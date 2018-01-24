Мягкая сила. Южная Корея к зимней Олимпиаде сократит свою армию

"Наплевать, наплевать, надоело воевать. Были мы солдаты, а теперь – до хаты". Азарт добрососедства захлестнул официальный Сеул настолько, что он к зимней Олимпиаде уже захотел и свои вооруженные силы значительно сократить. По тому же принципу, что и представительство в хоккейной сборной. Все ради КНДР. А иначе, пожалуй, и не расценишь этот жест бесспорно доброй воли. Если, конечно, ты не Ким Чен Ын и не привык во всем, что приходит из сопредельной стороны, искать подвох.
После таких манипуляций с армией южан у северян как раз и появится именно такое преимущество. Это если считать только регулярные силы. А если еще и резервисты с добровольцами, то там миллионов за 10 набирается. Но соседи дают понять, что им уже совсем не страшно. Хотя в их намерениях вполне может скрываться и более глубокий подтекст. Намек Пхеньяну: мол, не стоит так беспокоиться, мы сами справимся. Ведь война сократит корейскую армию гораздо ощутимее. И не только ее. Но, возможно, и планету. На целый полуостров. А так обойдутся меньшими потерями. Причем абсолютно бескровными.
Впрочем, каким бы ни был мотив Сеула, ясно одно: понижают численность вооруженных сил только тогда, когда точно знают, что в существующем количестве они не пригодятся. Ведь здесь в любом случае, даже в самом крайнем, все решит не пехота, а пресловутый размер "красной кнопки", которой у Южной Кореи все равно нет. Так что какой ей смысл тратить бюджет на милитаризм, если можно и деньги сэкономить, и миролюбие проявить. Остается лишь один вопрос: успеют ли они все это провернуть к зимней Олимпиаде? Если никто не будет мешать и продолжать нагнетать напряжение, то да. План-то военных рассчитан до 2022 года.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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