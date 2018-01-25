Погода и политика: то ли резко потеплеет, то ли сильно похолодает

Есть глобальное потепление, нет глобального потепления – науке это неизвестно. Но то, что погода может влиять на мировую политику – факт доказанный.

Погода стала темой номер один на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Только на этот раз не глобальное потепление, а неожиданное похолодание диктовало повестку дня. В Альпах разбушевался снежный циклон, и букмекеры даже принимали ставки, кто из мировых лидеров доедет вовремя до места встречи, а кто нет.

Как бы то ни было, в Давосе сейчас около нуля. А вот в ряде районов Сибири и в Приморье установились аномальные морозы до – 56. Снежный ураган отрезал Сахалин от Большой земли. Холода добрались и до юга Сибири, Казахстана, Киргизии.

В такие дни не придаешь значения пророчествам британского физика Стивена Хокинга о том, что уже через 200-300 лет на Земле станет жарко, как на Венере, и человечеству придется искать себе новый дом.

Конечно, пока еще наша планета не превратилась в раскаленный шар, но природные катаклизмы действительно постоянно сотрясают Землю. Изменения климата вызывают серьезные опасения ученых. А их прогнозы напоминают предсказания "секты свидетелей конца света". Причем взгляды специалистов, "отвечающих" за погоду, часто диаметрально противоположны.

Несколько лет назад американские ученые объявили, что глобальные изменения климата скоро достигнут "точки невозврата". А конкретно – уже в 2047. Где-то климатическая катастрофа может разразиться раньше (например, в Мексике – в 2031), где-то позже (в России – в 2063). Но в любом случае, все закончится плохо или очень плохо.

Страны Ближнего Востока, Африки и Центральной Азии станут испытывать все больший дефицит питьевой воды, что станет поводом для вооруженных конфликтов. Жители засушливых территорий устремятся в страны с более благоприятным климатом. В итоге потоки таких мигрантов могут захлестнуть, прежде всего, Россию, Канаду, США. С другой стороны, неизбежно повышение уровня Мирового океана, со всеми вытекающими из этого последствиями. Но все можно если не изменить, то отсрочить снижением выбросов парниковых газов в атмосферу, полагают авторы предсказания.

Однако существует и противоположная точка зрения. Многие ученые придерживаются мнения, что глобального потепления в действительности нет. И даже наоборот, прогнозируют похолодание.

Например, бывший глава Greenpeace в Канаде эколог Патрик Мур утверждает, что нет никаких научных доказательств того, что антропогенные выбросы углекислого газа в атмосферу являются главной причиной небольшого потепления атмосферы Земли за последнее столетие. Он связывает изменение климата с естественными процессами.

Это косвенно подтверждают и исследования российских ученых в Арктике, где многовековые слои льда достаточно точно "рассказывают" историю изменения климата. В течение тысячелетий потепления не раз сменялись похолоданиями.

Многолетние наблюдения за интенсивностью солнечного излучения, а также исследования исторических источников говорят о приближении если не Ледникового периода, то значительного похолодания, которое может начаться уже в будущем десятилетии.

Есть еще одна теория, которая предполагает, что природные аномалии и стихийные бедствия связаны с военными разработками. Специалисты по климату хотя и отвергают слухи о возможном применении климатического оружия, но и не отрицают, что применение такого оружия, если оно существует, попросту невозможно распознать и отличить от природных явлений.

Вы еще не запутались в прогнозах и не стали собирать вещи в поисках другой планеты для жизни?

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

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