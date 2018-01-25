В стиле богомола. Трамп решил сказать Мюллеру все

Иными словами, не соучастник он и даже не свидетель. Он, если разобраться, тоже жертва. Впрочем, что разбираться, можно и прочитать. Доказательства – во всех книжных магазинах. А полтора миллиона экземпляров уже на руках. Хоть какая-то польза от этого, как его сам Дональд называет, "пасквиля" – "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа". Там же ясно написано, что ни Трамп, ни его жена не хотели этой победы. Значит, и он потерпевший. И о чем тут еще говорить? Но Мюллер, лишь узнав о готовности главного фигуранта прийти на допрос, тут же дал понять, что вопросы здесь задает он.
Спецпрокурор передал юристам Белого дома темы, по которым он хотел бы кое-что выяснить. Ничего нового. Президенту надо ответить, препятствовал ли он поиску "российского следа" и существовал ли какой-либо сговор между ним и Кремлем. "Кто же так допрашивает?", – от обиды за фамилию где-то перевернулся шеф гестапо. А где неожиданные ходы, неприятные сюрпризы, припирающие к стенке? Он бы еще позволил подчистить улики и убрать свидетелей. Хотя… ни Флинна, ни Коми ведь уже нет. О причинах их устранения, кстати, Мюллер тоже намерен у Трампа поинтересоваться.
Дело в том, что Мюллер Трампу не подчиняется. И если бы президент все же его уволил, а такие полномочия у него есть, то это немедленно восприняли бы как явку с повинной. Кажется, Мюллера для того и назначали, чтобы он Трампа в конце концов достал. В любом смысле этого слова. Но если и после показаний расследование не сдвинется, у президента появятся все основания для того, чтобы его прикрыть. Образно говоря, он, как самка богомола, хочет вступить в контакт, а потом оторвать голову. Хитро. Проблема лишь в том, что он ведь и о себе все еще думает, что – самец.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!