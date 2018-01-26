Случай в Давосе: украинская коррупция "взорвала" искусственный мозг

Что делать с коррупцией и тотальным воровством на Украине? Ответить на этот вопрос для искусственного разума оказалось сложнее, чем говорить на нескольких языках или научиться шутить.

Коррупция на Украине неискоренима. Никто не знает, как ее побороть, — ни украинский президент, ни депутаты Верховной рады, ни кабинет министров. Найти решение не удалось даже искусственному разуму. В Давосе произошел очень забавный казус. На Всемирном экономическом форуме самого продвинутого в мире робота-женщину Софию спросили, что делать с коррупцией на Украине. И после этого у интеллектуальной системы "сломался скрипт и подвис процессор", сообщила депутат Верховной рады Алена Шкрум.

Теперь в интернете пользователи гадают, что могло "поломать" умную машину. Может быть, она просто притворилась "зависшей", чтобы избежать преследования СБУ или побоялась обвинений в сепаратизме и попадания в список сайта "Миротворец"? А может, хотела избежать подозрений, что она "агент Кремля"? Ведь за пару дней до этого с ней пообщался глава запрещенного на Украине Сбербанка Герман Греф. С русским банкиром София не стеснялась шутить, отвечать на сложные философские вопросы и даже согласилась покататься на лыжах.

Но вопрос про коррупцию на Украине оказался более философским, чем размышления о смысле жизни роботов. А ведь интеллекта Софии не занимать: например, эта разработка гонконгских ученых выучила русский язык за два дня. Кстати, это единственный в мире робот, который формально обладает некоторыми правами человека: у Софии имеется гражданство, точнее, подданство — Саудовской Аравии. Казалось бы, ей все по плечу, точнее, "по мозгам". А может, она способна говорить только правду, но слишком хорошо воспитана, чтобы произнести ее в лицо, ибо неприлично? Может, ничто человеческое ей не чуждо? Наверное, к лучшему, что она зависла. А могла бы и заплакать.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

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