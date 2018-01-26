Вот такой fair-play: лучше попасться на допинге, чем на гражданстве РФ

Российский – а до этого южнокорейский – шортрекист Виктор Ан возмущен, что Международный олимпийский комитет до сих пор так и не назвал причину его отстранения от Игр. Получается, и репутацию человеку подмочили, и возможности подать апелляцию лишили.
Ан пишет, что решение комитета повлекло разговоры о возможном употреблении им допинга. А это бьет по реноме спортсмена, который в честной и чистой борьбе выигрывал медали и для Южной Кореи, и для России. А отсутствие внятной формулировки со стороны МОК не дает и повода для апелляции, что самое обидное в этой ситуации.
Кстати, в скором времени Спортивный арбитражный суд в Лозанне начнет выносить решения по делам 39 российских спортсменов. Надежда на оправдательные вердикты, конечно, есть, но она не так сильна. Хотя и хочется верить в лучшее. Буквально недавно спортивный арбитраж, например, пошел наперекор Всемирному антидопинговому агентству в вопросе дисквалификации американского легкоатлета Гила Робертса. Он, кстати, в составе сборной США выиграл эстафету 4 х 400 метров в Рио. А потом через полгода попался на допинге. Но вовремя внес ясность: якобы запрещенное вещество попало в его организм через поцелуй подруги, которая использовала лекарство с пробенецидом. Ничего себе! Значит, так можно было?
Но вернемся к письму Виктора Ана. Мы все надеемся на ответ МОК до Олимпиады. После он уже будет неактуален. Хотя не подходит и расплывчатый ответ типа: "смотри пункт 17 перечня критериев МОК". А там написано: "отстранен на основании развединформации от информаторов WADA и других источников". А это эквивалентно банальному "потому что вот так".
Автор Никита Воронков, радио Sputnik
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