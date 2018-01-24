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Мягкая сила. Южная Корея к зимней Олимпиаде сократит свою армию

17:3224.01.2018
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© AP Photo / Lee Jin-manТалисманы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 в ПхенчханеТалисманы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 в Пхенчхане
© AP Photo / Lee Jin-man
Не желая провоцировать Пхеньян, Сеул не пустил атомную субмарину США в Пусан. Похоже, в то, что Север не нападет, в Южной Корее уже верят гораздо сильнее, чем в то, что Штаты ее от этого нападения спасут.

"Наплевать, наплевать, надоело воевать. Были мы солдаты, а теперь – до хаты". Азарт добрососедства захлестнул официальный Сеул настолько, что он к зимней Олимпиаде уже захотел и свои вооруженные силы значительно сократить. По тому же принципу, что и представительство в хоккейной сборной. Все ради КНДР. А иначе, пожалуй, и не расценишь этот жест бесспорно доброй воли. Если, конечно, ты не Ким Чен Ын и не привык во всем, что приходит из сопредельной стороны, искать подвох. 

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на экране телевизора. Сеул, 10 августа 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon
Мнение: США выступают в качестве "деструктивного начала" в ситуации с КНДР
Хотя какой уж тут подвох, если Южная Корея планирует уменьшить свою армию на 110 тысяч человек. При этом среди того полумиллиона, что останется, увеличить женскую долю почти до 9%. Ну чем не мягкая сила? Мягкая и пушистая. Ведь еще и сбросят срок всеобщей воинской повинности с 21 месяца до полутора лет. Урежут генералитет персон на 70-80. Иными словами, Сеул решил, что лучшая защита – это все-таки не нападение. Поскольку по всем правилам военного искусства нападение должно превосходить оборону как минимум в три раза. 

После таких манипуляций с армией южан у северян как раз и появится именно такое преимущество. Это если считать только регулярные силы. А если еще и резервисты с добровольцами, то там миллионов за 10 набирается. Но соседи дают понять, что им уже совсем не страшно. Хотя в их намерениях вполне может скрываться и более глубокий подтекст. Намек Пхеньяну: мол, не стоит так беспокоиться, мы сами справимся. Ведь война сократит корейскую армию гораздо ощутимее. И не только ее. Но, возможно, и планету. На целый полуостров. А так обойдутся меньшими потерями. Причем абсолютно бескровными. 

Впрочем, каким бы ни был мотив Сеула, ясно одно: понижают численность вооруженных сил только тогда, когда точно знают, что в существующем количестве они не пригодятся. Ведь здесь в любом случае, даже в самом крайнем, все решит не пехота, а пресловутый размер "красной кнопки", которой у Южной Кореи все равно нет. Так что какой ей смысл тратить бюджет на милитаризм, если можно и деньги сэкономить, и миролюбие проявить. Остается лишь один вопрос: успеют ли они все это провернуть к зимней Олимпиаде? Если никто не будет мешать и продолжать нагнетать напряжение, то да. План-то военных рассчитан до 2022  года. 

Фотографии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
Мнение: межкорейское сближение не обойдется без вмешательства внешних сил
А то, что заговорили об этом именно сейчас, лишь еще раз указывает на то, что в новых обстоятельствах и они все-таки рассчитывают до этого времени дожить. А это возможно только вместе с КНДР. Две Кореи – это же как два полушария одного мозга. Думать могут по-разному, но попробуйте отделить одно от другого. Кстати, не желая провоцировать Пхеньян и вредить переговорам, Сеул не пустил атомную субмарину США в Пусан. Подлодка по обыкновению должна была зайти в этот порт для пополнения запасов и топлива. Однако в правительстве предупредили, что ей лучше этого не делать. Похоже, в то, что Север не нападет, в Южной Корее уже верят гораздо сильнее, чем в то, что Штаты ее от этого нападения спасут.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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