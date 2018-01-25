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"Це незалежнiсть", или Как Байден уволил генпрокурора Украины

18:3425.01.2018
(обновлено: 18:35 25.01.2018)
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© AP Photo / Efrem LukatskyВице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко перед встречей с журналистами. 16 января 2017Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко перед встречей с журналистами. 16 января 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Бывший вице-президент США вспомнил, как держал украинские власти в ежовых рукавицах. В хорошем смысле. И нынешнему президенту посоветовал брать пример. Далась им эта Украина. Во всех смыслах.

Говорят, что любовь за деньги не купишь. Может оно и так. А вот страну или, на худой конец, ее генпрокурора за круглую сумму вполне даже можно. Пусть и в кредит. Одна такая прелюбопытная история приключилась на Украине весной 2016 года. И поведал о ней не кто-нибудь, а бывший вице-президент США Джо Байден.  

Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Олейник: украинцы чужие на Дне независимости Украины
Он рассказал, как всего за шесть часов уволил генпрокурора Украины. Президент Порошенко и тогдашний премьер Яценюк, правда, были против. Но Байден как никто другой знал, как взяться за дело. В смысле, подпустить тонкий намек. "Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы не даем вам миллиард долларов. Они мне говорят: у вас нет таких полномочий, вы – не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. (…) Я сказал: я уезжаю через шесть часов, если ваш генпрокурор (Виктор Шокин, – ред.) не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен", – рассказал Байден. 

Впрочем, такие интересные отношения Киева и его заокеанских партнеров не сильно удивляют. Помнится, тот же Байден во время частых визитов в Киев сиживал на совещаниях за столом на месте главы государства. Так и что уж там церемониться. Ну, если они по-другому не понимают. 

В своих мемуарах Джозеф Байден подробно описал роль США в госперевороте на Украине. А еще – как он угрожал Януковичу и фактически заставил его бежать из Киева. Здесь он, конечно, погорячился, но в целом, как ни крути, с заданием по развалу незалежной  славно справился. Вот только сейчас зачем так разоткровенничался?  Может, решил тряхнуть стариной и снова попытать счастья  на выборах президента? Ранее  Байден боролся  за пост главы государства дважды – в 1988 и 2008 годах.  Может, попробует и в третий раз, вот только возраст. К следующим выборам, как раз в ноябре ему исполнится 78 лет. Так что шансы невелики. Хотя, с другой стороны, в Белом доме ведь можно быть не только президентом. 

Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции в Киеве. 16 января 2017 года
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Политолог: в визите Байдена на Украину были и личные интересы
Кстати, в качестве резюме к истории с уволенным генпрокурором. Байден посоветовал Трампу не спускать глаз с украинских властей. Мол, совсем отбились от рук. Без него. С коррупцией не борются, обещания не выполняют, одним словом, за нос водят американцев. Так что, вполне на роль советника может сгодиться. А там, глядишь, и новый госпереворот замутить. 

Поговаривают, что Трамп недоволен Порошенко. Собственно, это и есть ответ – почему Байдена вдруг на такие специфические воспоминания пробило. В общем, ребятам в Киеве, кажется, пора начинать нервничать.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik

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