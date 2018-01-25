"Це незалежнiсть", или Как Байден уволил генпрокурора Украины

Бывший вице-президент США вспомнил, как держал украинские власти в ежовых рукавицах. В хорошем смысле. И нынешнему президенту посоветовал брать пример. Далась им эта Украина. Во всех смыслах.

Говорят, что любовь за деньги не купишь. Может оно и так. А вот страну или, на худой конец, ее генпрокурора за круглую сумму вполне даже можно. Пусть и в кредит. Одна такая прелюбопытная история приключилась на Украине весной 2016 года. И поведал о ней не кто-нибудь, а бывший вице-президент США Джо Байден.

Он рассказал, как всего за шесть часов уволил генпрокурора Украины. Президент Порошенко и тогдашний премьер Яценюк, правда, были против. Но Байден как никто другой знал, как взяться за дело. В смысле, подпустить тонкий намек. "Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы не даем вам миллиард долларов. Они мне говорят: у вас нет таких полномочий, вы – не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. (…) Я сказал: я уезжаю через шесть часов, если ваш генпрокурор (Виктор Шокин, – ред.) не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен", – рассказал Байден.

Впрочем, такие интересные отношения Киева и его заокеанских партнеров не сильно удивляют. Помнится, тот же Байден во время частых визитов в Киев сиживал на совещаниях за столом на месте главы государства. Так и что уж там церемониться. Ну, если они по-другому не понимают.

В своих мемуарах Джозеф Байден подробно описал роль США в госперевороте на Украине. А еще – как он угрожал Януковичу и фактически заставил его бежать из Киева. Здесь он, конечно, погорячился, но в целом, как ни крути, с заданием по развалу незалежной славно справился. Вот только сейчас зачем так разоткровенничался? Может, решил тряхнуть стариной и снова попытать счастья на выборах президента? Ранее Байден боролся за пост главы государства дважды – в 1988 и 2008 годах. Может, попробует и в третий раз, вот только возраст. К следующим выборам, как раз в ноябре ему исполнится 78 лет. Так что шансы невелики. Хотя, с другой стороны, в Белом доме ведь можно быть не только президентом.

Кстати, в качестве резюме к истории с уволенным генпрокурором. Байден посоветовал Трампу не спускать глаз с украинских властей. Мол, совсем отбились от рук. Без него. С коррупцией не борются, обещания не выполняют, одним словом, за нос водят американцев. Так что, вполне на роль советника может сгодиться. А там, глядишь, и новый госпереворот замутить.

Поговаривают, что Трамп недоволен Порошенко. Собственно, это и есть ответ – почему Байдена вдруг на такие специфические воспоминания пробило. В общем, ребятам в Киеве, кажется, пора начинать нервничать.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik

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