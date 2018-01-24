Мягкая сила. Южная Корея к зимней Олимпиаде сократит свою армию

Не желая провоцировать Пхеньян, Сеул не пустил атомную субмарину США в Пусан. Похоже, в то, что Север не нападет, в Южной Корее уже верят гораздо сильнее, чем в то, что Штаты ее от этого нападения спасут.

"Наплевать, наплевать, надоело воевать. Были мы солдаты, а теперь – до хаты". Азарт добрососедства захлестнул официальный Сеул настолько, что он к зимней Олимпиаде уже захотел и свои вооруженные силы значительно сократить. По тому же принципу, что и представительство в хоккейной сборной. Все ради КНДР. А иначе, пожалуй, и не расценишь этот жест бесспорно доброй воли. Если, конечно, ты не Ким Чен Ын и не привык во всем, что приходит из сопредельной стороны, искать подвох.

Хотя какой уж тут подвох, если Южная Корея планирует уменьшить свою армию на 110 тысяч человек. При этом среди того полумиллиона, что останется, увеличить женскую долю почти до 9%. Ну чем не мягкая сила? Мягкая и пушистая. Ведь еще и сбросят срок всеобщей воинской повинности с 21 месяца до полутора лет. Урежут генералитет персон на 70-80. Иными словами, Сеул решил, что лучшая защита – это все-таки не нападение. Поскольку по всем правилам военного искусства нападение должно превосходить оборону как минимум в три раза.

После таких манипуляций с армией южан у северян как раз и появится именно такое преимущество. Это если считать только регулярные силы. А если еще и резервисты с добровольцами, то там миллионов за 10 набирается. Но соседи дают понять, что им уже совсем не страшно. Хотя в их намерениях вполне может скрываться и более глубокий подтекст. Намек Пхеньяну: мол, не стоит так беспокоиться, мы сами справимся. Ведь война сократит корейскую армию гораздо ощутимее. И не только ее. Но, возможно, и планету. На целый полуостров. А так обойдутся меньшими потерями. Причем абсолютно бескровными.

Впрочем, каким бы ни был мотив Сеула, ясно одно: понижают численность вооруженных сил только тогда, когда точно знают, что в существующем количестве они не пригодятся. Ведь здесь в любом случае, даже в самом крайнем, все решит не пехота, а пресловутый размер "красной кнопки", которой у Южной Кореи все равно нет. Так что какой ей смысл тратить бюджет на милитаризм, если можно и деньги сэкономить, и миролюбие проявить. Остается лишь один вопрос: успеют ли они все это провернуть к зимней Олимпиаде? Если никто не будет мешать и продолжать нагнетать напряжение, то да. План-то военных рассчитан до 2022 года.

А то, что заговорили об этом именно сейчас, лишь еще раз указывает на то, что в новых обстоятельствах и они все-таки рассчитывают до этого времени дожить. А это возможно только вместе с КНДР. Две Кореи – это же как два полушария одного мозга. Думать могут по-разному, но попробуйте отделить одно от другого. Кстати, не желая провоцировать Пхеньян и вредить переговорам, Сеул не пустил атомную субмарину США в Пусан. Подлодка по обыкновению должна была зайти в этот порт для пополнения запасов и топлива. Однако в правительстве предупредили, что ей лучше этого не делать. Похоже, в то, что Север не нападет, в Южной Корее уже верят гораздо сильнее, чем в то, что Штаты ее от этого нападения спасут.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!