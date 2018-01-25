Конечно, в Венесуэле жизнь – не сахар. И не хлеб с маслом. И не мясо. Здесь по-прежнему острый дефицит продовольствия. Инфляция на грани бесконечности. Но от всего этого у них терапия от Мадуро.

Шах, шах – и Мадуро. Президент Венесуэлы начинает и выигрывает Your browser does not support HTML5 audio

"Я скромный труженик, представитель народа. Если Единая соцпартия, рабочий класс, женщины и молодежь сочтут, что я должен стать кандидатом в президенты нашей родины, то я, братья и сестры, в вашем распоряжении". Это Николас Мадуро. Артистичная натура. Он не может быть банальным. На политической сцене Венесуэлы каждый раз играет Гамлета. Даже когда "быть или не быть" – уже не вопрос. Буду, сказал, выдвигаться на второй срок. И Станиславский бы оценил: "я тебе, конечно, верю! Разве могут быть сомненья". Он бы сам все это видел, как за день до того Конституционная ассамблея решила провести выборы главы государства до 30 апреля.

Подумали: чего ждать конца года, когда они планировались, если можно все устроить гораздо раньше. Тем паче, их лидер такой хороший ход набрал. Не сбрасывать же ему обороты. В октябре его люди "порвали" оппозицию на губернаторских выборах: 18 регионов из 23. В декабре прошлись по местам: взяли 300 муниципалитетов, отдав конкурентам всего 35. В общем, шах, шах и Мадуро. Президент продолжает и выигрывает. А как иначе, если играет он, по сути, сам с собой. Из-за судимостей участие в гонке не примут самые отчаянные его противники — Леопольдо Лопес и Энрике Каприлес, который пять лет назад уступил победителю всего полтора процента.

Но нынешняя кампания не только поэтому не сопоставима с той. Для Мадуро она будет впервые. И потому, что он еще никогда не переизбирался. И потому, что в 2013 он всего лишь заменил Уго Чавеса. А сейчас-то уже понятно, как. К тому же ему все придется делать самому, а не по заветам. Он был птенцом в гнезде команданте, а теперь – та еще птица. Птица Феникс. Ведь казалось уже, что сгорит на работе. Однако сумел возродиться из пепла. Правда, не из своего. Он мало того, что все-таки устоял перед оппозиционным бунтом, от которого вполне конкретно пахло порохом государственного переворота, так еще и перешел в контрнаступление.

Лагерь его врагов раздроблен. Они выдохлись, так и не сумев добиться его отречения. И уже никто не вспомнит, что еще год назад правящая партия, да и сам президент всерьез рассматривали вариант добровольной отставки. Но удачный трюк с избранием Конституционной ассамблеи, которая вытеснила из политической жизни мятежный парламент, верность национальной гвардии, пара-тройка социально ориентированных манипуляций с бюджетом в расчете на широкую публику и благодарную аудиторию. И вот уже 70% населения поддерживают преждевременные выборы главы государства. И никому из них не надо объяснять, какого именно главы.

Конечно, в Венесуэле жизнь – не сахар. И не мед. И не хлеб с маслом. И не мясо. Здесь по-прежнему острый дефицит продовольствия и голодное неудовольствие. Инфляция на грани бесконечности. Нефть капризничает. Но от всего этого у них терапия от Мадуро. Или, если сказать иначе, "Мадурина терапия". Есть в этом что-то от народного средства. Помогает или нет – так никто и не знает. Зато для каждого оно – свое родное. Значит, терпеть можно.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.