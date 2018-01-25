Антарктида: континент один, а первооткрывателей слишком много

Из учебника истории всем известно, что Антарктиду открыли русские мореплаватели 28 января 1820 года. Казалось бы, можно на этом поставить точку. Но не тут-то было! На лавры первооткрывателя "льдинного материка" и по сей день претендуют очень многие.

В этот день, …лет назад

Двадцать пятого января 1852 года скончался адмирал Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, руководитель русской кругосветной экспедиции, которая открыла Антарктиду.

Экспедиция, отправленная в южнополярные моря, состояла из шлюпов "Восток" и "Мирный". Первым командовал Беллинсгаузен, вторым – Михаил Петрович Лазарев, впоследствии адмирал и командующий Черноморским флотом.

По сути, русская экспедиция шла в никуда. Поскольку еще в 1774 году знаменитый английский мореплаватель Джеймс Кук совершил плавание на самый крайний юг. Он столкнулся с многочисленными айсбергами. А в большинстве мест его встретило сплошное ледовое поле. И тогда Кук заявил, что далее на юг плавать невозможно. Его авторитет был высок, и поэтому почти полвека никто не повторял попыток.

Но 28 января 1820 года русские шлюпы "Восток" и "Мирный" все-таки достигли нового континента, который назвали "льдинным материком". А название "Антарктида" появилось позднее, и по-гречески означало "напротив Арктики", "напротив севера".

В ходе экспедиции были открыты не только Антарктида, но еще 29 островов, многие из которых получили русские названия.

На этом, казалось бы, можно поставить точку. Но не тут-то было! Англичане утверждают, что Антарктиду открыл их морской офицер Эдвард Брансфилд. Он-де, сделал это 30 января 1820 года — увидел "высокие горы, покрытые снегом". А вот никаких русских, дескать, он и в глаза не видывал.

С британцами категорически не согласны американцы. По их скромным, но весьма настойчивым понятиям, новый континент мог открыть только гражданин США. И таковым стал Натаниэль Палмер, который достиг берегов Антарктиды в ноябре 1820 года. У французов, голландцев и норвежцев есть на сей счет свое мнение… Ну прямо как монолог от автора в начале фильма "Берегись автомобиля": "Жители столицы утверждают, что эта невероятная история произошла в Москве. Одесситы настаивают, что она случилась именно в их городе. Ленинград и Ростов-на-Дону с этим не согласны. Семь городов оспаривают это точно так же, как семь городов называют себя родиной Гомера"…

Вот такая история с географией.

Кстати, Беллинсгаузену в Британской энциклопедии, издающейся в США ("Британника"), уделено всего лишь несколько предложений. А об открытии им Антарктиды – вообще ни слова.

Во времена открытия Ледового континента англичане считали себя лидерами мира и светочами прогресса. И взвалив на себя такую ношу, естественно, они не могли позволить, чтобы какие-то русские открывали новые континенты. Это было исключительное "бремя" Британской империи!

И не надо думать, что речь идет только о престиже. Тут все гораздо серьезнее – это геополитика. Ради этого уже вовсю переписывается история XX века. В удивительное время живем! Мы не умеем еще мало-мальски точно прогнозировать свое будущее, но зато уже научились изменять свое прошлое…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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