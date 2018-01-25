РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Антарктида: континент один, а первооткрывателей слишком много

07:0025.01.2018
03730
© Fotolia / fotodeandreИсследовательское судно у берегов АнтарктидыИсследовательское судно у берегов Антарктиды
© Fotolia / fotodeandre
Из учебника истории всем известно, что Антарктиду открыли русские мореплаватели 28 января 1820 года. Казалось бы, можно на этом поставить точку. Но не тут-то было! На лавры первооткрывателя "льдинного материка" и по сей день претендуют очень многие.

В этот день, …лет назад

Двадцать пятого января 1852 года скончался адмирал Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, руководитель русской кругосветной экспедиции, которая открыла Антарктиду.

Экспедиция, отправленная в южнополярные моря, состояла из шлюпов "Восток" и "Мирный". Первым командовал Беллинсгаузен, вторым – Михаил Петрович Лазарев, впоследствии адмирал и командующий Черноморским флотом.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен
По сути, русская экспедиция шла в никуда. Поскольку еще в 1774 году знаменитый английский мореплаватель Джеймс Кук совершил плавание на самый крайний юг. Он столкнулся с многочисленными айсбергами. А в большинстве мест его встретило сплошное ледовое поле. И тогда Кук заявил, что далее на юг плавать невозможно. Его авторитет был высок, и поэтому почти полвека никто не повторял попыток. 

Но 28 января 1820 года русские шлюпы "Восток" и "Мирный" все-таки достигли нового континента, который назвали "льдинным материком". А название "Антарктида" появилось позднее, и по-гречески означало "напротив Арктики", "напротив севера".

В ходе экспедиции были открыты не только Антарктида, но еще 29 островов, многие из которых получили русские названия.

На этом, казалось бы, можно поставить точку. Но не тут-то было! Англичане утверждают, что Антарктиду открыл их морской офицер Эдвард Брансфилд. Он-де, сделал это 30 января 1820 года — увидел "высокие горы, покрытые снегом". А вот никаких русских, дескать, он и в глаза не видывал.

С британцами категорически не согласны американцы. По их скромным, но весьма настойчивым понятиям, новый континент мог открыть только гражданин США. И таковым стал Натаниэль Палмер, который достиг берегов Антарктиды в ноябре 1820 года. У французов, голландцев и норвежцев есть на сей счет свое мнение… Ну прямо как монолог от автора в начале фильма "Берегись автомобиля": "Жители столицы утверждают, что эта невероятная история произошла в Москве. Одесситы настаивают, что она случилась именно в их городе. Ленинград и Ростов-на-Дону с этим не согласны. Семь городов оспаривают это точно так же, как семь городов называют себя родиной Гомера"…

Вот такая история с географией.

CC BY 2.0 / Christopher Michel / Iceberg Graveyard
Закат в Антарктиде
Кстати, Беллинсгаузену в Британской энциклопедии, издающейся в США ("Британника"), уделено всего лишь несколько предложений. А об открытии им Антарктиды – вообще ни слова. 

Во времена открытия Ледового континента англичане считали себя лидерами мира и светочами прогресса. И взвалив на себя такую ношу, естественно, они не могли позволить, чтобы какие-то русские открывали новые континенты. Это было исключительное "бремя" Британской империи!

И не надо думать, что речь идет только о престиже. Тут все гораздо серьезнее – это геополитика. Ради этого уже вовсю переписывается история XX века. В удивительное время живем! Мы не умеем еще мало-мальски точно прогнозировать свое будущее, но зато уже научились изменять свое прошлое…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена