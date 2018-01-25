РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Шах, шах – и Мадуро. Президент Венесуэлы начинает и выигрывает

16:1725.01.2018
(обновлено: 17:48 25.01.2018)
111901
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро на пленарном заседании первого Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики Российская энергетическая неделя. 4 октября 2017Президент Венесуэлы Николас Мадуро на пленарном заседании первого Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики Российская энергетическая неделя. 4 октября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Конечно, в Венесуэле жизнь – не сахар. И не хлеб с маслом. И не мясо. Здесь по-прежнему острый дефицит продовольствия. Инфляция на грани бесконечности. Но от всего этого у них терапия от Мадуро.

Шах, шах – и Мадуро. Президент Венесуэлы начинает и выигрывает
"Я скромный труженик, представитель народа. Если Единая соцпартия, рабочий класс, женщины и молодежь сочтут, что я должен стать кандидатом в президенты нашей родины, то я, братья и сестры, в вашем распоряжении". Это Николас Мадуро. Артистичная натура. Он не может быть банальным. На политической сцене Венесуэлы каждый раз играет Гамлета. Даже когда "быть или не быть" – уже не вопрос. Буду, сказал, выдвигаться на второй срок. И Станиславский бы оценил: "я тебе, конечно, верю! Разве могут быть сомненья". Он бы сам все это видел, как за день до того Конституционная ассамблея решила провести выборы главы государства до 30 апреля.  

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в Каракасе. 31 июля 2017
© AFP 2018 / Ronaldo Schemidt
Ну и НУС, или "Вся власть Учредительному собранию!"
Подумали: чего ждать конца года, когда они планировались, если можно все устроить гораздо раньше. Тем паче, их лидер такой хороший ход набрал. Не сбрасывать же ему обороты. В октябре его люди "порвали" оппозицию на губернаторских выборах: 18 регионов из 23. В декабре прошлись по местам: взяли 300 муниципалитетов, отдав конкурентам всего 35. В общем, шах, шах и Мадуро. Президент продолжает и выигрывает. А как иначе, если играет он, по сути, сам с собой. Из-за судимостей участие в гонке не примут самые отчаянные его противники — Леопольдо Лопес и Энрике Каприлес, который пять лет назад уступил победителю всего полтора процента.  

Но нынешняя кампания не только поэтому не сопоставима с той. Для Мадуро она будет впервые. И потому, что он еще никогда не переизбирался. И потому, что в 2013 он всего лишь заменил Уго Чавеса. А сейчас-то уже понятно, как. К тому же ему все придется делать самому, а не по заветам. Он был птенцом в гнезде команданте, а теперь – та еще птица. Птица Феникс. Ведь казалось уже, что сгорит на работе. Однако сумел возродиться из пепла. Правда, не из своего. Он мало того, что все-таки устоял перед оппозиционным бунтом, от которого вполне конкретно пахло порохом государственного переворота, так еще и перешел в контрнаступление.  

Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Дом, который построил Уго. В Венесуэле уничтожают память о Чавесе
Лагерь его врагов раздроблен. Они выдохлись, так и не сумев добиться его отречения. И уже никто не вспомнит, что еще год назад правящая партия, да и сам президент всерьез рассматривали вариант добровольной отставки. Но удачный трюк с избранием Конституционной ассамблеи, которая вытеснила из политической жизни мятежный парламент, верность национальной гвардии, пара-тройка социально ориентированных манипуляций с бюджетом в расчете на широкую публику и благодарную аудиторию. И вот уже 70% населения поддерживают преждевременные выборы главы государства. И никому из них не надо объяснять, какого именно главы.  

Конечно, в Венесуэле жизнь – не сахар. И не мед. И не хлеб с маслом. И не мясо. Здесь по-прежнему острый дефицит продовольствия и голодное неудовольствие. Инфляция на грани бесконечности. Нефть капризничает. Но от всего этого у них терапия от Мадуро. Или, если сказать иначе, "Мадурина терапия". Есть в этом что-то от народного средства. Помогает или нет – так никто и не знает. Зато для каждого оно – свое родное. Значит, терпеть можно.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Акценты
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Леопольд Кот
Автор (Михаил Шейнкман) ерничает - по другому наверное не умеет.
17:07
25.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена