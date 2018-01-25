"Це незалежнiсть", или Как Байден уволил генпрокурора Украины

Говорят, что любовь за деньги не купишь. Может оно и так. А вот страну или, на худой конец, ее генпрокурора за круглую сумму вполне даже можно. Пусть и в кредит. Одна такая прелюбопытная история приключилась на Украине весной 2016 года. И поведал о ней не кто-нибудь, а бывший вице-президент США Джо Байден.
Впрочем, такие интересные отношения Киева и его заокеанских партнеров не сильно удивляют. Помнится, тот же Байден во время частых визитов в Киев сиживал на совещаниях за столом на месте главы государства. Так и что уж там церемониться. Ну, если они по-другому не понимают.
В своих мемуарах Джозеф Байден подробно описал роль США в госперевороте на Украине. А еще – как он угрожал Януковичу и фактически заставил его бежать из Киева. Здесь он, конечно, погорячился, но в целом, как ни крути, с заданием по развалу незалежной славно справился. Вот только сейчас зачем так разоткровенничался? Может, решил тряхнуть стариной и снова попытать счастья на выборах президента? Ранее Байден боролся за пост главы государства дважды – в 1988 и 2008 годах. Может, попробует и в третий раз, вот только возраст. К следующим выборам, как раз в ноябре ему исполнится 78 лет. Так что шансы невелики. Хотя, с другой стороны, в Белом доме ведь можно быть не только президентом.
Поговаривают, что Трамп недоволен Порошенко. Собственно, это и есть ответ – почему Байдена вдруг на такие специфические воспоминания пробило. В общем, ребятам в Киеве, кажется, пора начинать нервничать.
Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik
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