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Капитан Очевидность. Глава ЦРУ узнал, о чем думает Путин по утрам

16:2124.01.2018
02600
© AFP 2018 / Jim WatsonДиректор ЦРУ Майк ПомпеоДиректор ЦРУ Майк Помпео
© AFP 2018 / Jim Watson
Как говорил Кутузов, даже подушка не должна знать, о чем думает полководец. А Майк Помпео узнал. Значит, он, по крайней мере, круче подушки.

Глава ЦРУ должен знать все. Все говорить ему совсем не обязательно. Иначе все узнают о том, что именно знает глава ЦРУ. Но как удержаться, если такое открытие – это для, в принципе, гражданского Майка Помпео как минимум  претензия на новое звание. Капитан. Капитан Очевидность. Когда он в прошлый раз служил отечеству, то рядовым кавалеристом у Берлинской стены до ее падения. Видимо, когда она падала – и его зацепило, коль такие способности обнаружились. Директор Центрального разведывательного управления поймал Владимира Путина даже не на слове, а на мысли. 

Холл штаб-квартиры ЦРУ
© REUTERS / Larry Downing/File Photo
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Хотя вначале все же было слово. Президент России еще в 2005 назвал распад СССР "крупнейшей геополитической катастрофой века", а в прошлом году в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что считает это событие одной из величайших трагедий ХХ столетия. Говорил он и о том, что бывшие братские республики из-за развала были отброшены в развитии на несколько десятилетий. Но на то Помпео и шеф самой мощной, как они себя называют, разведки мира, чтобы не ограничиваться доступными источниками и известными фактами. Это же простому человеку язык дан, чтобы скрывать свои мысли. А директору ЦРУ – чтобы раскрывать чужие. 

"Наша оценка намерений Владимира Путина не изменилась. Он продолжает считать величайшей неудачей роспуск Советского Союза и намерен вернуть своей стране величие и славу. С этими мыслями он просыпается каждый день, а второй его мыслью является переизбрание". Как? Как он это узнал? Как говорил Кутузов, даже подушка не должна знать, о чем думает полководец. А Помпео узнал. Значит, он, по крайней мере, круче подушки. Хоть и выглядит со своим откровением как чудо в перьях. Ведь получается, у кого-то есть мысли по существу. А где их нет, там существо – по мыслям. 

Жаль, Помпео так и не смог выяснить, что думает Путин о самом Помпео. Хотя  это расстроило бы его еще сильнее. Потому что ничего. Мысли о том, какие мысли приходят в голову Помпео или Трампу, Путина не посещают вовсе. И это, похоже, беспокоит шефа американской разведки больше всего. Что же касается величия и переизбрания, то для любого настоящего главы государства это нормально: в первую очередь думать о величии страны и только потом о себе. А то, что сразу после сна, так у нас завсегда утро вечера мудренее. И вполне естественно, что у Путина оно начинается с размышлений, а не, допустим, с телевизора. Как у того же Трампа. 

Американский конгрессмен Майк Помпео
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Может быть, именно поэтому, кстати, у Путина мысль о переизбрании, даже за полтора месяца до выборов, и это признает сам Помпео, только вторая. А у Трампа-то она уже единственная. Над тем, как сделать Америку снова великой, он, судя по всему, совсем не заморачивается. Зачем, если у него есть придворный экстрасенс. Что надо напророчит, вражьи помыслы сквозь  расстояние прочтет, а если что, то и порчу нашлет. "Администрация США глубоко осознает, что мы должны давать отпор русским, где бы мы их ни находили", – сказал Помпео. Объяснять свой тезис, как и положено медиуму, директор ЦРУ не стал. Его объяснили в МОК.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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