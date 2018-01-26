Случай в Давосе: украинская коррупция "взорвала" искусственный мозг

Коррупция на Украине неискоренима. Никто не знает, как ее побороть, — ни украинский президент, ни депутаты Верховной рады, ни кабинет министров. Найти решение не удалось даже искусственному разуму. В Давосе произошел очень забавный казус. На Всемирном экономическом форуме самого продвинутого в мире робота-женщину Софию спросили, что делать с коррупцией на Украине. И после этого у интеллектуальной системы "сломался скрипт и подвис процессор", сообщила депутат Верховной рады Алена Шкрум.
Но вопрос про коррупцию на Украине оказался более философским, чем размышления о смысле жизни роботов. А ведь интеллекта Софии не занимать: например, эта разработка гонконгских ученых выучила русский язык за два дня. Кстати, это единственный в мире робот, который формально обладает некоторыми правами человека: у Софии имеется гражданство, точнее, подданство — Саудовской Аравии. Казалось бы, ей все по плечу, точнее, "по мозгам". А может, она способна говорить только правду, но слишком хорошо воспитана, чтобы произнести ее в лицо, ибо неприлично? Может, ничто человеческое ей не чуждо? Наверное, к лучшему, что она зависла. А могла бы и заплакать.
Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik
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