбе выигрывал медали и для Южной Кореи, и для России. А отсутствие внятной формулировки со стороны МОК не дает и повода для апелляции, что самое обидное в этой ситуации.

Кстати, в скором времени Спортивный арбитражный суд в Лозанне начнет выносить решения по делам 39 российских спортсменов. Надежда на оправдательные вердикты, конечно, есть, но она не так сильна. Хотя и хочется верить в лучшее. Буквально недавно спортивный арбитраж, например, пошел наперекор Всемирному антидопинговому агентству в вопросе дисквалификации американского легкоатлета Гила Робертса. Он, кстати, в составе сборной США выиграл эстафету 4 х 400 метров в Рио. А потом через полгода попался на допинге. Но вовремя внес ясность: якобы запрещенное вещество попало в его организм через поцелуй подруги, которая использовала лекарство с пробенецидом. Ничего себе! Значит, так можно было?

Представляю себе спортсменов в очереди в CAS с записками от родителей, супругов и других близких людей. А в них объяснения: я навещал болящую бабушку; мой отец проходит курс лечения, но традицию есть из одной тарелки мы чтим с детства и т.п. Это конечно ирония, но про фармакологические послабления той же WADA давно известно. Каждый второй норвежский лыжник или биатлонист – астматик, например. Да, про норвежцев говорят, что, рождаясь, они сразу встают на лыжи. И это обусловлено северным положением страны, где многие месяцы лежит снег. Так может, и астма развивается из-за особенностей климата? Почему тогда у наших спортсменов с Кольского полуострова такой закономерности не выявлено? Условия ведь схожи.

Но вернемся к письму Виктора Ана. Мы все надеемся на ответ МОК до Олимпиады. После он уже будет неактуален. Хотя не подходит и расплывчатый ответ типа: "смотри пункт 17 перечня критериев МОК". А там написано: "отстранен на основании развединформации от информаторов WADA и других источников". А это эквивалентно банальному "потому что вот так".

Автор Никита Воронков, радио Sputnik

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