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США – Европе: нравится, не нравится – вот санкции, красавица

10:0025.01.2018
(обновлено: 10:03 25.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги США и ЕСФлаги США и ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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А ведь Россия предупреждала, что от санкций всем будет плохо. Европейцы, конечно, думали, что американские запреты их не коснутся. Но от сумы, тюрьмы и санкций не зарекайся. И в ЕС это начинают понимать, подсказывают итоги опроса "Sputnik.Мнения".

Неприятно, наверное, осознавать, что твой "надежный стратегический партнер" ни в грош тебя не ставит. Ладно: в грош, может быть, и ставит, вот только все равно это разменная монета, в прямом и переносном смысле. Европейцы с этой разочаровывающей действительностью столкнулись тогда, когда США решили ввести новые санкции против России, заодно подкосив бизнес ЕС. В особенности – совместные с Москвой очень крупные энергетические проекты. Причем для Вашингтона все возмущение высокопоставленных европейцев и ощутимые финансовые потери партнеров – это не более чем сопутствующий ущерб. Его, вероятно, заранее обрисовали, оценили и в итоге решили, что Евросоюз все стерпит. 

Подготовка Международного пресс-центра к Саммиту Россия-ЕС
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Мнение: европейцы против санкций, но США в этом вопросе "очень талантливы"

Однако это не совсем так. Недовольны действиями США не только представители власти и бизнеса, но и рядовые граждане стран Европы. Большинство французов и немцев (65% и 61%), а также около половины британцев (47%) и 37% поляков считают, что санкции Штатов неприемлемы при взаимодействии с европейскими партнерами. Таковы результаты опроса, который для Sputnik News провела  IFop  – старейшая  во Франции компания, занимающаяся изучением общественного мнения. В контексте американских ограничений, которые могут затронуть интересы Евросоюза, респондентам во Франции, Германии, Великобритании и Польше предлагали выбрать утверждение, которое им ближе всего: "санкции США неприемлемы в качестве инструмента взаимодействия с европейскими партнерами", "санкции США приемлемы, даже если они в ущерб европейским компаниям" и "затрудняюсь ответить".

Жители Пятой республики и ФРГ вполне обоснованно реагируют категоричнее, чем другие. Ведь именно эти две страны считаются ведущими и задающими тон в ЕС, и такое пренебрежение их мнением и благополучием со стороны США весьма оскорбительно. А главное – именно Германия и Франция имеют множество совместных проектов с Россией, которые попадают под удар из-за американских мер.

Что касается британцев, то результаты опроса еще раз проиллюстрировали подвешенное из-за Brexit'a состояние страны: одной ногой в ЕС, а другой – за его пределами. Поэтому 47% выбрали первое утверждение, 21% – второе, а треть (32%) затруднилась с ответом. Печали и проблемы Евросоюза все меньше заботят жителей королевства. И, тем не менее, Британия тоже в основном недовольна санкционной бесцеремонностью США. Видимо, Лондон уже не чувствует себя в полной безопасности: мало ли что еще в Вашингтоне придумают, в следующий раз ограничения могут и британский бизнес ненароком подкосить.

Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр перед первым заседанием нового кабинета министров Франции. 18 мая 2017
© Ирина Калашникова
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Эксперт: Франция пытается "отыграть" ситуацию с санкциями
А вот Польша поистине отличилась. Да, там больше трети опрошенных (37%) считают, что Штаты не должны так бесцеремонно вести себя с европейскими партнерами. Однако еще больше народу – аж 39%  – считают, что ради "благого дела" (читай нападок на Россию) Европа может и потерпеть неудобства от американских санкций. Какая самоотверженность! Хотя нет: Варшава же никаких серьезных дел с Москвой не ведет, а газовые проекты, которые та же Германия всячески поддерживает, и вовсе пытается саботировать. Так что дай полякам волю, они бы сами, наверное, ввели санкции против тех стран ЕС и компаний, которые сотрудничают с Россией.

Стоит отметить, что жесткий антироссийский закон в США хоть и приняли, он пока еще фактически не работает. А реакция в ЕС уже бурная. Интересно, станет ли она взрывной, если администрация Трампа все же пустит в ход эти меры? Известно это может стать уже 29 января, когда конгрессу должны представить новый отчет о выполнении санкционного закона.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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